Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ
17:25 25.01.2024 (обновлено: 17:26 25.01.2024)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Главком ВСУ Валерий Залужный пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом Залужный сообщил в своем телеграм-канале после телефонного разговора с польским коллегой.
В ходе разговора также шла речь о украинско-польском военном сотрудничестве, в том числе по вопросам подготовки военнослужащих ВСУ в Польше, отметил Залужный.
"Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способности украинской системы ПВО является важнейшим", - добавил главком ВСУ.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Залужный заявил о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска.
21 января, 06:30"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять ЗалужныйВалерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев