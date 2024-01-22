Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины - 22.01.2024 Украина.ру
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Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины
Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины - 22.01.2024 Украина.ру
Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины
Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец выберут, кто представит Украину на "Евровидении-2024", сообщили в Минкультуры Украины
2024-01-22T16:17
2024-01-22T16:17
новости
украина
евровидение
верка сердючка
джамала
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Украинцы в приложении "Дия" (аналог российских Госуслуг) выбрали членов жюри национального отбора на "Евровидение-2024". Ими стали Андрей Данилко (Верка Сердючка), Джамала и Сергей Танчинец.Всего в опросе приняло участи 720 тысяч человек.За народного артиста Украины Андрея Данилко проголосовали 315,6 тысячи украинцев, за победительницу "Евровидения-2016" Джамалу — 170,2 тысячи, а за певца Сергея Танчинца — 89,5 тысячи.На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona &amp; Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.Одни из номинантов – коллектив NAHABA – попал в скандал, так как песня Glasss, которую граппа представила на нацотборе, оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.А после украинские музыканты устроили перформанс в Киеве на Крещатике. Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь, и топтание российского флага. Исполнительница что-то пыталась петь, но переходила на резкие взвизги - разобрать слова на слух вряд ли получилось и у очевидцев.
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новости, украина, евровидение, верка сердючка, джамала
Новости, Украина, Евровидение, Верка Сердючка, Джамала

Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины

16:17 22.01.2024
 
© Валерий ВороненкоАндрей Данилко
Андрей Данилко
© Валерий Вороненко
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Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец выберут, кто представит Украину на "Евровидении-2024", сообщили в Минкультуры Украины
Украинцы в приложении "Дия" (аналог российских Госуслуг) выбрали членов жюри национального отбора на "Евровидение-2024". Ими стали Андрей Данилко (Верка Сердючка), Джамала и Сергей Танчинец.
Всего в опросе приняло участи 720 тысяч человек.
За народного артиста Украины Андрея Данилко проголосовали 315,6 тысячи украинцев, за победительницу "Евровидения-2016" Джамалу — 170,2 тысячи, а за певца Сергея Танчинца — 89,5 тысячи.
На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.
Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.
Одни из номинантов – коллектив NAHABA – попал в скандал, так как песня Glasss, которую граппа представила на нацотборе, оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!".
"Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.
А после украинские музыканты устроили перформанс в Киеве на Крещатике. Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь, и топтание российского флага. Исполнительница что-то пыталась петь, но переходила на резкие взвизги - разобрать слова на слух вряд ли получилось и у очевидцев.
15:23
Украинские кандидаты на "Евровидение" облились "кровью" и растоптали триколорУкраинская группа NAHABA, участвующая в нацотборе на "Евровидение-2024", устроила "кровавый" перформанс на Крещатике в Киеве. Соответствующие снимки участники NAHABA разместили в своих соцсетях
 
НовостиУкраинаЕвровидениеВерка СердючкаДжамала
 
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