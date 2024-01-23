https://ukraina.ru/20240123/1052834932.html

Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД

Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД - 23.01.2024 Украина.ру

Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД

Нигерия стремится присоединиться к БРИКС, а также получить место в Совбезе ООН, заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуфа Маитама Туггара в интервью Financial Times

2024-01-23T10:48

2024-01-23T10:48

2024-01-23T10:48

новости

брикс

нигерия

россия

мид

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048867358_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_81a17fcaf48abb9c604734ccea45cddc.jpg

"Нигерия стремится присоединиться к альянсу БРИКС, и что она также заслуживает места в Совете Безопасности ООН, который должен быть "демократизирован" за пределы пяти нынешних постоянных членов", - приводит издание слова Туггара.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, которое Москва уважает.

https://ukraina.ru/20231230/1052507381.html

нигерия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брикс, нигерия, россия, мид, зарубежье