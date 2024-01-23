Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат - 23.01.2024 Украина.ру
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Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат - 23.01.2024 Украина.ру
Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
Жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщили 23 января в пресс-службе УФСБ России по региону
2024-01-23T10:58
2024-01-23T10:58
новости
россия
екатеринбург
военкомат
теракт
суд
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Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет, сообщили в пресс-службе.Источник РИА Новости отметил, что речь идёт о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы.Суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на террористический акт и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
https://ukraina.ru/20240122/1052813249.html
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новости, россия, екатеринбург, военкомат, теракт, суд
Новости, Россия, Екатеринбург, военкомат, теракт, Суд

Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат

10:58 23.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщили 23 января в пресс-службе УФСБ России по региону
Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет, сообщили в пресс-службе.
Источник РИА Новости отметил, что речь идёт о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы.
Суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на террористический акт и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
Вчера, 09:47
ФСБ задержала мужчину при попытке устроить теракт в БарнаулеПри попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле задержан житель Алтайского края, сообщили 22 января в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю
 
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Заголовок открываемого материала
11:38Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
10:58Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
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