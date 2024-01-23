https://ukraina.ru/20240123/1052834932.html
Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД
Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД - 23.01.2024 Украина.ру
Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД
Нигерия стремится присоединиться к БРИКС, а также получить место в Совбезе ООН, заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуфа Маитама Туггара в интервью Financial Times
2024-01-23T10:48
2024-01-23T10:48
2024-01-23T10:48
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"Нигерия стремится присоединиться к альянсу БРИКС, и что она также заслуживает места в Совете Безопасности ООН, который должен быть "демократизирован" за пределы пяти нынешних постоянных членов", - приводит издание слова Туггара.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, которое Москва уважает.
https://ukraina.ru/20231230/1052507381.html
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новости, брикс, нигерия, россия, мид, зарубежье
Новости, БРИКС, Нигерия, Россия, МИД, Зарубежье
Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД
Нигерия стремится присоединиться к БРИКС, а также получить место в Совбезе ООН, заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуфа Маитама Туггара в интервью Financial Times
"Нигерия стремится присоединиться к альянсу БРИКС, и что она также заслуживает места в Совете Безопасности ООН, который должен быть "демократизирован" за пределы пяти нынешних постоянных членов", - приводит издание слова Туггара.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, которое Москва уважает.