https://ukraina.ru/20240122/1052821500.html

Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины

Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины - 22.01.2024 Украина.ру

Верка Сердючка, Джамала и некий певец выберут, кто поедет на "Евровидение" от Украины

Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец выберут, кто представит Украину на "Евровидении-2024", сообщили в Минкультуры Украины

2024-01-22T16:17

2024-01-22T16:17

2024-01-22T16:17

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Украинцы в приложении "Дия" (аналог российских Госуслуг) выбрали членов жюри национального отбора на "Евровидение-2024". Ими стали Андрей Данилко (Верка Сердючка), Джамала и Сергей Танчинец.Всего в опросе приняло участи 720 тысяч человек.За народного артиста Украины Андрея Данилко проголосовали 315,6 тысячи украинцев, за победительницу "Евровидения-2016" Джамалу — 170,2 тысячи, а за певца Сергея Танчинца — 89,5 тысячи.На Украине на прошлой неделе прошла жеребьевка участников нацотбора на "Евровидение-2024". Были выбраны 11 финалистов: Alyona Alyona & Jerry Heil, Drevo, Ingret, Mélovin, Nahaba, Nazva, Skylerr, Yagody, Yaktak, Ziferblat и Anka.Финал пройдет 3 февраля, а само "Евровидение-2024" - в мае 2024 года в шведском городе Мальмё.Одни из номинантов – коллектив NAHABA – попал в скандал, так как песня Glasss, которую граппа представила на нацотборе, оказалась очень похожа на трек группы "Тату" "Нас не догонят!"."Очень похоже на "Тату". И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторые моменты вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину", - отметил в сети один из комментаторов.А после украинские музыканты устроили перформанс в Киеве на Крещатике. Музыканты использовали уже ставшие классическими для Украины приемы - обливание красной краской, стилизованной под кровь, и топтание российского флага. Исполнительница что-то пыталась петь, но переходила на резкие взвизги - разобрать слова на слух вряд ли получилось и у очевидцев.

https://ukraina.ru/20240122/1052820298.html

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новости, украина, евровидение, верка сердючка, джамала