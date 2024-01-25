https://ukraina.ru/20240125/1052908416.html

Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ

Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру

Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом Залужный сообщил в своем телеграм-канале после телефонного разговора с польским коллегой.

2024-01-25T17:25

2024-01-25T17:25

2024-01-25T17:26

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В ходе разговора также шла речь о украинско-польском военном сотрудничестве, в том числе по вопросам подготовки военнослужащих ВСУ в Польше, отметил Залужный."Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способности украинской системы ПВО является важнейшим", - добавил главком ВСУ.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Залужный заявил о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска.

https://ukraina.ru/20240121/1052786364.html

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новости, валерий залужный, польша, пво, помощь