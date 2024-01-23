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Из Диканьки – в Петербург. Торжество любви и добра на сцене "Геликон-оперы"

Из Диканьки – в Петербург. Торжество любви и добра на сцене "Геликон-оперы" - 23.01.2024 Украина.ру

Из Диканьки – в Петербург. Торжество любви и добра на сцене "Геликон-оперы"

В январе в московском театре "Геликон-опера" прошли четыре премьерных показа оперы Петра Ильича Чайковского "Черевички" в постановке режиссера Сергея Новикова, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам

2024-01-23T04:39

2024-01-23T04:39

2024-01-23T04:39

культура

эксклюзив

культура

театр

опера

николай васильевич гоголь

петр ильич чайковский

украина

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Помимо самой премьеры театр также организовал выставку "Из Диканьки в Петербург" с портретами и пейзажами из частных коллекций.Войне, вражде и горю вопреки украинские сюжеты и колорит в московских театрах популярны снова, как и тогда, когда Николаю Васильевичу Гоголю удалось превратить жизнь полтавских деревень и малороссийских местечек в своеобразный стиль и бренд, интересный петербургскому, привыкшему к французской комедии и итальянской опере обществу.Бренд настолько востребованный и потенциальный, что в 1870 году дирекция Петербургского русского музыкального общества выбрала именно "Ночь перед рождеством" – сперва заказала оперу композитору Александру Николаевичу Серову, а после его внезапной смерти, через год, объявила конкурс на сочинение этой оперы. Либретто Якова Полонского – единственное в творческом наследии писателя – было уже написано, а специальное жюри, в состав которого входили Николай Андреевич Римский-Корсаков, Эдуард Францевич Направник и Антон Григорьевич Рубинштейн, должны были присудить премию лучшему сочинению."Кузнец Вакула" Чайковского был выбран единогласно, получил сразу две премии, а уже в 1876 году был поставлен Мариинским театром, где провалился. Неудачу оперы Чайковский объяснил ее "сухостью" - огромным количеством речитативов и "скупым" симфонизмом."Мне кажется, что "Черевички", как и "Онегин", будут проходить не особенно шумно, но мало-помалу и эту оперу полюбят. По любви, которую я сам к ней питаю, я знаю, наверное, что и публика когда-нибудь ее полюбит", - напишет композитор позже Сергею Танееву о второй – финальной и успешной редакции оперы с новым названием. Именно она идет теперь в "Геликоне".До "Кузнеца Вакулы" тексты Гоголя в музыкальном театре оказывались редко. Была написана "Женитьба" Модеста Мусоргского, но его "Сорочинская ярмарка", "Майская ночь" Римского-Корсакова и "Утопленница" Николая Лысенко появятся спустя годы, и будут куда больше ассоциироваться с "музыкальным Гоголем"."От Диканьки до Петербурга"Выставка в фойе театра называется так не только потому, что именно по этому маршруту летел на Чёрте гоголевский кузнец Вакула за царициными черевичками, но и потому, что полотна, собранные здесь из разных коллекций, полно и красочно рисуют саму Надднипрянщину XVIII-XIX веков - звездных южных ночей, плодородной пашни, берегов Днепра и верб, склонившихся к его воде.И людей – образы те самые, гоголевские – ярмарки в Сорочинках, где можно было купить совершенно что угодно (как писал сам писатель – чего и в обеих столицах не найти), и селян, и горожан, популярные персонажи портретов тех лет: девушки прядильщицы и кружевницы, крестьянки, торговцы и торговки.В самой Диканьке, принадлежавшей во времена Гоголя семье Кочубеев (от генерального судьи войска Запорожского, Василия Леонтьевича Кочубея), до наших дней сохранился необыкновенный для маленького провинциального городка памятник – Триумфальная арка архитектора Луиджи Руска, построенная в честь победы в Отечественной войне 1812 года к приезду на Полтавщину императора Александра I.Сохранилась арка действительно чудом: в годы Гражданской войны усадебный комплекс – родовое гнездо Кочубеев был разрушен, а в 2022-2023 Полтавщину накрыла волна тотальной декоммунизации и деколонизации, но арку, почему-то, до сих пор не тронули.Картины Василия Тропинина, изюмчанина, портретиста Тараса Шевченко Сергея Васильковского, украинских передвижников Сергея Святославского и Николая Бодаревского, чья "Малороссиянка" в свое время стала жемчужиной 12-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок, собранные в экспозиции "Геликона", встречают зрителей перед спектаклем.Портреты Екатерины Великой (кисти Дмитрия Левицкого) и светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического тоже украшают выставку. Потёмкин на потрете неизвестного художника вышел не слишком удачно – когда портрет, а точнее, его маленькая карманная копия, был обнаружен в Париже, местные искусствоведы подписали его так: "неизвестная женщина XVIII века".Императрица же на портрете Левицкого изображена именно в том возрасте и в то время, в какое мог бы застать ее кузнец Вакула, отправься он в действительности верхом на Чёрте из Полтавы в Петербург.В опере Чайковского, впрочем, Екатерины нет: в те годы в Российской империи существовал цензурный запрет на изображение монаршей особы в театральном представлении.