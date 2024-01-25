"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 25.01.2024 Украина.ру
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"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 25.01.2024 Украина.ру
"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
На Украине эксперты обсуждают гибель украинских военнопленных от рук украинских сил ПВО, указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ, взвешивают шансы на достижение перемирия и гадают, сколько времени еще Запад намерен помогать киевскому режиму
2024-01-25T05:40
2024-01-25T05:40
эксклюзив
украина
владимир зеленский
кость бондаренко
туск
соскин
пленные
всу
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Помогать вечно и бесплатно Киеву никто не будет, подчеркивает известный украинский политолог&nbsp;Кость Бондаренко.Он в эфире интернет-канала «Дикий Live» напомнил, что украинские власти не смогли договориться с премьером Польши&nbsp;Дональдом Туском&nbsp;о продолжении поставок оружия в прежнем режиме, теперь поляки это оружие будут продавать.Зеленский говорит, что будем покупать в кредит. Хорошо, но чем отдавать? Денег, чтобы платить, тоже нет, констатировал эксперт.По мнению Костя Бондаренко, нашумевший указ&nbsp;Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ призван как раз отвлечь внимание публики, дать украинцам «иной информационный посыл», яркий и красивый, иначе Зеленского уже критиковали бы за встречу с Туском и за ее последствия.Напомним, по итогам визита Дональда Туска в Киев Зеленский написал в своем микроблоге о новом пакете военной помощи со стороны Польши и о новой форме сотрудничества с Варшавой, направленной на широкомасштабные закупки оружия для потребностей Украины.Но чем платить? Пользователи социальной сети X высказались об этой новой форме сотрудничества с сарказмом, при этом некоторые комментаторы предположили, что польский кредит «отдавать будет нужно Львовом». Впрочем, до расчета еще надо дожить.Украинский политолог&nbsp;Сергей Годный&nbsp;в беседе с журналистом&nbsp;Александром Шелестом&nbsp;(признан иноагентом в РФ) отметил, что он реалист и потому не верит в полное замирение, в полное прекращение военного противостояния.По его мнению, скорее следует ожидать перехода ВСУ от «якобы от активной фазы возвращения наших (киевского режима — Ред.) территорий, от контрнаступления, которое было в прошлом году… к обороне».В то же время Годный назвал «полными пессимистами» тех, кто считает, что все это — нынешняя украинская власть, война — навсегда: «ничто не вечно под Луной».Он продолжил: есть несколько реперных точек в этом году — во-первых,&nbsp;Трамп&nbsp;в Америке, во-вторых, выборы в России, они покажут, в какую сторону смотрят западные партнеры Киева. Тогда будет ясно, «кто с кем дружит, кто с кем дружит за спиной Украины, какие ведутся переговоры», сказал политолог.Годный отметил, что у России покупают энергоносители и все остальное, каким-то образом находят каналы, с РФ поддерживают связь государства глобального Юга.«И только мы (киевский режим — Ред.) как бы, знаете, верим в какую-то нашу миссию и продолжаем защищать всю Европу и весь мир, который, к сожалению, нам что говорит? Все, ребята, сейчас меньше будем давать денег, меньше вооружений, переходите в оборону», — сказал эксперт.Он добавил, что, по его мнению, политические деятели Венгрии и Словакии (с особой позицией по украинскому вопросу — Ред.) — они вовсе не какие-то «пророссийские рупоры», но выражают позицию определенной части европейского истеблишмента, «который в открытую не может этого сказать».Понятно, что в открытую сейчас о многом и многом не скажешь и в Киеве. После сбития 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту украинские СМИ сначала отчитались об успешной работе украинских военных, а затем в срочном порядке стали изменять заголовки и править тексты.Новая версия в украинских СМИ — везли будто бы не пленных, а ракеты. Но затянувшееся молчание официального Киева говорит о многом.По предположению экс-советника Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста&nbsp;Олега Соскина, Зеленскому по какой-то причине приказали молчать «его хозяева». Эксперт при этом отметил, что и страны Запада ведут себя «по-гнилому».«Они себя всегда так ведут, они гнилые по своей сути», — пояснил экс-советник Кучмы в очередном выпуске своего видеоблога.Позиция России известна. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT&nbsp;Маргарита Симоньян&nbsp;опубликовала в своем телеграм-канале список украинских военнопленных, находившихся в сбитом ВСУ самолете. Позднее она пояснила, что эти списки были согласованы украинской стороной три дня назад.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен.Как заявила представитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями&nbsp;Юлия Жданова, «нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».Добавим, что на месте крушения Ил-76 работают следователи и криминалисты Следственного комитета.
https://ukraina.ru/20240124/1052862272.html
https://ukraina.ru/20240123/1052836964.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, кость бондаренко, туск, соскин, пленные, всу
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Кость Бондаренко, Туск, Соскин, Пленные, ВСУ

