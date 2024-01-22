https://ukraina.ru/20240122/1052803221.html

"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад

"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад - 22.01.2024 Украина.ру

"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад

Армия РФ истощает украинскую ПВО, чтобы у противника не было возможности устраивать засады на российские самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-22T04:30

2024-01-22T04:30

2024-01-22T04:30

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Когда год назад армия РФ наносила удары по энергетике Украины, это было очень зрелищно. У кого-то это вызывало радость, кто-то возмущался (все-таки от этого страдало гражданское население), рассказал обозреватель.Эксперт предположил, что ВС РФ били по украинской энергетике потому, что у нее было недостаточно разведанных целей. А сейчас армия РФ наносит удары по разведанным объектам на Украине. Вплоть до небольшого сарая, где собирают FPV-дроны, добавил он.Задача максимум для российских военных— это нанесение мощных ударов по лагерям подготовки ВСУ. Крупное соединение можно подготовить только на полигоне. А все крупные полигоны на Украине хорошо известны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240120/1052788046.html

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