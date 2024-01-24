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Дырявый котёл: 80 лет Корсунь-Шевченковскому сражению

Дырявый котёл: 80 лет Корсунь-Шевченковскому сражению - 24.01.2024 Украина.ру

Дырявый котёл: 80 лет Корсунь-Шевченковскому сражению

После Сталинградской битвы советское командование с опаской относилось к операциям на окружение - отражение попыток деблокирования и добивание окружённой группировки обошлось Красной армии значительно дороже, чем собственно организация "котла". "Корсунь-Шевченковские канны" подтвердили - мало окружить противника, его надо еще уничтожить

2024-01-24T08:21

2024-01-24T08:21

2024-01-24T08:21

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24 января 1944 года на Правобережной Украине началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция советских войск. И хотя закончилась она поражением гитлеровцев, но ученые до сих пор спорят о том, каковы были истинные потери сторон. По каким же причинам этот котел вышел "недоваренным"?Впервые с Корсунь-Шевченковским котлом я познакомился по колено в воде, сжимая в руках металлодетектор. В том году Гнилой Тикич, через который из окружения зимой 1944 года прорывались немцы, сильно обмелел, и мы с большим интересом собирали со дна всё, что они обронили: сильно прогнивший панцерфауст, лошадиный противогаз, на удивление живой финский нож — привет от дивизии СС "Викинг" — и прочий железный хлам.Прорыв был стремительным, и всё лишнее оставляли: в ночь на 17 февраля без артиллерийской подготовки и выстрелов 45 тысяч немецких солдат перешли в наступление на узком участке фронта шириной всего 4,5 километра. Основной удар пришёлся по 180-й стрелковой дивизии, которая не смогла его сдержать; части танков, бронетранспортёров и пехоты удалось пробиться.Корсунь мог бы превратиться во второй Сталинград, но этого не случилось.Его итогом стало неполное уничтожение двух немецких корпусов, и Конев первым среди командующих фронтами получил звание Маршала Советского Союза. Также впервые было присвоено звание Маршала бронетанковых войск, которое вручили командующему 5-й гвардейской танковой армии генералу Павлу Ротмистрову.Разгром основных танковых сил группы армий "Юг" позволил следом за Корсунь-Шевченковской наступательной операцией провести Уманско-Ботошанскую. Одним из ее результатов стал масштабный трофей в полтысячи единиц бронетехники, подбитой все там же, под Корсунем, и не отправленной вовремя на ремонт.Тем не менее факт остается фактом: при крупных потерях с нашей стороны обеспечить полную победу и уничтожение котла под Черкассами Красной армии не удалось.Не только потому, что немцы имели таких опытных и умных офицеров, как командир 11-го корпуса (и командующий окруженной группой) Вильгельм Штеммерман, прошедший Первую мировую войну, Французскую компанию и с первых дней воевавший на Восточном фронте. Но в первую очередь из-за того, что противник был очень силен, а советское командование допустило ряд просчетов, о чем нужно говорить честно.Первоначально ситуация складывалась как нельзя более благополучно.К середине января 1944 года войска 1-го Украинского фронта генерала Николая Ватутина сильно продвинулись на запад от Киева. Южнее 2-й Украинский фронт генерала Конева успешно провел Кировоградскую наступательную операцию.Но между ними в районе Канева и Корсунь-Шевченковского широкую полосу побережья Днепра всё ещё удерживала крупная немецкая группировка. Образовался выступ шириной в основании 130 километров и общей площадью 10 тыс. кв. км, который обороняли шесть пехотных дивизий, танковая дивизия СС "Викинг", моторизованная дивизия СС "Валлония" и части усиления, объединённые в два немецких армейских корпуса — 42-й генерала Лиеба и 11-й генерала Штеммермана.Они нависали над флангами наступавших советских фронтов и мешали им продвинуться к Южному Бугу. В Ставке Верховного Главнокомандования было решено выступ "срезать".Предполагалось по обе стороны от основания выступа сконцентрировать 27 стрелковых дивизий, один механизированный и четыре танковых корпуса, которые, перейдя в наступление на узких участках фронта должны были ударить навстречу друг другу, взломать оборону противника, окружить его группировку и уничтожить её.В Вермахте сложившееся положение не осталось не замеченным: разведка, в первую очередь воздушная, отлично работала с лета 1941 года.Ещё в декабре командующий группой армий "Юг" фельдмаршал Эрих фон Манштейн предложил Гитлеру отвести войска от Днепра и выровнять фронт. Но тут сыграла роль личная амбиция, фюрер всё ещё надеялся, что ему удастся разгромить русских, нанося фланговые удары с этого самого выступа, а потому приказал оборонять его до последнего.