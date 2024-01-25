https://ukraina.ru/20240125/1052889759.html

"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными

"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными - 25.01.2024 Украина.ру

"Зеленскому не выгодны обмены": Рогов объяснил, зачем ВСУ сбили Ил-76 с пленными

Украинские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам. Мнением поделился председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-01-25T10:14

2024-01-25T10:14

2024-01-25T10:14

ил-76

самолет

крушение

владимир рогов

новости

украина

власти украины

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"Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", - подчеркнул Рогов.Он перечислил цели украинских властей. Первая – показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", вторая – сорвать все переговоры по обмену пленными, третья – запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли (всего 74 человека).Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, в Киеве знали о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду, 24 января.

https://ukraina.ru/20240125/1052887735.html

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ил-76, самолет, крушение, владимир рогов, новости, украина, власти украины