Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
России нельзя ждать, пока Украина выстроит оборонительные рубежи и подготовит миллионную армию. Поэтому к апрелю армия РФ может перейти в наступление через Сумы в направлении Киева и Харькова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если взять усредненную цифру, то численность ВСУ сейчас составляет 600–700 тысяч человек. Понятно, что на Украине идет отлов очередной партии мобилизованных. Они планируют поставить под ружье за этот год 500 тысяч человек. Таким образом Киев сможет набрать около 1,2 миллиона, рассказал эксперт.
Чтобы победить такие силы, России понадобится трехмиллионная армия. Потому что для наступления по воинским уставам нужно трехкратное превосходство над противником, добавил подполковник.
"Даже если бы мы провели еще одну мобилизацию, мы бы собрали такую армию только к концу года. Но это по политическим и экономическим соображениям невозможно. Так что нам нельзя ждать, пока Украина выстроит оборонительные рубежи и подготовит миллионную армию", - отметил Подлесный.
Поэтому к апрелю армия РФ может перейти в наступление через Сумы в направлении Харькова и Киева. Это даст возможность обойти линию обороны ВСУ от Славянска до Донецка, а не заставлять военных героически ее прорывать, заключил собеседник Украина.ру.
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18 января, 05:02Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до ОдессыУкраина все-таки хотела бы оставить часть боеспособных сил на Одесском направлении. Поэтому все остальные дыры на фронте она затыкает "мясом". Поэтому там в разы усилен отлов мужского населения. Мы все эти кадры видим