"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
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"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО
"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО - 24.01.2024 Украина.ру
"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО
Основная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T06:00
2024-01-24T00:44
новости
сво
россия
украина
медики
врач
военные
вс рф
обстрелы
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Командир рассказал, что во время движения колонны по трассе от Белгорода до Харькова, его взводу пришлось отстреливались от от украинской ДРГ. Когда колонна с российскими военными свернула в сторону небольшого посёлка, ее обстрелял украинский пулеметчик.Основная задача военного врача — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины, подчеркнул офицер. Он добавил, что автомат медику нужен не для наступательных действий, а чтобы отстреливаться.В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, россия, украина, медики, врач, военные, вс рф, обстрелы, дрг, присяга
Новости, СВО, Россия, Украина, медики, врач, военные, ВС РФ, обстрелы, ДРГ, присяга

"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО

06:00 24.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Основная задача медика на фронте — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины. Я подписал контракт как военный врач и знал, на что иду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Командир рассказал, что во время движения колонны по трассе от Белгорода до Харькова, его взводу пришлось отстреливались от от украинской ДРГ. Когда колонна с российскими военными свернула в сторону небольшого посёлка, ее обстрелял украинский пулеметчик.
Основная задача военного врача — лечить людей, но если в него стреляют, нельзя бездействовать и ждать своей кончины, подчеркнул офицер. Он добавил, что автомат медику нужен не для наступательных действий, а чтобы отстреливаться.

"Я подписал контракт как военный врач. Я знал, на что я иду. Я совсем не понимаю тех, кто в начале спецоперации отказывались от выполнения своих обязанностей. У меня есть товарищ, который ушел из армии из-за того, что его шокировала смерть друга", - рассказал Фаска.

В зону СВО ты идешь не просто врачом, а военнослужащим. Это понятно, это присяга. Но есть и то, что стоит за этим. Врач должен расположить к себе больного, поговорить с ним, чтобы узнать, что и где у него болит, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты танкистов лейтенант Хан интервью
17 января, 04:00
Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов
 
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Заголовок открываемого материала
06:30"Пуля застряла в телефоне": военный медик объяснил, с какими ранениями сталкиваются врачи в зоне СВО
06:00"Я знал, на что иду": командир взвода раскрыл, что стоит за клятвой военного врача в зоне СВО
05:45"Пять километров тащил товарища": командир взвода о том, как на фронте мобилизуются внутренние резервы
05:30"Я привык работать с трупами": военный медик рассказал, как оказывают психологическую помощь в зоне СВО
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