Гоголь, Чайковский, постановка в "Геликоне"Едва ли кому не знаком сюжет гоголевской "Ночи перед Рождеством". История о том, как влюблённый в кокетливую красавицу Оксану кузнец Вакула, оседлал Чёрта и отправился в Петербург, во дворец к императрице, по прихоти возлюбленной попросить у нее драгоценные черевички.Не меньше внимания уделяет Гоголь в повести матери Вакулы – ведьме Солохе и целому созвездию ярких характерных персонажей – ее воздыхателей: местного головы, дьяка, казака Чуба.Есть в повести и исторически значимый фрагмент: прилетев в Петербург, кузнец сталкивается с казацким посольством с Запорожской Сечи, прибывшим к императрице.Гоголь описывает этот эпизод детально:"Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед: "Помилуй, Мамо! чем Тебя твой верной народ прогневил? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили Тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь поворотить в карабинеры; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело Твою армию чрез Перекоп и помогло Твоим генералам порубать крымцев?.."Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки."В опере Чайковского, а соответственно, и в постановке "Геликон-оперы", которая строго соответствует либретто, нет не только самой Екатерины, но и причины, по которой казаки прибыли в столицу. Встречает их "Светлейший" - Потёмкина здесь никто не называет иначе, он же дарит Вакуле черевички и произносит жизнеутверждающие слова:Другое существенное отличие либретто от первоисточника – образ Оксаны, главной лирической героини. Самовлюблённая кокетка у Гоголя, отправляющая Вакулу с невозможным заданием забавы ради, в опере Оксана – сложная героиня, влюбленная, страдающая, раскаивающаяся."Главный посыл этой оперы в том, что любовь – не меркантильна. Как написано в послании к коринфянам, "Любовь долготерпит, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всему верит, всего надеется, все переносит. Мне кажется, здесь эта мысль транслируется очень убедительно. Оксана понимает, что любит своего возлюбленного, кузнеца Вакулу, просто так, а не за какие-то материальные блага", - говорит режиссер-постановщик Сергей Новиков.И – действительно. У Чайковского Оксана – героиня, близкая композитору близкая его Иоланте или Лизе из "Пиковой даме", которые тоже сильно отличаются от оригинальных персонажей Пушкина и Херца.Вакула, фанатично одержимый своей любовью к Оксане, тоже отличается от оригинального, гоголевского, а в своем ариозо "О, что мне мать, что отец!", словно, предвещает легендарное ариозо Германа "Прости, небесное создание."Постановка Новикова (за дирижерским пультом — Филипп Селиванов) — красочная, сочно-колоритная, праздничная. Спектакль, художественно оформленный художниками Ростиславом Протасовым и Марией Высотской, наполнен деталями, близкими к полному любви описанию украинской деревни у Гоголя: белоснежные домики с крышами, крытыми соломой, стены и окна которых расписаны в духе Петриковской росписи, расшитые вышиванки и теплые кожухи, разноцветные ленты, вплетенные в косы девушек, и нарядные рушники, которыми к праздникам убраны столы.Украинская мелодика безошибочно угадывается и в музыке: уже в увертюре, в которой переплетаются все ключевые темы и лейтмотивы оперы, звучит и тема и кобзарей, и удалой козацкий гопак, а в песне Солохи "Ой, как светит месяц ясный" исследователи узнают лирическую народную песню "Ой, колись були ярii пшениченьм, а тепер облоги". Хоры, в особенности колядки и щедривки тоже опираются на фольклорный украинский мелос, а финальный хор написан на основе обрядовой свадебной песни "Та не бiйся матiнко".И несмотря на колоритную традиционность постановки, спектакль в "Геликон-опере" вышел очень современным: в ход пошли все те "чудеса" современного техничного театра, которые все больше погружают зрителя в действие, делают его интерактивным, цепко удерживают внимание зала."Черевички" Петра Ильича Чайковского – чудесная опера, в которой раскрывается национальное многообразие русского народа. Малороссийская тематика – большая любовь композитора, которая не единожды становилась сюжетообразующей в его симфонических и оперных произведениях.Но в этой опере объединены два наших гения: Чайковский и Гоголь. Здесь не требуется никаких переносов и актуализаций. Именно сочетание Диканьки и Петербурга времен Екатерины II сегодня как нельзя лучше отвечает на вопросы нашего времени. Дерзость рождает чудо, а настоящая любовь пробивается через бытовой меркантилизм.Характерный запорожский колорит и рождественский праздник дадут зрителям заряд позитива и уверенность в победе добра над злом", - рассказывает режиссер Сергей Новиков.В самом финале, когда актёры выходят на поклон, а зал взрывается аплодисментами, навстречу друг другу идут князь Потёмкин и гетман Запорожского войска, казаки и петербургские царедворцы, и кланяются, дружески обнимаясь. Возможно, это и есть тот сигнал победы добра, который касается сердец зрителей не меньше, чем торжество любви.

https://ukraina.ru/20220704/1034268714.html

https://ukraina.ru/20230819/1048682087.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, театр, опера, николай васильевич гоголь, петр ильич чайковский, украина