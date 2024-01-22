https://ukraina.ru/20240122/1052803221.html
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад - 22.01.2024 Украина.ру
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
Армия РФ истощает украинскую ПВО, чтобы у противника не было возможности устраивать засады на российские самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T04:30
2024-01-22T04:30
2024-01-22T04:30
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Когда год назад армия РФ наносила удары по энергетике Украины, это было очень зрелищно. У кого-то это вызывало радость, кто-то возмущался (все-таки от этого страдало гражданское население), рассказал обозреватель.Эксперт предположил, что ВС РФ били по украинской энергетике потому, что у нее было недостаточно разведанных целей. А сейчас армия РФ наносит удары по разведанным объектам на Украине. Вплоть до небольшого сарая, где собирают FPV-дроны, добавил он.Задача максимум для российских военных— это нанесение мощных ударов по лагерям подготовки ВСУ. Крупное соединение можно подготовить только на полигоне. А все крупные полигоны на Украине хорошо известны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240120/1052788046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, пво, зрк patriot, разведка, оборона, полигон, удары, энергетика, самолет, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, Россия, ПВО, ЗРК Patriot, разведка, оборона, полигон, удары, энергетика, самолет, СВО, Спецоперация, ВСУ
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
Армия РФ истощает украинскую ПВО, чтобы у противника не было возможности устраивать засады на российские самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев