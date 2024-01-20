https://ukraina.ru/20240120/1052789654.html

"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны

"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны - 20.01.2024 Украина.ру

"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны

Эксперты на Украине и за ее пределами обсуждают, есть ли вероятность заключения длительного перемирия и думают над тем, кто из противников в конфликте лучше сможет воспользоваться таким перерывом

2024-01-20T04:02

2024-01-20T04:02

2024-01-20T04:02

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Впрочем, некоторые считают, что Россия настроена на то, чтобы добиваться не перемирия, а капитуляции киевского режима.Россия не изменила своих планов в отношении Украины (киевского режима — Ред.), более того, ужесточила их, считает экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом РФ) об этом свидетельствует рост оборонной промышленности и производство именно "атакующих средств".А богатейшая страна Великобритания дает Киеву всего-то два с половиной миллиарда, пожаловался экс-генпрокурор, добавив, что это закроет потребности Украины месяца на два. Он при этом отметил, что никто ведь не знает секретной части двустороннего соглашения, на что там Киев еще подписался. И не полетят ли украинцы завтра куда-нибудь на Фолкленды воевать за интересы британской короны.Пискун подчеркнул, что он и рад бы ошибиться, но - знает Запад и потому может сказать, что "они ничего не делают в пользу других народов и другого государства, если они что-то сделали, в первую очередь ищи их интерес, а потом уже все остальные интересы".Киев тем временем гнет свою линию – никаких переговоров, только выход на границы 1991 года, воюем "до последнего". Зеленский на форуме в Давосе заявил, что на Украине сейчас "нельзя просто дышать воздухом", поскольку – "война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт". Об этом он сказал, отвечая на вопрос о мобилизации.Но если призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, это ведь не компенсирует недостатка в вооружениях, разве что следовать заветам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и действительно воевать лопатами. Да и международная обстановка не способствует реализации фанатичных устремлений Зеленского.Украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что страны глобального Юга показали, что они индифферентны к "формуле мира" Зеленского. И часть европейских стран подталкивают к невосприятию позиции Киева экономическая ситуация. Они требуют от Киева идти на компромисс, а "это значит забыть о границах 91 года, забыть о репарациях – ну, по сути, фиксация того положения, которое сложилось сейчас на линии фронта".Об этом говорит и повестка дня форума в Давосе, где конфликт на Украине среди других конфликтов идут "вторым-третьим рядом", сказал политолог. Но готова ли Россия к компромиссу? По мнению Золотарева, "сейчас в Кремле доминирует такая точка зрения, что Украину можно дожать до капитуляции".Единственный вариант, который мог бы подтолкнуть Москву к какому-то компромиссу, это усиление военных поставок Запад Киеву, чтобы они были на уровне хотя бы 2023 года, "когда США, страны НАТО выступали в качестве стратегического тыла ВСУ", считает эксперт.Золотарев отметил, что, судя по всему, у России есть финансовый ресурс на несколько лет боевых действий, но вопрос, есть у Киева такие возможности в условиях, когда экономика разрушена, в промышленности не хватает 40% персонала, элементарно некому работать? Финансировать расходы государства может оказаться просто нечем."у меня складывается ощущение, что нас потихоньку, не жестко, но фактически ставят в такие рамки, когда мы вынуждены будем идти на похабный для украины мир", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Вышка".На достижение длительного перемирия надеется бежавший из страны бизнесмен, основатель партии "5.10" Геннадий Балашов.Комментируя попытки команды Зеленского привлечь на Украину инвестиции, он отметил, что кто же будет вкладывать деньги, если работать на Украине сейчас опасно."Работать нельзя, опасно. Потому что прокуратура, СБУ и все спецслужбы, несколько правоохранительных органов… охотятся за деньгами", - сказал бизнесмен в эфире канала Шелеста*. По его словам, деньги в стране уже не у кого забирать, поэтому уголовные дела заводятся на имеющих текущие заработки, а особенно опасно выигрывать государственный тендер."Просто опасно в Украине работать. Судя по всему, Зеленский об этом не знает", - сказал Балашов. Он добавил: анализируя то, что происходит в Давосе, можно прийти к выводу, что украинские руководители приезжают туда покрасоваться, но никогда – с какими-то предложениями. Между тем, по его словам, можно было бы сделать Украину привлекательной для бизнеса даже во время войны."На сегодняшний день предпринимательский класс выбит, у нас есть СБУ, прокуроры и спецслужбы. Ну вот они сами себя скоро и будут кормить. А так как они ничего делать не могут, кроме как забирать, то… страна в принципе разоряется, все приходит в упадок. Производство открыть нельзя, сколько бы они не говорили о патронных заводах…", - описал он ситуацию.По его мнению, в стране не запущен главный ресурс – свобода (а именно - свободное передвижение товаров, денег и людей). Пока этого не будет, не будет ничего. Но пока государственная машина только усиливает давление – "у нас диктатура".При этом Балашов предположил, что Зеленский будто бы "не понимает, что происходит", он не связан с Украиной собственностью, у него всегда все было "в офшоре и за рубежом"."Он связан (с Украиной – Ред.) только мандатом президента. И как только этот мандат закончится, он чухнет в Лондон", - сделал прогноз бизнесмен. Он высказал пожелание, чтобы после Зеленского к власти пришел "цивилизованный диктатор", который наполовину сократит государство и "всю эту шушеру выкинет из страны". По мнению Балашова, иначе как диктаторскими методами этого не сделать.Но до следующего диктатора киевскому режиму надо еще дожить. Визит Зеленского в Давос провалился, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, прав глава МИД России Сергей Лавров, который сказал, что при правлении Зеленского Украина полностью утратила свою субъектность.Отметим, Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции заявил, что "не Украина будет решать, когда остановиться и начать говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта". Он пояснил, что "это, конечно же, предполагает отказ от нацистской идеологии, от нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО".По словам Лаврова, "это не какие-то заоблачные мечты, это непременные условия сохранения украинского народа в качестве самостоятельного, имеющего свою идентичность, а не выполняющего чьи-то заказы по приведению России в неспокойное состояние".И говорить об этом, конечно же, надо с Западом, считает глава российского МИД. При этом, по его словам, для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток"* Признан иноагентом в РФ

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, запад, россия, андрей золотарев, соскин, политика, экономика, эксперты