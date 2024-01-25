"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
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"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76
"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько 25 января прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76
2024-01-25T11:59
2024-01-25T11:59
владимир зеленский
новости
богдан безпалько
украина
ил-76
самолет
крушение
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"Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько.Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом.По его словам, реакцией Запада на крушение будет игнорирование."Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - указал политолог.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Зеленский прокомментировал украинскую атаку на российский самолет только спустя полдня. Он заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указал, что если Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.
https://ukraina.ru/20240125/1052890457.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, новости, богдан безпалько, украина, ил-76, самолет, крушение
Владимир Зеленский, Новости, Богдан Безпалько, Украина, Ил-76, самолет, крушение

"Умыл руки": политолог Безпалько раскритиковал реакцию Зеленского на крушение Ил-76

11:59 25.01.2024
 
© Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько
© Владимир Трефилов
Читать в
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько 25 января прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76
"Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько.
Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом.

"Возможно, потом он скажет, что разведка донесла, что самолет на самом деле перевозил оружие или ценных специалистов", - предположил эксперт.

По его словам, реакцией Запада на крушение будет игнорирование.
"Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - указал политолог.
Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Зеленский прокомментировал украинскую атаку на российский самолет только спустя полдня. Он заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ указал, что если Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.
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Владимир ЗеленскийНовостиБогдан БезпалькоУкраинаИл-76самолеткрушение
 
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