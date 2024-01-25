https://ukraina.ru/20240125/1052909823.html

Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине

Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине - 25.01.2024 Украина.ру

Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова к четырём годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге

2024-01-25T18:35

2024-01-25T18:35

2024-01-25T18:44

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О приговоре Мосгорсуда стало известно около двух часов дня."Назначить Гиркину (настоящая фамилия Стрелкова — Ред.) наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", – говорилось в решении судьи.Ему также запретили в течение трёх лет администрировать сайты в интернете."Мы будем обжаловать приговор", — заявил РИА Новости адвокат Стрелкова Александр Молохов.Ранее Стрелкову предъявили обвинение по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Вину он не признал.Приговор суда прокомментировал основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский."Сообщают, что Стрелкова приговорили к четырём годам колонии.... Комментировать решение не буду - прокомментирую свои ощущения по этому поводу: внутренне не готов это принять. Вы прекрасно знаете его отношение ко мне, и поводов для большой любви у меня к нему нет, - но... Пока сам не разобрался в своих мотивах, но чувствую, что предпочёл бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него - пусть бы он концентрировал своё внимание на таких, как я, выплескивая свой негатив, но поменьше подрывал бы доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе - жаль, что победу ему придётся встречать не вместе со всеми", - отметил Ходаковский.Историк и публицист Егор Холмогоров отметил, что такой приговор Стрелкову выдвигает требование к приговору Треповой, дело которой рассматривалось также сегодня."Жёсткий приговор Стрелкову ставит жесткие рамки для приговора Треповой. Кисельный приговор ей на таком фоне будет выглядеть как предательский", - отметил Холмогоров.Спустя час приговор вынесли и Треповой.Приговор ТреповойВторой западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский."Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб.", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.Её обвинили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств", "Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления". Свою вину Трепова признала только по последней из них.Как заявил адвокат Даниил Берман, защита считает приговор необоснованным и обжалует его.При этом максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по Уголовному кодексу составляет 30 лет.Суд также приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, который укрывал обвиняемую у себя дома сразу после теракта."Жизнерадостная террористка в свитере с апельсинками только что получила свой четвертак с довеском. Она улыбается, не зная, что в российском тюремном населении с некоторых пор чуть ли не культ вагнеров и всей этой тематики, что там уважают военкоров и не уважают их убийц. Со всеми вытекающими", - прокомментировала приговор Треповой главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Российский военкор Александр Коц указал на то, что Трепова ещё легко, по его мнению, отделалась."Треповой дали 27 лет. Мало. Пункт "б" ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение. Женщинам его не назначают, максимум - 35 лет, если совершены особые преступления. Является ли это таковым? Безусловно. Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек", - отметил он.Коц процитировал Юрия Гусева, который ослеп после взрыва и который был на оглашении приговора."Чувствую себя бодро. Привыкаю к новой жизни. Не унываю. Поддерживают друзья и семья. Я потерял зрение. Врачи борются за него. Им спасибо. Шансов нет, с таким редко сталкиваются. С заменой части глаза. Но будем надеяться. Я был основой семьи. От меня зависят дети, мать, жена. Все пострадали в ту секунду", - рассказал Гусев.Ещё одни пострадавший — Геннадий — рассказал об операции после взрыва."От места взрыва я был в трех метрах. У меня была трепанация черепа. Разрыв барабанной перепонки. До сих пор не восстановился, как и большинство пострадавших. Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство", - отметил он.Коц подчеркнул, что возможности выйти по УДО у таких, как Трепова, быть не должно.Вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев указал, что приговор Треповой — это прецедент."По Треповой скажу так. Дали мало. Но, в случае с террористами и убийцами, в принципе, сколько не дай, это будет мало. И тридцать лет было бы мало, и 35. Так что 27 это, с точки зрения юридической, вполне. Самой Треповой это не покажется мало. Она сейчас пока смеется, потому что не понимает, в какую новую реальность она скоро попадет. Общий режим женских зон, это прямо скажем, не самая вегетарианская среда. 27 лет там - это не курорт. Даже год, два, три. Я без злорадства. Констатация. Приговор это прецедент. Теперь, и другие суды, вынося приговоры, будут ориентироваться на решение Петербургского суда, даже несмотря на то, что право у нас не прецедентное. Тем не менее, примерно понятная планка, вокруг которой плюс-минус будут выноситься решения", - указал Медведев.Он также предположил, что Трепову могут ожидать и другие дела."Совершенно не факт, что следственные органы не дадут оценку действий Треповой в интересах спецслужбы противника в рамках отдельного производства. Которое догонит Трепову уже в колонии. Я ничего про это не знаю. Просто не исключаю. Даже если нет, полагаю, что сегодня многие, кто хотел бы поработать на противника, выполняя всякие задания, полученные через Телеграм, задумаются, стоит ли оно того. Не задумаются, им же хуже", - отметил Медведев.В украинских СМИ и соцсетях к приговору отнеслись прохладно. Более того, некоторые украинские комментаторы в соцсетях назвали это "двойным успехом ГУР", т. к. "один русский в могиле, а второй — в тюрьме".

https://ukraina.ru/20240125/1052897229.html

https://ukraina.ru/20240125/1052889313.html

https://ukraina.ru/20240124/1052883051.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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