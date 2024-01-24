https://ukraina.ru/20240124/1052873507.html
Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76
Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76 - 24.01.2024 Украина.ру
Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76
Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, что ставит под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной. Так катастрофу прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
2024-01-24T15:04
2024-01-24T15:04
2024-01-24T15:04
новости
мид рф
самолет
белгородская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102187/49/1021874963_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_d796f05cbc494d3a9f4efb03b810a58b.jpg
"Киев совершил акт безумного варварства демонстрирующего полное пренебрежение, к человеческой жизни. Они нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и „пустили в расход“ своих же сограждан", — отметил Мирошник.По словам дипломата, это преступление ставит под сомнение "вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах". Нет сомнений в том, что киевский режим способен нарушить любые свои гарантии, сказал Мирошник.Посол также добавил, что следствие обязательно установит причины катастрофы с Ил-76, а ответственность "настигнет всех".Как сообщало издание Украина.ру, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
https://ukraina.ru/20240124/1052872297.html
белгородская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102187/49/1021874963_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_85fad8c9885957f5b526aeef2d28cd5d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, самолет, белгородская область, украина
Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76
Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, что ставит под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной. Так катастрофу прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
"Киев совершил акт безумного варварства демонстрирующего полное пренебрежение, к человеческой жизни. Они нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и „пустили в расход“ своих же сограждан", — отметил Мирошник.
По словам дипломата, это преступление ставит под сомнение "вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах". Нет сомнений в том, что киевский режим способен нарушить любые свои гарантии, сказал Мирошник.
Посол также добавил, что следствие обязательно установит причины катастрофы с Ил-76, а ответственность "настигнет всех".
Как сообщало издание Украина.ру, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.