"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ - 19.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240119/1052783320.html
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ - 19.01.2024 Украина.ру
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
Солиста украинской инди-поп-соул группы Intermezzo Владимира Билыка на днях похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомы), сообщается в соцсетях коллектива
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
новости
музыкант
военкомат
мобилизация
украина
черновцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052783783_196:95:772:419_1920x0_80_0_0_e0cdc3992931babc49b8de495f222778.jpg
В Черновцах 16 января военкомы похитили музыканта Владимира Билыка. Вместе с ним забрали его друга, Андрея Дулецкого - мужчину со справкой о непригодности к военной службе.Военкомы и полицейский посадили мужчин в автомобиль без номерных знаков и отвезли в центр комплектования, где их заставили пройти медкомиссию. Не дождавшись заключения, Билыка и Дулецкого, как пишут артисты Intermezzo, вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но военкомы не пустили полицейских к машине.Оба они находятся в больнице. По информации коллег-музыкантов, их удерживают под стражей.В комментарии изданию "СтранаUA", представитель черновицкого ТЦК заявил, что военкомы действовали "в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат".В комментариях к публикации украинцы высказывают разнообразные мнения о происшествии:"ТЦК, вам не страшно? Думаете, тот, кого вы незаконно отправили на передовую, не вернется с оружием к вам домой, или его друзья не встретят вас в темном переулке? Да вы уже народом прокляты! Свои, вроде, а такие крысы…""Мне интересно, как тцкашникам по ночам спится после того, как они парней на смерть отправляют?""С каждым днем желание выехать за границу и никогда больше не возвращаться все сильнее и сильнее.""Вопрос к тем, кто очень возмущается в комментах, как не [потерять] Украину, если не проводить массовую мобилизацию (а при массовой мобилизации в любом случае будут ситуации, когда кого-нибудь призывают не совсем законно)? К военкоматам очередей из добровольцев что-то не видно, а на фронте люди потихоньку заканчиваются, в том числе и из-за того, что их не хватает. Может, вы ждете, пока мы совсем закончимся, чтобы дать возможность зайти в ваши города российским солдатам, со всеми вытекающими последствиями?"
https://ukraina.ru/20240119/1052782578.html
украина
черновцы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052783783_0:0:853:641_1920x0_80_0_0_3570537fd03a37cd171c1d1a8b990932.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, музыкант, военкомат, мобилизация, украина, черновцы
Новости, музыкант, военкомат, мобилизация, Украина, Черновцы

"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ

12:56 19.01.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / intermezzo_gurt
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / intermezzo_gurt
Читать в
Солиста украинской инди-поп-соул группы Intermezzo Владимира Билыка на днях похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомы), сообщается в соцсетях коллектива
В Черновцах 16 января военкомы похитили музыканта Владимира Билыка. Вместе с ним забрали его друга, Андрея Дулецкого - мужчину со справкой о непригодности к военной службе.
Военкомы и полицейский посадили мужчин в автомобиль без номерных знаков и отвезли в центр комплектования, где их заставили пройти медкомиссию. Не дождавшись заключения, Билыка и Дулецкого, как пишут артисты Intermezzo, вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но военкомы не пустили полицейских к машине.
"Парни смогли выскочить из машины, но их избили, Андрея много раз ударили по голове и коленям, чему полиция не препятствовала", - сказано в публикации.
Оба они находятся в больнице. По информации коллег-музыкантов, их удерживают под стражей.
В комментарии изданию "СтранаUA", представитель черновицкого ТЦК заявил, что военкомы действовали "в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат".
В комментариях к публикации украинцы высказывают разнообразные мнения о происшествии:
"ТЦК, вам не страшно? Думаете, тот, кого вы незаконно отправили на передовую, не вернется с оружием к вам домой, или его друзья не встретят вас в темном переулке? Да вы уже народом прокляты! Свои, вроде, а такие крысы…"
"Мне интересно, как тцкашникам по ночам спится после того, как они парней на смерть отправляют?"
"С каждым днем желание выехать за границу и никогда больше не возвращаться все сильнее и сильнее."
"Вопрос к тем, кто очень возмущается в комментах, как не [потерять] Украину, если не проводить массовую мобилизацию (а при массовой мобилизации в любом случае будут ситуации, когда кого-нибудь призывают не совсем законно)? К военкоматам очередей из добровольцев что-то не видно, а на фронте люди потихоньку заканчиваются, в том числе и из-за того, что их не хватает. Может, вы ждете, пока мы совсем закончимся, чтобы дать возможность зайти в ваши города российским солдатам, со всеми вытекающими последствиями?"
11:54
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизациюУкраинские военкомы остановили очередную утреннюю маршрутку в Одессе, чтобы провести мобилизацию. Видео публикуют местные телеграм-каналы
 
НовостимузыкантвоенкоматмобилизацияУкраинаЧерновцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07"Это опасно" - Песков о перевозках украинского зерна
15:05"Эпоха найдет дорогу к зрителю" - Пушков о блокировке "БесогонТВ" на YouTube
15:05Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – Амерберг
14:37Париж не запрашивал переговоры после уничтожения французских наемников в Харькове - Песков
13:58Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за Курилы
13:47В Германии вандалы осквернили могилы советских солдат, дипломаты обратились к властям
13:38Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБР
13:36Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
13:34Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским
13:19Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта
13:15Гибель наемников, задержание Мазепы, переход ВСУ к обороне. Главное на Украине на 13.00
13:13Демократия или фашизм? За 2 года СВО Украина открыла 74 тысячи политически мотивированных уголовных дел
13:00Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"
12:56"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
12:53Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу
12:52Украинские эксперты опасаются наступления российских войск на Славянск и Краматорск
12:29FT: Украина переходит к активной обороне
12:29Глава Минобороны Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия в стране
11:56Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы
11:54"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию
Лента новостейМолния