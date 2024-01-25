Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ - 25.01.2024 Украина.ру
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Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ
Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ - 25.01.2024 Украина.ру
Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ
Правительство Украины не рассматривает вопрос продления транзита газа из России, сообщили журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве
2024-01-25T16:47
2024-01-25T16:47
новости
украина
словакия
российский газ
газ
транзит
денис шмыгаль
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Во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со своим словацким коллегой Робертом Фицо вопрос о транзите газа в 2025 году подробно не рассматривался.Словацкий премьер-министр задал Шмыгалю вопрос, будет ли продлен контракт. Украинский премьер заявил, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", который заканчивается в текущем году, не может быть продлен, пишет "РБК-Украина"."Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - сообщили в пресс-службе Кабмина.Источник издания отметил, что возможна ситуация, что словацкая компания сама арендует мощности украинской ГТС. "В этом случае, транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только предположение", - отметил он.Роберт Фицо в соцсетях после встречи со Шмыгалем соощил, что "возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость".В конце 2019 года между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" было заключено транзитное соглашение сроком на пять лет.
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новости, украина, словакия, российский газ, газ, транзит, денис шмыгаль
Новости, Украина, Словакия, российский газ, газ, транзит, Денис Шмыгаль

Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ

16:47 25.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Правительство Украины не рассматривает вопрос продления транзита газа из России, сообщили журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве
Во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со своим словацким коллегой Робертом Фицо вопрос о транзите газа в 2025 году подробно не рассматривался.
Словацкий премьер-министр задал Шмыгалю вопрос, будет ли продлен контракт. Украинский премьер заявил, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", который заканчивается в текущем году, не может быть продлен, пишет "РБК-Украина".
"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
Источник издания отметил, что возможна ситуация, что словацкая компания сама арендует мощности украинской ГТС. "В этом случае, транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только предположение", - отметил он.
Роберт Фицо в соцсетях после встречи со Шмыгалем соощил, что "возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость".
В конце 2019 года между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" было заключено транзитное соглашение сроком на пять лет.
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