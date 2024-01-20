"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
Если Польша заберет западные области Украины и станет ведущей страной Европы, это вполне устроит США. Если армия РФ дойдет до Чопа, будет очень сложно удержать большую враждебную территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас США просчитывают варианты территориального раздела Украины. Но они не будут направлять свою армию для борьбы с Россией. Вариант, при котором Польша заберет западные области и станет ведущей страной Европы, их вполне устроит, рассказал эксперт.
Россию этот вариант тоже устроит. Потому что не надо будет героически прорывать украинскую оборону до Чопа, чтобы потом 30 лет выкорчевывать там бандеровщину, добавил он.
"Да, с февраля 2022 года Москва всячески противилась территориальному разделу Украины со странами Восточной Европы. Но буквально месяц назад [президент России] Владимир Путин высказался в духе "да пусть забирают". Это резко меняет дипломатическую обстановку. Пусть поляки борются с местными бандеровцами", - подчеркнул Подлесный.
Даже если армия РФ дойдет до границы с Венгрией, будет очень сложно удержать под контролем большую враждебную территорию. Бывших пионерских лагерей не хватит для размещения всех украинских националистов, резюмировал собеседник Украина.ру.
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