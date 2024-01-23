Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщили 23 января в пресс-службе УФСБ России по региону
Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет, сообщили в пресс-службе.
Источник РИА Новости отметил, что речь идёт о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы.
Суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на террористический акт и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.