https://ukraina.ru/20240125/1052887168.html

Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин

Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин - 25.01.2024 Украина.ру

Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин

Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости

2024-01-25T07:41

2024-01-25T07:41

2024-01-25T07:41

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"По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин.Он добавил, что власти США и европейских стран пытаются заставить людей думать иначе и убеждают население в возможности агрессии со стороны России.

https://ukraina.ru/20240111/1052627490.html

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей нарышкин, сша, европа, новости, зарубежье, россия, украина