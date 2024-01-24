https://ukraina.ru/20240124/1052865088.html

На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран

На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран - 24.01.2024 Украина.ру

На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран

Центральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании

2024-01-24T12:10

2024-01-24T12:10

2024-01-24T12:10

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Председатель ЦИК отметила, что к предстоящим выборам президента РФ наблюдается очень высокий интерес. "Знаем, что наши коллеги и партнеры из Федерального собрания РФ уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям", - добавила она.В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.

https://ukraina.ru/20240112/1052661937.html

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