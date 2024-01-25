Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
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Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ
Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом Залужный сообщил в своем телеграм-канале после телефонного разговора с польским коллегой.
2024-01-25T17:25
2024-01-25T17:26
новости
валерий залужный
польша
пво
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В ходе разговора также шла речь о украинско-польском военном сотрудничестве, в том числе по вопросам подготовки военнослужащих ВСУ в Польше, отметил Залужный."Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способности украинской системы ПВО является важнейшим", - добавил главком ВСУ.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Залужный заявил о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска.
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новости, валерий залужный, польша, пво, помощь
Новости, Валерий Залужный, Польша, ПВО, помощь

Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ

17:25 25.01.2024 (обновлено: 17:26 25.01.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Главком ВСУ Валерий Залужный пригласил начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом Залужный сообщил в своем телеграм-канале после телефонного разговора с польским коллегой.
В ходе разговора также шла речь о украинско-польском военном сотрудничестве, в том числе по вопросам подготовки военнослужащих ВСУ в Польше, отметил Залужный.
"Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способности украинской системы ПВО является важнейшим", - добавил главком ВСУ.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Залужный заявил о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 06:30
"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять ЗалужныйВалерий Залужный прямо заявляет о том, что придется принять тяжелое решение и перегруппировать войска. При этом Владимир Зеленский продолжает по инерции придерживаться императива "держаться любой ценой". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
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