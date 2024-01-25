https://ukraina.ru/20240125/1052892841.html

"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76

"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру

"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько 25 января прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76

2024-01-25T11:59

2024-01-25T11:59

2024-01-25T11:59

владимир зеленский

новости

богдан безпалько

украина

ил-76

самолет

крушение

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"Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько.Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом.По его словам, реакцией Запада на крушение будет игнорирование."Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - указал политолог.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Зеленский прокомментировал украинскую атаку на российский самолет только спустя полдня. Он заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указал, что если Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.

https://ukraina.ru/20240125/1052890457.html

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владимир зеленский, новости, богдан безпалько, украина, ил-76, самолет, крушение