https://ukraina.ru/20240120/1052755293.html

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ - 20.01.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ

России нельзя ждать, пока Украина выстроит оборонительные рубежи и подготовит миллионную армию. Поэтому к апрелю армия РФ может перейти в наступление через Сумы в направлении Киева и Харькова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-20T06:00

2024-01-20T06:00

2024-01-20T06:00

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Если взять усредненную цифру, то численность ВСУ сейчас составляет 600–700 тысяч человек. Понятно, что на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. Они планируют поставить под ружье за этот год 500 тысяч человек. Таким образом Киев сможет набрать около 1,2 миллиона, рассказал эксперт.Чтобы победить такие силы, России понадобится трехмиллионная армия. Потому что для наступления по воинским уставам нужно трехкратное превосходство над противником, добавил подполковник.Поэтому к апрелю армия РФ может перейти в наступление через Сумы в направлении Харькова и Киева. Это даст возможность обойти линию обороны ВСУ от Славянска до Донецка, а не заставлять военных героически ее прорывать, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052751541.html

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украина

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новости, россия, украина, сво, спецоперация, мобилизация, сумы, киев, харьков, оборона, наступление, всу, вс рф