"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

05:40 25.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине эксперты обсуждают гибель украинских военнопленных от рук украинских сил ПВО, указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ, взвешивают шансы на достижение перемирия и гадают, сколько времени еще Запад намерен помогать киевскому режиму
Помогать вечно и бесплатно Киеву никто не будет, подчеркивает известный украинский политолог Кость Бондаренко.
Он в эфире интернет-канала «Дикий Live» напомнил, что украинские власти не смогли договориться с премьером Польши Дональдом Туском о продолжении поставок оружия в прежнем режиме, теперь поляки это оружие будут продавать.
Зеленский говорит, что будем покупать в кредит. Хорошо, но чем отдавать? Денег, чтобы платить, тоже нет, констатировал эксперт.
По мнению Костя Бондаренко, нашумевший указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ призван как раз отвлечь внимание публики, дать украинцам «иной информационный посыл», яркий и красивый, иначе Зеленского уже критиковали бы за встречу с Туском и за ее последствия.
Напомним, по итогам визита Дональда Туска в Киев Зеленский написал в своем микроблоге о новом пакете военной помощи со стороны Польши и о новой форме сотрудничества с Варшавой, направленной на широкомасштабные закупки оружия для потребностей Украины.
Но чем платить? Пользователи социальной сети X высказались об этой новой форме сотрудничества с сарказмом, при этом некоторые комментаторы предположили, что польский кредит «отдавать будет нужно Львовом». Впрочем, до расчета еще надо дожить.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 11:37
"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе начинают задумываться, к чему может привести продолжение боевых действий и уже открыто говорят о том, что переговоров с Россией, скорее всего, не избежать
Украинский политолог Сергей Годный в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан иноагентом в РФ) отметил, что он реалист и потому не верит в полное замирение, в полное прекращение военного противостояния.
По его мнению, скорее следует ожидать перехода ВСУ от «якобы от активной фазы возвращения наших (киевского режима — Ред.) территорий, от контрнаступления, которое было в прошлом году… к обороне».
В то же время Годный назвал «полными пессимистами» тех, кто считает, что все это — нынешняя украинская власть, война — навсегда: «ничто не вечно под Луной».
Он продолжил: есть несколько реперных точек в этом году — во-первых, Трамп в Америке, во-вторых, выборы в России, они покажут, в какую сторону смотрят западные партнеры Киева. Тогда будет ясно, «кто с кем дружит, кто с кем дружит за спиной Украины, какие ведутся переговоры», сказал политолог.
Годный отметил, что у России покупают энергоносители и все остальное, каким-то образом находят каналы, с РФ поддерживают связь государства глобального Юга.
«И только мы (киевский режим — Ред.) как бы, знаете, верим в какую-то нашу миссию и продолжаем защищать всю Европу и весь мир, который, к сожалению, нам что говорит? Все, ребята, сейчас меньше будем давать денег, меньше вооружений, переходите в оборону», — сказал эксперт.
Он добавил, что, по его мнению, политические деятели Венгрии и Словакии (с особой позицией по украинскому вопросу — Ред.) — они вовсе не какие-то «пророссийские рупоры», но выражают позицию определенной части европейского истеблишмента, «который в открытую не может этого сказать».
- РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 10:54
"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах На Украине отпраздновали День соборности, но все трезвомыслящие люди понимают, что соборность эта — только на словах. И пытаются найти ответ, почему так легко доставшаяся независимость привела к братоубийственной войне
Понятно, что в открытую сейчас о многом и многом не скажешь и в Киеве. После сбития 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту украинские СМИ сначала отчитались об успешной работе украинских военных, а затем в срочном порядке стали изменять заголовки и править тексты.
Новая версия в украинских СМИ — везли будто бы не пленных, а ракеты. Но затянувшееся молчание официального Киева говорит о многом.
По предположению экс-советника Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, Зеленскому по какой-то причине приказали молчать «его хозяева». Эксперт при этом отметил, что и страны Запада ведут себя «по-гнилому».
«Они себя всегда так ведут, они гнилые по своей сути», — пояснил экс-советник Кучмы в очередном выпуске своего видеоблога.
Позиция России известна. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале список украинских военнопленных, находившихся в сбитом ВСУ самолете. Позднее она пояснила, что эти списки были согласованы украинской стороной три дня назад.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен.
Как заявила представитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, «нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».
Вчера, 15:08
Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известноВоенно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение в Белгородской области. Он мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО)
Добавим, что на месте крушения Ил-76 работают следователи и криминалисты Следственного комитета.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийКость БондаренкоТускСоскинПленныеВСУ
 
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