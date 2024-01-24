"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов - 24.01.2024 Украина.ру
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"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов
"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов - 24.01.2024 Украина.ру
"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов
Бойцы медицинского взвода работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно на передовой. Раненых начала вывозят в точку эвакуации, затем довозят до точки стабилизации, где препаратами врачи облегчают его состояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T05:15
2024-01-24T05:15
новости
вс рф
сво
медицина
врач
бои
раненые
эвакуация
скорая помощь
ранение
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Медицинский взвод — это моя маленькая вотчина, рассказал военный. Он подчеркнул, что его бойцы работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно в окопах, на передовой.Всех бойцов санитарного взвода нужно одеть, обуть и следить, чтобы вовремя выходили в отпуска. Я и сам выезжаю к 300-м (раненным) в броне, в каске и с медицинским оборудованием, добавил офицер.Если я понимаю, что человеку плохо, я сниму болевой синдром и наложу стерильную повязку, чтобы раненый не потерял много крови. Нужно сделать так, чтобы после этого он был функционален и не потерял конечность от перетянутого жгута, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html
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новости, вс рф, сво, медицина, врач, бои, раненые, эвакуация, скорая помощь, ранение, медики, спецоперация
Новости, ВС РФ, СВО, медицина, врач, бои, раненые, эвакуация, скорая помощь, ранение, медики, Спецоперация

"Я сам выезжаю к трехсотым": командир медицинского взвода рассказал, как спасает жизни раненых бойцов

05:15 24.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Бойцы медицинского взвода работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно на передовой. Раненых начала вывозят в точку эвакуации, затем довозят до точки стабилизации, где препаратами врачи облегчают его состояние. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Медицинский взвод — это моя маленькая вотчина, рассказал военный. Он подчеркнул, что его бойцы работают не только в расположении штаба батальона, и непосредственно в окопах, на передовой.
Всех бойцов санитарного взвода нужно одеть, обуть и следить, чтобы вовремя выходили в отпуска. Я и сам выезжаю к 300-м (раненным) в броне, в каске и с медицинским оборудованием, добавил офицер.
"Если человек сильно ранен, мы на машине вывозим его в точку эвакуации, довозим до точки стабилизации, там мы его обкалываем препаратами, облегчающими его состояние, ставим капельницу, по возможности перевязываем и дальше везём на следующий пункт. Там его ждет бригада врачей, более комфортные и стерильные условия", - подчеркнул Фаска.
Если я понимаю, что человеку плохо, я сниму болевой синдром и наложу стерильную повязку, чтобы раненый не потерял много крови. Нужно сделать так, чтобы после этого он был функционален и не потерял конечность от перетянутого жгута, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
Вчера, 05:12
Роман Алёхин: Для победы над ВСУ нужно или сменить стратегию, или карать по методу генерала БаклановаЧтобы быстрее сломить дух или пробудить здравый смысл у противника, нам нужна четка понятная стратегия, в рамках которой будут работать все. Тогда мы это сделаем быстро, но на это уйдет не меньше года, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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