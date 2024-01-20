"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052789654.html
"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны
"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны - 20.01.2024 Украина.ру
"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны
Эксперты на Украине и за ее пределами обсуждают, есть ли вероятность заключения длительного перемирия и думают над тем, кто из противников в конфликте лучше сможет воспользоваться таким перерывом
2024-01-20T04:02
2024-01-20T04:02
эксклюзив
сво
украина
запад
россия
андрей золотарев
соскин
политика
экономика
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/84/1033508477_0:4:2413:1361_1920x0_80_0_0_0341b645c712c788f036bd32f2d84d3f.jpg
Впрочем, некоторые считают, что Россия настроена на то, чтобы добиваться не перемирия, а капитуляции киевского режима.Россия не изменила своих планов в отношении Украины (киевского режима — Ред.), более того, ужесточила их, считает экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом РФ) об этом свидетельствует рост оборонной промышленности и производство именно "атакующих средств".А богатейшая страна Великобритания дает Киеву всего-то два с половиной миллиарда, пожаловался экс-генпрокурор, добавив, что это закроет потребности Украины месяца на два. Он при этом отметил, что никто ведь не знает секретной части двустороннего соглашения, на что там Киев еще подписался. И не полетят ли украинцы завтра куда-нибудь на Фолкленды воевать за интересы британской короны.Пискун подчеркнул, что он и рад бы ошибиться, но - знает Запад и потому может сказать, что "они ничего не делают в пользу других народов и другого государства, если они что-то сделали, в первую очередь ищи их интерес, а потом уже все остальные интересы".Киев тем временем гнет свою линию – никаких переговоров, только выход на границы 1991 года, воюем "до последнего". Зеленский на форуме в Давосе заявил, что на Украине сейчас "нельзя просто дышать воздухом", поскольку – "война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт". Об этом он сказал, отвечая на вопрос о мобилизации.Но если призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, это ведь не компенсирует недостатка в вооружениях, разве что следовать заветам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и действительно воевать лопатами. Да и международная обстановка не способствует реализации фанатичных устремлений Зеленского.Украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что страны глобального Юга показали, что они индифферентны к "формуле мира" Зеленского. И часть европейских стран подталкивают к невосприятию позиции Киева экономическая ситуация. Они требуют от Киева идти на компромисс, а "это значит забыть о границах 91 года, забыть о репарациях – ну, по сути, фиксация того положения, которое сложилось сейчас на линии фронта".Об этом говорит и повестка дня форума в Давосе, где конфликт на Украине среди других конфликтов идут "вторым-третьим рядом", сказал политолог. Но готова ли Россия к компромиссу? По мнению Золотарева, "сейчас в Кремле доминирует такая точка зрения, что Украину можно дожать до капитуляции".Единственный вариант, который мог бы подтолкнуть Москву к какому-то компромиссу, это усиление военных поставок Запад Киеву, чтобы они были на уровне хотя бы 2023 года, "когда США, страны НАТО выступали в качестве стратегического тыла ВСУ", считает эксперт.Золотарев отметил, что, судя по всему, у России есть финансовый ресурс на несколько лет боевых действий, но вопрос, есть у Киева такие возможности в условиях, когда экономика разрушена, в промышленности не хватает 40% персонала, элементарно некому работать? Финансировать расходы государства может оказаться просто нечем."у меня складывается ощущение, что нас потихоньку, не жестко, но фактически ставят в такие рамки, когда мы вынуждены будем идти на похабный для украины мир", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Вышка".На достижение длительного перемирия надеется бежавший из страны бизнесмен, основатель партии "5.10" Геннадий Балашов.Комментируя попытки команды Зеленского привлечь на Украину инвестиции, он отметил, что кто же будет вкладывать деньги, если работать на Украине сейчас опасно."Работать нельзя, опасно. Потому что прокуратура, СБУ и все спецслужбы, несколько правоохранительных органов… охотятся за деньгами", - сказал бизнесмен в эфире канала Шелеста*. По его словам, деньги в стране уже не у кого забирать, поэтому уголовные дела заводятся на имеющих текущие заработки, а особенно опасно выигрывать государственный тендер."Просто опасно в Украине работать. Судя по всему, Зеленский об этом не знает", - сказал Балашов. Он добавил: анализируя то, что происходит в Давосе, можно прийти к выводу, что украинские руководители приезжают туда покрасоваться, но никогда – с какими-то предложениями. Между тем, по его словам, можно было бы сделать Украину привлекательной для бизнеса даже во время войны."На сегодняшний день предпринимательский класс выбит, у нас есть СБУ, прокуроры и спецслужбы. Ну вот они сами себя скоро и будут кормить. А так как они ничего делать не могут, кроме как забирать, то… страна в принципе разоряется, все приходит в упадок. Производство открыть нельзя, сколько бы они не говорили о патронных заводах…", - описал он ситуацию.