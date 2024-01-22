"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад - 22.01.2024 Украина.ру
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"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад - 22.01.2024 Украина.ру
"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
Армия РФ истощает украинскую ПВО, чтобы у противника не было возможности устраивать засады на российские самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T04:30
2024-01-22T04:30
новости
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разведка
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полигон
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энергетика
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Когда год назад армия РФ наносила удары по энергетике Украины, это было очень зрелищно. У кого-то это вызывало радость, кто-то возмущался (все-таки от этого страдало гражданское население), рассказал обозреватель.Эксперт предположил, что ВС РФ били по украинской энергетике потому, что у нее было недостаточно разведанных целей. А сейчас армия РФ наносит удары по разведанным объектам на Украине. Вплоть до небольшого сарая, где собирают FPV-дроны, добавил он.Задача максимум для российских военных— это нанесение мощных ударов по лагерям подготовки ВСУ. Крупное соединение можно подготовить только на полигоне. А все крупные полигоны на Украине хорошо известны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240120/1052788046.html
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новости, украина, россия, пво, зрк patriot, разведка, оборона, полигон, удары, энергетика, самолет, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, Россия, ПВО, ЗРК Patriot, разведка, оборона, полигон, удары, энергетика, самолет, СВО, Спецоперация, ВСУ

"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад

04:30 22.01.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Армия РФ истощает украинскую ПВО, чтобы у противника не было возможности устраивать засады на российские самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Когда год назад армия РФ наносила удары по энергетике Украины, это было очень зрелищно. У кого-то это вызывало радость, кто-то возмущался (все-таки от этого страдало гражданское население), рассказал обозреватель.
Эксперт предположил, что ВС РФ били по украинской энергетике потому, что у нее было недостаточно разведанных целей. А сейчас армия РФ наносит удары по разведанным объектам на Украине. Вплоть до небольшого сарая, где собирают FPV-дроны, добавил он.
"Да, стратегически на поле боя это никак не скажется. Но важно, что мы истощаем украинскую ПВО. Надеюсь, из-за этого противник будет вынужден снимать комплексы с фронта, у них не будет возможности устраивать засады на наши самолеты с помощью резервных дивизионов Patriot", - подчеркнул Полетаев.
Задача максимум для российских военных— это нанесение мощных ударов по лагерям подготовки ВСУ. Крупное соединение можно подготовить только на полигоне. А все крупные полигоны на Украине хорошо известны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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