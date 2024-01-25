https://ukraina.ru/20240125/1052889759.html
"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными
"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными - 25.01.2024 Украина.ру
"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными
Украинские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам. Мнением поделился председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-01-25T10:14
2024-01-25T10:14
2024-01-25T10:14
ил-76
самолет
крушение
владимир рогов
новости
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"Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", - подчеркнул Рогов.Он перечислил цели украинских властей. Первая – показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", вторая – сорвать все переговоры по обмену пленными, третья – запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, в Киеве знали о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду, 24 января.
https://ukraina.ru/20240125/1052887735.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, самолет, крушение, владимир рогов, новости, украина, власти украины
Ил-76, самолет, крушение, Владимир Рогов, Новости, Украина, власти Украины
"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными
Украинские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам. Мнением поделился председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", - подчеркнул Рогов.
Он перечислил цели украинских властей. Первая – показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", вторая – сорвать все переговоры по обмену пленными, третья – запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.
"Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии. А увеличение сдающихся в плен в условиях грядущей потери Авдеевки наносит еще больший удар по удержанию фронта ВСУ", - объяснил Рогов.
Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, в Киеве знали о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду, 24 января.