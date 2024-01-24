https://ukraina.ru/20240124/1052862272.html

"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 24.01.2024 Украина.ру

"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе начинают задумываться, к чему может привести продолжение боевых действий и уже открыто говорят о том, что переговоров с Россией, скорее всего, не избежать

2024-01-24T11:37

2024-01-24T11:37

2024-01-24T12:25

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россия

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А вот украинская власть о мире пока не говорит и настаивает на том, чтобы Запад только наращивал военную помощь Киеву.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Bild отметил, что оборонная промышленность западных стран, помогающих Киеву, "не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", западное военное производство "не удовлетворяет ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".Кулеба заверил, что в Киеве ценят все, что получают в виде помощи, но "масштабы войны требуют большего".И украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что "сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи". По его словам (их приводит пресс-служба ведомства), критически важным для успеха является наличие достаточных объемов техники и боеприпасов, "но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс".МО Украины выражает готовность соинвестировать в оборонные технологии и совместные производства, заключать соответствующие контракты.Но линия на продолжение конфликта только будет умножать количество смертей, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем видеоблоге в очередной раз предложил начать переговоры с Россией о прекращении огня, договориться о временном перемирии — и воспользоваться передышкой для наращивания мощи и для того чтобы провести выборы.Эксперт считает, что нынешняя команда власти на Украине никакого мандата доверия сегодня уже не имеет, "этот мандат закончился"."И Зеленский является, его власть, неудачниками, это 23-й год полностью показал. Начиная с октября 22-го года никаких позитивов нет", — констатировал Соскин. Он также призвал украинцев спасать своих детей — ведь уже не в первый раз в Киеве раздаются призывы снизить призывной возраст.Те, кто на передовой, по словам политолога, несомненно, герои, но они вынужденно занимаются смертоубийством, вынужденно проливают кровь, и эта кровь — она на тех, кто заставляет их это делать.Экс-советник Кучмы призвал тех украинцев, кто хочет спасти своих детей от такой участи, просто продавать все, что у них есть и уезжать из страны.В то же время эксперт высказал мнение, что сейчас "реальность Украины, которая формируется Зеленским, "Слугами народа" — она стирается с геополитического пространства, ее нет, ее просто нет".Денег Киеву не дадут — и возникает вопрос, зачем тогда воевать и отдавать жизни за интересы элит "золотого миллиарда"?По словам Соскина, прекращение огня даст возможность оживить Украину, отменить военное положение, остановить мобилизацию, провести выборы, открыть границы, тогда люди начнут возвращаться в страну, а главное — людей перестанут убивать.Эксперт подчеркнул, что в нынешней Украине "нет никакого гражданского долга", наоборот, это государство должно каждому украинцу, но в этом государстве "разбойники заняли командные высоты..."."Нынешнее государство — это враг рядовых и не только рядовых украинцев, это видно каждую минуту сегодня", — заявил экс-советник Кучмы. И продолжил: такое государство надо демонтировать, но для начала — "надо выйти из этой мертвой карусели".Украинский политолог Владимир Фесенко, объясняя в эфире ютуб-канала "Сейчас" позицию Китая, высказал мнение, что в Пекине ожидают переговоров между Киевом и Москвой. При этом эксперт отметил, что такие переговоры рано или поздно состоятся, и нужно быть готовыми к тому, что "война закончится не совсем на наших (киевского режима — Ред.) условиях". А "формула мира" Зеленского с репарациями от России и прочим — это, по Фесенко, так сказать, "программа-максимум", задача на будущее.Но кажется, сам Зеленский хочет ускорить события. Об этом свидетельствует, например, его указ об исторически населенных украинцами территориях в РФ, который в Москве назвали "агонией". Об этом говорит обстрел из реактивных систем залпового огня рынка в Донецке, в результате которого погибли 27 мирных жителей.Госдума РФ приняла 23 января обращение к ООН, международным парламентским организациям, к парламентам стран мира, призвав всех здравомыслящих политиков "объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие".В обращении говорится, что обстрел рынка, "этот ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти".В таком случае возникает вопрос, можно ли остановить кровопролитие именно путем переговоров с таким преступным режимом — или же будет найден иной путь.

https://ukraina.ru/20240123/1052836964.html

https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

https://ukraina.ru/20240123/1052840669.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, соскин, рустем умеров, владимир фесенко, дмитрий кулеба, россия, переговоры, владимир зеленский