По его мнению, в стране не запущен главный ресурс – свобода (а именно - свободное передвижение товаров, денег и людей). Пока этого не будет, не будет ничего. Но пока государственная машина только усиливает давление – "у нас диктатура".При этом Балашов предположил, что Зеленский будто бы "не понимает, что происходит", он не связан с Украиной собственностью, у него всегда все было "в офшоре и за рубежом"."Он связан (с Украиной – Ред.) только мандатом президента. И как только этот мандат закончится, он чухнет в Лондон", - сделал прогноз бизнесмен. Он высказал пожелание, чтобы после Зеленского к власти пришел "цивилизованный диктатор", который наполовину сократит государство и "всю эту шушеру выкинет из страны". По мнению Балашова, иначе как диктаторскими методами этого не сделать.Но до следующего диктатора киевскому режиму надо еще дожить. Визит Зеленского в Давос провалился, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, прав глава МИД России Сергей Лавров, который сказал, что при правлении Зеленского Украина полностью утратила свою субъектность.Отметим, Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции заявил, что "не Украина будет решать, когда остановиться и начать говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта". Он пояснил, что "это, конечно же, предполагает отказ от нацистской идеологии, от нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО".По словам Лаврова, "это не какие-то заоблачные мечты, это непременные условия сохранения украинского народа в качестве самостоятельного, имеющего свою идентичность, а не выполняющего чьи-то заказы по приведению России в неспокойное состояние".И говорить об этом, конечно же, надо с Западом, считает глава российского МИД. При этом, по его словам, для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток"* Признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240119/1052764582.html
https://ukraina.ru/20240118/1052740482.html
https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html
https://ukraina.ru/20240116/1052699520.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/84/1033508477_0:0:2079:1559_1920x0_80_0_0_8843836ef640e932c71404b2de756dda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, запад, россия, андрей золотарев, соскин, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Запад, Россия, Андрей Золотарев, Соскин, политика, экономика, эксперты

"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны

04:02 20.01.2024
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Эксперты на Украине и за ее пределами обсуждают, есть ли вероятность заключения длительного перемирия и думают над тем, кто из противников в конфликте лучше сможет воспользоваться таким перерывом
Впрочем, некоторые считают, что Россия настроена на то, чтобы добиваться не перемирия, а капитуляции киевского режима.
Россия не изменила своих планов в отношении Украины (киевского режима — Ред.), более того, ужесточила их, считает экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом РФ) об этом свидетельствует рост оборонной промышленности и производство именно "атакующих средств".
А богатейшая страна Великобритания дает Киеву всего-то два с половиной миллиарда, пожаловался экс-генпрокурор, добавив, что это закроет потребности Украины месяца на два.
Он при этом отметил, что никто ведь не знает секретной части двустороннего соглашения, на что там Киев еще подписался. И не полетят ли украинцы завтра куда-нибудь на Фолкленды воевать за интересы британской короны.
Пискун подчеркнул, что он и рад бы ошибиться, но - знает Запад и потому может сказать, что "они ничего не делают в пользу других народов и другого государства, если они что-то сделали, в первую очередь ищи их интерес, а потом уже все остальные интересы".
Киев тем временем гнет свою линию – никаких переговоров, только выход на границы 1991 года, воюем "до последнего". Зеленский на форуме в Давосе заявил, что на Украине сейчас "нельзя просто дышать воздухом", поскольку – "война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт". Об этом он сказал, отвечая на вопрос о мобилизации.
Вчера, 04:32
"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуреНа Украине обсуждают, долго ли еще народ будет терпеть беспредел власти, как скажется на жизни граждан запуск электронного реестра военнообязанных и каким образом и когда может появиться надежда на завершение или хотя бы приостановку активной фазы конфликта
Но если призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, это ведь не компенсирует недостатка в вооружениях, разве что следовать заветам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и действительно воевать лопатами. Да и международная обстановка не способствует реализации фанатичных устремлений Зеленского.
Украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что страны глобального Юга показали, что они индифферентны к "формуле мира" Зеленского. И часть европейских стран подталкивают к невосприятию позиции Киева экономическая ситуация.
Они требуют от Киева идти на компромисс, а "это значит забыть о границах 91 года, забыть о репарациях – ну, по сути, фиксация того положения, которое сложилось сейчас на линии фронта".
Об этом говорит и повестка дня форума в Давосе, где конфликт на Украине среди других конфликтов идут "вторым-третьим рядом", сказал политолог. Но готова ли Россия к компромиссу? По мнению Золотарева, "сейчас в Кремле доминирует такая точка зрения, что Украину можно дожать до капитуляции".
