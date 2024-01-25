Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин - 25.01.2024 Украина.ру
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Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин
Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин - 25.01.2024 Украина.ру
Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин
Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости
2024-01-25T07:41
2024-01-25T07:41
сергей нарышкин
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"По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин.Он добавил, что власти США и европейских стран пытаются заставить людей думать иначе и убеждают население в возможности агрессии со стороны России.
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сергей нарышкин, сша, европа, новости, зарубежье, россия, украина
Сергей Нарышкин, США, Европа, Новости, Зарубежье, Россия, Украина

Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин

07:41 25.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости
"По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин.
Он добавил, что власти США и европейских стран пытаются заставить людей думать иначе и убеждают население в возможности агрессии со стороны России.
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 11:36
США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - НарышкинСША хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ
 
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