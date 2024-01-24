"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО
Основная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Командир рассказал, что во время движения колонны по трассе от Белгорода до Харькова, его взводу пришлось отстреливались от от украинской ДРГ. Когда колонна с российскими военными свернула в сторону небольшого посёлка, ее обстрелял украинский пулеметчик.
Основная задача военного врача — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины, подчеркнул офицер. Он добавил, что автомат медику нужен не для наступательных действий, а чтобы отстреливаться.
"Я подписал контракт как военный врач. Я знал, на что я иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. У меня есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга", - рассказал Фаска.
В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
17 января, 04:00Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов