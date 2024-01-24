https://ukraina.ru/20240124/1052865088.html
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран - 24.01.2024 Украина.ру
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
Центральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании
2024-01-24T12:10
2024-01-24T12:10
2024-01-24T12:10
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Председатель ЦИК отметила, что к предстоящим выборам президента РФ наблюдается очень высокий интерес. "Знаем, что наши коллеги и партнеры из Федерального собрания РФ уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям", - добавила она.В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
https://ukraina.ru/20240112/1052661937.html
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новости, россия, цик, президентские выборы, сербия
Новости, Россия, ЦИК, президентские выборы, Сербия
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 стран
Центральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании
"Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК отметила, что к предстоящим выборам президента РФ наблюдается очень высокий интерес. "Знаем, что наши коллеги и партнеры из Федерального собрания РФ уже отправили многим своим парламентским партнерам, международным организациям", - добавила она.
В декабре в пресс-службе ЦИК сообщили, что представители Сербии намерены принять участие в наблюдении на предстоящих выборах президента России.
Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.