Окружение сложилось фактически по обоюдному согласию сторон.24 января 1944 года артиллерия 2-го Украинского фронта начала артподготовку, после чего в наступление перешли части прорыва. Благодаря хорошей подготовке и слаженности действий они с ходу взломали немецкую оборону и в образовавшуюся брешь была введена 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова.26 января после 40-минутной артподготовки начал наступление 1-й Украинский фронт силами 6-й танковой армии. Уже через два дня танкисты встретились в районе Звенигородки — крышка второго после Сталинграда "котла" захлопнулась.В окружение попали около 60 тысяч солдат и офицеров вермахта, более 300 орудий и САУ, около 70 танков и штурмовых орудий.Советские войска образовали два кольца окружения: на внутреннем обводе оборону заняли 13 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии, которых поддерживали около 2000 орудий и миномётов, а также 138 танков и САУ. На внешний обвод были направлены 5-я гвардейская и 6-я танковая армии, 47-й и 49-й стрелковые корпуса, 34-я истребительно-противотанковая бригада.В этот момент Гитлер опомнился и отдал Манштейну приказ на деблокаду. Сил у него для этого по обе стороны кольца было более чем достаточно — около двух десятков танковых и пехотных дивизий, включая дивизии СС "Адольф Гитлер", "Дас Райх", "Великая Германия", "Мёртвая голова" и "Викинг".Операцию назвали "Ванда": на внешнее кольцо окружения немцы двинули два танковых корпуса, каждый из которых по численности равнялся советской танковой армии, всего до 600 машин, включая 50 "Тигров" и 150 "Пантер". Годом ранее под Сталинградом помогать Паулюсу пришло гораздо меньше.Против бронированного кулака Ватутин и Ротмистров выложили свои козыри: 2-ю танковую армию количеством более 300 танков и САУ, а также новейшие тяжелые танки "ИС". Новинке противник совсем не обрадовался. Впоследствии разведке танкистов удалось захватить приказ гитлеровского командования, которым предписывалось "избегать встречных боев с танками "ИС" и стрелять по ним только из засад и укрытий".Тем не менее, наступающим оставалось продавить до окруженных частей всего 15-20 километров, а те отчаянно рвались им навстречу.В журнале боевых действий 2-го Украинского фронта отмечено: На ультиматум о капитуляции Штеммерман ответил молчанием. И уже на второй день прорыва группе Манштейна удалось сократить расстояние до внешнего кольца окружения до 12 километров — удар изнутри котла не выдержала 27-я армия.Сталина сложившаяся ситуация не устраивала.По версии Конева, он перезвонил ему, выяснил обстановку и после недолгих раздумий передал армию в состав 2-го Украинского фронта. По версии маршала Жукова, Конев сам обратился к Сталину с этим предложением, и тот, вопреки мнению Ватутина и его собственного, Жукова, мнения, просьбу Конева выполнил.Как бы там ни было, командование над внутренним кольцом окружения сосредоточилось в единых руках, а Ватутин и Жуков получили из Москвы грозную отповедь:Немедленные меры дали результат, группе Штеммермана пробиться так и не удалось.Во многом немцам помешала оттепель. Начало февраля на Украине в этот год выдалось необычайно тёплым. Были дни, когда температура доходила до +12. Грунтовые дороги, под которыми лежал жирный чернозем, раскисли, и техника буквально тонула в жиже, образовавшейся из мокрого снега и грязи. По этой же причине был затруднён подвоз боеприпасов и бензина. Иногда немецким танкистам приходилось бездействовать целыми днями, ожидая снабжения.14 февраля силам 3-го немецкого танкового корпуса оставалось пробиться всего 7 километров. На совместной встрече командующих окруженных корпусов было решено прорываться тремя колоннами вечером 16 февраля.Оставив всех тяжелораненых, уничтожив нетранспортабельную технику, 40 тысяч человек пробились наружу.Гнилой Тикич из-за оттепели разлился, и немецким солдатам пришлось вплавь преодолевать несколько метров ледяной воды, после чего снова идти в бой. Многие из них погибли от переохлаждения, других добили наши солдаты.Лейтенант в отставке Иван Крамаренко, в то время командир взвода полковых 120-мм минометов, вспоминал: По советским данным, Красная Армия за время проведения Корсунь-Шевченковской операции потеряла до 80 тыс. человек в том числе 24 тысячи убитыми, умершими и пропавшими без вести. Немецкие потери оценивались в 82 тыс. убитыми и 20 тыс. пленными. По немецким оценкам, потери внутри котла составили примерно 30 тыс. человек, в том числе около 19 тыс. убитыми и попавшими в плен, то есть безвозвратно Вермахт потерял только треть окруженных частей. Но к этой оценке у отечественных историков есть множество вопросов.Погиб и генерал Штеммерман. Его тело обнаружили у села Журжинцы и показали командующему 2-м Украинским фронтом генералу Ивану Коневу, после чего тот приказал похоронить его с воинскими почестями.Так начался 1944 год, за который РККА предстоит очистить всю территорию Украины, а немцам — лучше привыкнуть к котлам. И пусть Корсунь-Шевченковская операция не завершилась сталинградским триумфом, но она стала важной победой на пути, который в итоге закончился в Берлине.

https://ukraina.ru/20181224/1022173761.html

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Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

великая отечественная война, история, 1944 г, история ссср, история украины, красная армия, вермахт