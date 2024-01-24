"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
11:37 24.01.2024 (обновлено: 12:25 24.01.2024)
© AFP2023 / ROMAN PILIPEY
© AFP2023 / ROMAN PILIPEY
В украинском экспертном сообществе начинают задумываться, к чему может привести продолжение боевых действий и уже открыто говорят о том, что переговоров с Россией, скорее всего, не избежать
А вот украинская власть о мире пока не говорит и настаивает на том, чтобы Запад только наращивал военную помощь Киеву.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Bild отметил, что оборонная промышленность западных стран, помогающих Киеву, "не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", западное военное производство "не удовлетворяет ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".
Кулеба заверил, что в Киеве ценят все, что получают в виде помощи, но "масштабы войны требуют большего".
И украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что "сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи".
По его словам (их приводит пресс-служба ведомства), критически важным для успеха является наличие достаточных объемов техники и боеприпасов, "но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс".
МО Украины выражает готовность соинвестировать в оборонные технологии и совместные производства, заключать соответствующие контракты.
Вчера, 10:54"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах На Украине отпраздновали День соборности, но все трезвомыслящие люди понимают, что соборность эта — только на словах. И пытаются найти ответ, почему так легко доставшаяся независимость привела к братоубийственной войне
Но линия на продолжение конфликта только будет умножать количество смертей, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем видеоблоге в очередной раз предложил начать переговоры с Россией о прекращении огня, договориться о временном перемирии — и воспользоваться передышкой для наращивания мощи и для того чтобы провести выборы.
Эксперт считает, что нынешняя команда власти на Украине никакого мандата доверия сегодня уже не имеет, "этот мандат закончился".
"И Зеленский является, его власть, неудачниками, это 23-й год полностью показал. Начиная с октября 22-го года никаких позитивов нет", — констатировал Соскин.
Он также призвал украинцев спасать своих детей — ведь уже не в первый раз в Киеве раздаются призывы снизить призывной возраст.
Те, кто на передовой, по словам политолога, несомненно, герои, но они вынужденно занимаются смертоубийством, вынужденно проливают кровь, и эта кровь — она на тех, кто заставляет их это делать.
Экс-советник Кучмы призвал тех украинцев, кто хочет спасти своих детей от такой участи, просто продавать все, что у них есть и уезжать из страны.
В то же время эксперт высказал мнение, что сейчас "реальность Украины, которая формируется Зеленским, "Слугами народа" — она стирается с геополитического пространства, ее нет, ее просто нет".
Денег Киеву не дадут — и возникает вопрос, зачем тогда воевать и отдавать жизни за интересы элит "золотого миллиарда"?
По словам Соскина, прекращение огня даст возможность оживить Украину, отменить военное положение, остановить мобилизацию, провести выборы, открыть границы, тогда люди начнут возвращаться в страну, а главное — людей перестанут убивать.
Эксперт подчеркнул, что в нынешней Украине "нет никакого гражданского долга", наоборот, это государство должно каждому украинцу, но в этом государстве "разбойники заняли командные высоты...".
"Нынешнее государство — это враг рядовых и не только рядовых украинцев, это видно каждую минуту сегодня", — заявил экс-советник Кучмы.
И продолжил: такое государство надо демонтировать, но для начала — "надо выйти из этой мертвой карусели".
Украинский политолог Владимир Фесенко, объясняя в эфире ютуб-канала "Сейчас" позицию Китая, высказал мнение, что в Пекине ожидают переговоров между Киевом и Москвой.
При этом эксперт отметил, что такие переговоры рано или поздно состоятся, и нужно быть готовыми к тому, что "война закончится не совсем на наших (киевского режима — Ред.) условиях". А "формула мира" Зеленского с репарациями от России и прочим — это, по Фесенко, так сказать, "программа-максимум", задача на будущее.
Но кажется, сам Зеленский хочет ускорить события. Об этом свидетельствует, например, его указ об исторически населенных украинцами территориях в РФ, который в Москве назвали "агонией". Об этом говорит обстрел из реактивных систем залпового огня рынка в Донецке, в результате которого погибли 27 мирных жителей.
Вчера, 13:27"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк
Госдума РФ приняла 23 января обращение к ООН, международным парламентским организациям, к парламентам стран мира, призвав всех здравомыслящих политиков "объединить усилия, чтобы остановить безумное кровопролитие".
В обращении говорится, что обстрел рынка, "этот ужасный и бессмысленный террористический акт продемонстрировал преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти".
В таком случае возникает вопрос, можно ли остановить кровопролитие именно путем переговоров с таким преступным режимом — или же будет найден иной путь.