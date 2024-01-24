https://ukraina.ru/20240124/1052873507.html

Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76

Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76

Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, что ставит под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной. Так катастрофу прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале

2024-01-24T15:04

2024-01-24T15:04

2024-01-24T15:04

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"Киев совершил акт безумного варварства демонстрирующего полное пренебрежение, к человеческой жизни. Они нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и „пустили в расход“ своих же сограждан", — отметил Мирошник.По словам дипломата, это преступление ставит под сомнение "вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах". Нет сомнений в том, что киевский режим способен нарушить любые свои гарантии, сказал Мирошник.Посол также добавил, что следствие обязательно установит причины катастрофы с Ил-76, а ответственность "настигнет всех".Как сообщало издание Украина.ру, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.

https://ukraina.ru/20240124/1052872297.html

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