Единственный вариант, который мог бы подтолкнуть Москву к какому-то компромиссу, это усиление военных поставок Запад Киеву, чтобы они были на уровне хотя бы 2023 года, "когда США, страны НАТО выступали в качестве стратегического тыла ВСУ", считает эксперт.
Золотарев отметил, что, судя по всему, у России есть финансовый ресурс на несколько лет боевых действий, но вопрос, есть у Киева такие возможности в условиях, когда экономика разрушена, в промышленности не хватает 40% персонала, элементарно некому работать? Финансировать расходы государства может оказаться просто нечем.
"у меня складывается ощущение, что нас потихоньку, не жестко, но фактически ставят в такие рамки, когда мы вынуждены будем идти на похабный для украины мир", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Вышка".
18 января, 04:03
"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогуНа Украине начинают задумываться над тем, чем все закончится и какая цена будет заплачена за следование линии "воевать до победного конца" и "до последнего украинца". И что важнее для украинцев — география или демография
На достижение длительного перемирия надеется бежавший из страны бизнесмен, основатель партии "5.10" Геннадий Балашов.
Комментируя попытки команды Зеленского привлечь на Украину инвестиции, он отметил, что кто же будет вкладывать деньги, если работать на Украине сейчас опасно.
"Работать нельзя, опасно. Потому что прокуратура, СБУ и все спецслужбы, несколько правоохранительных органов… охотятся за деньгами", - сказал бизнесмен в эфире канала Шелеста*.
По его словам, деньги в стране уже не у кого забирать, поэтому уголовные дела заводятся на имеющих текущие заработки, а особенно опасно выигрывать государственный тендер.
"Просто опасно в Украине работать. Судя по всему, Зеленский об этом не знает", - сказал Балашов.
Он добавил: анализируя то, что происходит в Давосе, можно прийти к выводу, что украинские руководители приезжают туда покрасоваться, но никогда – с какими-то предложениями. Между тем, по его словам, можно было бы сделать Украину привлекательной для бизнеса даже во время войны.
"На сегодняшний день предпринимательский класс выбит, у нас есть СБУ, прокуроры и спецслужбы. Ну вот они сами себя скоро и будут кормить. А так как они ничего делать не могут, кроме как забирать, то… страна в принципе разоряется, все приходит в упадок. Производство открыть нельзя, сколько бы они не говорили о патронных заводах…", - описал он ситуацию.
По его мнению, в стране не запущен главный ресурс – свобода (а именно - свободное передвижение товаров, денег и людей). Пока этого не будет, не будет ничего. Но пока государственная машина только усиливает давление – "у нас диктатура".
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 04:05
"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страныНа Украине обеспокоены приостановкой западной помощи и размышляют, спасет ли Британия киевский режим в сложившейся ситуации. Думают и о том, что может (и может ли) спасти не режим, но саму Украину
При этом Балашов предположил, что Зеленский будто бы "не понимает, что происходит", он не связан с Украиной собственностью, у него всегда все было "в офшоре и за рубежом".
"Он связан (с Украиной – Ред.) только мандатом президента. И как только этот мандат закончится, он чухнет в Лондон", - сделал прогноз бизнесмен.
Он высказал пожелание, чтобы после Зеленского к власти пришел "цивилизованный диктатор", который наполовину сократит государство и "всю эту шушеру выкинет из страны". По мнению Балашова, иначе как диктаторскими методами этого не сделать.
Но до следующего диктатора киевскому режиму надо еще дожить. Визит Зеленского в Давос провалился, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
По его мнению, прав глава МИД России Сергей Лавров, который сказал, что при правлении Зеленского Украина полностью утратила свою субъектность.
Отметим, Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции заявил, что "не Украина будет решать, когда остановиться и начать говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта". Он пояснил, что "это, конечно же, предполагает отказ от нацистской идеологии, от нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО".
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 04:05
"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в странеКиевский режим под предлогом "войны" последовательно предпринимает все меры к внедрению системы тотального контроля над гражданами, но на этом пути у него могут возникнуть сложности, считают эксперты
По словам Лаврова, "это не какие-то заоблачные мечты, это непременные условия сохранения украинского народа в качестве самостоятельного, имеющего свою идентичность, а не выполняющего чьи-то заказы по приведению России в неспокойное состояние".
И говорить об этом, конечно же, надо с Западом, считает глава российского МИД. При этом, по его словам, для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток"
* Признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаЗападРоссияАндрей ЗолотаревСоскинполитикаэкономикаэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
05:20Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США
05:00"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"
04:30"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
04:14Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае
04:02"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны
04:00Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
16:53Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
16:45Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем
16:43Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
16:00Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
Лента новостейМолния