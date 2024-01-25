https://ukraina.ru/20240125/1052904063.html

Украинский МИД протестует против актера Милоша Биковича в сериале HBO

Украинский МИД протестует против актера Милоша Биковича в сериале HBO - 25.01.2024 Украина.ру

Украинский МИД протестует против актера Милоша Биковича в сериале HBO

В среду, 24 января, МИД Украины опубликовал пост в соцсиальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), с осуждением американской телекампании HBO за участие сербского и российского актера Милоша Биковича в одном из проектов

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

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Бикович указан среди актеров, которые сыграют в новом, третьем сезоне комедийного сериала "Белый лотос" Майка Уайта. Режиссер поручил ему одну из главных ролей."Милош Бикович, сербский актер, который поддерживает Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь снимается в третьем сезоне сериала "Белый лотос" на канале HBO. HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", - сказано в публикации.МИД Украины дополнил свое обращение видеороликом, в котором эпизоды из жизни Биковича перемежаются фрагментами из "Белого лотоса".Украинские дипломаты аргументировали свое возмущение актером тем, что он выступал в Крыму после присоединения полуострова к России, снимался в картинах режиссера Никиты Михалкова, имеет награду – премию Пушкина, полученную из рук президента России Владимира Путина и недавно получил российское гражданство."Если это – "черная" сторона вашей комедии, то HBO это удалось замечательно", - такими словами заканчивается ролик. Создатели, вероятно, намекают на обозначенный создателями сериала жанр – черная комедия.Сам Бикович заявлял, что считает Россию своей родиной, а "война и мир начинаются в наших сердцах и нашем сознании".

https://ukraina.ru/20240125/1052899115.html

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