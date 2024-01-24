На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран - 24.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240124/1052865088.html
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран - 24.01.2024 Украина.ру
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
Центральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании
2024-01-24T12:10
2024-01-24T12:10
новости
россия
цик
президентские выборы
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052273238_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_1ad4565c05339371dc3a7b126a8710b1.jpg
Председатель ЦИК отметила, что к предстоящим выборам президента РФ наблюдается очень высокий интерес. "Знаем, что наши коллеги и партнеры из Федерального собрания РФ уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям", - добавила она.В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
https://ukraina.ru/20240112/1052661937.html
россия
сербия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052273238_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_32111e8e0b792f3f30341e271afb98b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, цик, президентские выборы, сербия
Новости, Россия, ЦИК, президентские выборы, Сербия

На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран

12:10 24.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
Центральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании
"Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК отметила, что к предстоящим выборам президента РФ наблюдается очень высокий интерес. "Знаем, что наши коллеги и партнеры из Федерального собрания РФ уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям", - добавила она.
В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.
Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 16:39
ЦИК России направил приглашения на выборы в "не недружественные страны"Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) направила приглашения для наблюдения на президентских выборах зарубежным партнёрам, сообщили 12 января журналисты РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Павла Андреева
 
НовостиРоссияЦИКпрезидентские выборыСербия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Россия пытается стабилизировать Закавказье. Но угроза новой войны остаётся
12:28Украина от Сана до Дона. Насколько серьёзен указ Зеленского
12:24Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области - СМИ
12:12В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины
12:10На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
11:47"Сколько нужно еще смертей?" Совфед проинформирует Запад об украинских терактах в России
11:44Украинская армия в плену
11:44В Белгороде объявили ракетную опасность - Гладков
11:41В Польше придумали, как потратить замороженные на Западе российские деньги
11:37"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
11:19"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки
10:57Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась
10:20Байден понял, от какой партии выдвинется Трамп
10:02Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника
09:42Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады
09:33Зачем Зеленскому регионы России и в чём он хочет быть похожим на Путина - глава Херсонщины Сальдо
09:16Кремль отреагировал на территориальные притязания Зеленского к России
09:00Нехватка боеприпасов, успехи россиян, надоевшая Западу помощь. Главное на Украине на утро 24 января
08:21Дырявый котёл: 80 лет Корсунь-Шевченковскому сражению
06:30"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
Лента новостейМолния