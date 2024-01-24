"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов
Бойцы медицинского взвода работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно на передовой. Раненых начала вывозят в точку эвакуации, затем довозят до точки стабилизации, где препаратами врачи облегчают его состояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Медицинский взвод — это моя маленькая вотчина, рассказал военный. Он подчеркнул, что его бойцы работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно в окопах, на передовой.
Всех бойцов санитарного взвода нужно одеть, обуть и следить, чтобы вовремя выходили в отпуска. Я и сам выезжаю к 300-м (раненным) в броне, в каске и с медицинским оборудованием, добавил офицер.
"Если человек сильно ранен, мы на машине вывозим его в точку эвакуации, довозим до точки стабилизации, там мы его обкалываем препаратами, облегчающими его состояние, ставим капельницу, по возможности перевязываем и дальше везём на следующий пункт. Там его ждет бригада врачей, более комфортные и стерильные условия", - подчеркнул Фаска.
Если я понимаю, что человеку плохо, я сниму болевой синдром и наложу стерильную повязку, чтобы раненый не потерял много крови. Нужно сделать так, чтобы после этого он был функционален и не потерял конечность от перетянутого жгута, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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