https://ukraina.ru/20240124/1052856396.html

"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО

"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру

"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО

Основная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска

2024-01-24T06:00

2024-01-24T06:00

2024-01-24T00:44

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Командир рассказал, что во время движения колонны по трассе от Белгорода до Харькова, его взводу пришлось отстреливались от от украинской ДРГ. Когда колонна с российскими военными свернула в сторону небольшого посёлка, ее обстрелял украинский пулеметчик.Основная задача военного врача — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины, подчеркнул офицер. Он добавил, что автомат медику нужен не для наступательных действий, а чтобы отстреливаться.В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, сво, россия, украина, медики, врач, военные, вс рф, обстрелы, дрг, присяга