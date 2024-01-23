https://ukraina.ru/20240123/1052837881.html

Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат

Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат - 23.01.2024 Украина.ру

Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат

Жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщили 23 января в пресс-службе УФСБ России по региону

2024-01-23T10:58

2024-01-23T10:58

2024-01-23T10:58

новости

россия

екатеринбург

военкомат

теракт

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101800/21/1018002102_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0bd2ed78941fa85f1ebc803624a6e7b.jpg

Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет, сообщили в пресс-службе.Источник РИА Новости отметил, что речь идёт о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы.Суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на террористический акт и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

https://ukraina.ru/20240122/1052813249.html

россия

екатеринбург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, екатеринбург, военкомат, теракт, суд