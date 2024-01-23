https://ukraina.ru/20240123/1052840018.html

Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье

Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье - 23.01.2024 Украина.ру

Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье

С начала года Молдавия объявила о введении пошлин на все товары, поступающие в Приднестровье. Речь идёт об усилении блокады ПМР с целью лишения республики суверенитета и принуждения к интеграции на условиях Кишинёва

2024-01-23T13:02

2024-01-23T13:02

2024-01-23T13:02

приднестровье

эксклюзив

молдавия

санду

кэмерон

великобритания

всу

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052842216_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_e1f84fde3e0394540e3019fafa8284a7.jpg

При этом молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил, что под новый вид налогообложения не подпадают товары, экспортируемые странами, с которыми у Молдавии действует режим свободной торговли.Речь идёт, в том числе, обо всех странах Евросоюза и о Турции. Таким образом действия Кишинёва можно охарактеризовать не столько как попытку экономического удушения Приднестровья, сколько как усиление контроля над его экономической деятельностью.Это в целом лежит в русле общей политики Запада по отношению к региону, которая заключается в усилении его зависимости от европейских рынков и насильственном разрыве экономических связей Приднестровья с Россией.И нельзя сказать, что действия Кишинёва и его европейских покровителей не приносят результата.Согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, по итогам 2023 года российско-приднестровский товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12%, а если не учитывать экспорт газа, то его падение составило 43%.Напомним, это произошло ещё до введения молдавскими властями новых пошлин. И Запад продолжает системную деятельность, направленную на отрыв приднестровской экономики от российской.Одновременно с этим на дипломатическом фронте Молдавия предпринимает всё новые усилия в направлении делегитимации Приднестровья. В риторике и официальной документации молдавских властей ПМР уже давно обозначается как "приднестровский регион", что является нарушением мирного соглашения 1992 года, положившего конец войне на Днестре.Приднестровский МИД прошедшим летом сделал по данному поводу заявление, согласно которому в рамках связанного с урегулированием конфликта на Днестре формата "5+2" (Молдавия и Приднестровье – стороны, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) регион обозначается именно как Приднестровье.При этом сам формат уже давно не функционирует, несмотря на периодически предпринимаемые Москвой усилия по его реанимации. Украина, действующая, разумеется, в связке с Молдавией, отказалась от участия в нём, что недавно в очередной раз подтвердили в Киеве.Само собой, в Кишинёве не сбрасывают со счетов и возможность реализации силового сценария.На днях молдавские власти обвинили российских миротворцев в том, что те якобы допустили нарушения в ходе учений в зоне безопасности. При этом в самой Молдавии маневры с участием подразделений стран НАТО (в том числе в непосредственной близости к приднестровским рубежам) давно уже приняли перманентный характер.Кишинёв наращивает военный бюджет, оснащение и вооружение молдавской армии приводится в соответствие со стандартами НАТО.В прошедшем году над Приднестровьем нависла угроза военной агрессии. Украина (разумеется, по согласованию с Молдавией) начала сосредотачивать у границы с ПМР войска, которые, согласно сведениям RT, должны были наступать по двум направлениям – на столицу республики Тирасполь и на Колбасну, где до сих пор находятся огромные запасы снарядов и других советских боеприпасов.Наблюдателям было очевидно, что в случае нападения государственность Приднестровья могла бы быть уничтожена за считанные дни: российские миротворцы и приднестровские военные не обладают достаточной численностью и объёмами тяжёлых вооружений для эффективного сопротивления ВСУ.При этом для ВС РФ на данный момент крайне сложно оказать республике реальную военную помощь – её не будет, пока под контролем российской армии не окажется Одесская область. Однако силовой сценарий Кишинёва и Киева так и не был запущен – как тогда казалось, потому что Украина решила сосредоточиться на "контрнаступе" под Запорожьем.Однако, по всей видимости, дело не столько в отсутствии у Украины и Молдавии достаточных сил, сколько в том, что Запад (прежде всего, Евросоюз) на данном этапе рассчитывает решить проблему статуса Приднестровья без кровопролития.Основная ставка, как уже говорилось выше, делается на максимальное вовлечение приднестровского бизнеса и промышленности в сотрудничество с западными контрагентами при одновременной деградации экономических связей с Большой Россией. Параллельно с этим ведётся работа с местным общественным мнением, которая, стоит отметить, тоже приносит свои плоды.На сегодняшний день значительная часть приднестровцев не считает Молдавию своим врагом. Со времён войны на Днестре начала 90-х и референдума 2006 года настроения живущих в регионе людей во многом изменились.Огромное множество из них сохраняет тесные связи с Правобережьем. Местная молодёжь, постепенно вбирающая "европейские ценности", часто смотрит не в сторону Москвы, а в сторону Киева и Бухареста. Это особенно заметно сегодня, когда жители Тирасполя выходят на митинги против экономической блокады региона Молдавией – видно, что на акциях в большинстве своём присутствуют люди старшего поколения.Да и в целом положение Приднестровья, зажатого между Молдавией и Украиной, заставляет его воздерживаться от резких движений – с начала СВО официальный Тирасполь в основном использует нейтральную и "миротворческую" риторику.И это можно понять – несмотря на то, что ЕС, судя, по всему хочет подчинить Приднестровье Молдавии экономическими и дипломатическими методами, маленькая республика на Днестре находится под постоянной угрозой.Отдельные наблюдатели считают, что недавний визит нового главы МИД (и бывшего премьера) Британии Дэвида Кэмерона в Молдавию, куда он приехал прямо из Одессы, может свидетельствовать о том, что Лондон, в отличие от Брюсселя, подталкивает Кишинёв к вооружённой акции.А достаточно шаткое положение режима Майи Санду, партия которой не смогла достичь убедительного результата на последних выборах, делает нынешние молдавские власти ещё более восприимчивыми к давлению со стороны англосаксонских держав, чем всегда.Так или иначе, давление на Приднестровье будет только усиливаться.

https://ukraina.ru/20240120/1052802346.html

https://ukraina.ru/20240119/1052791208.html

https://ukraina.ru/20240112/1052669902.html

приднестровье

молдавия

великобритания

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

приднестровье, эксклюзив, молдавия, санду, кэмерон, великобритания, всу, нато, россия