https://ukraina.ru/20240119/1052783320.html
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ - 19.01.2024 Украина.ру
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
Солиста украинской инди-поп-соул группы Intermezzo Владимира Билыка на днях похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомы), сообщается в соцсетях коллектива
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
2024-01-19T12:56
новости
музыкант
военкомат
мобилизация
украина
черновцы
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В Черновцах 16 января военкомы похитили музыканта Владимира Билыка. Вместе с ним забрали его друга, Андрея Дулецкого - мужчину со справкой о непригодности к военной службе.Военкомы и полицейский посадили мужчин в автомобиль без номерных знаков и отвезли в центр комплектования, где их заставили пройти медкомиссию. Не дождавшись заключения, Билыка и Дулецкого, как пишут артисты Intermezzo, вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но военкомы не пустили полицейских к машине.Оба они находятся в больнице. По информации коллег-музыкантов, их удерживают под стражей.В комментарии изданию "СтранаUA", представитель черновицкого ТЦК заявил, что военкомы действовали "в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат".В комментариях к публикации украинцы высказывают разнообразные мнения о происшествии:"ТЦК, вам не страшно? Думаете, тот, кого вы незаконно отправили на передовую, не вернется с оружием к вам домой, или его друзья не встретят вас в темном переулке? Да вы уже народом прокляты! Свои, вроде, а такие крысы…""Мне интересно, как тцкашникам по ночам спится после того, как они парней на смерть отправляют?""С каждым днем желание выехать за границу и никогда больше не возвращаться все сильнее и сильнее.""Вопрос к тем, кто очень возмущается в комментах, как не [потерять] Украину, если не проводить массовую мобилизацию (а при массовой мобилизации в любом случае будут ситуации, когда кого-нибудь призывают не совсем законно)? К военкоматам очередей из добровольцев что-то не видно, а на фронте люди потихоньку заканчиваются, в том числе и из-за того, что их не хватает. Может, вы ждете, пока мы совсем закончимся, чтобы дать возможность зайти в ваши города российским солдатам, со всеми вытекающими последствиями?"
https://ukraina.ru/20240119/1052782578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыкант, военкомат, мобилизация, украина, черновцы
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИ
Солиста украинской инди-поп-соул группы Intermezzo Владимира Билыка на днях похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомы), сообщается в соцсетях коллектива
В Черновцах 16 января военкомы похитили музыканта Владимира Билыка. Вместе с ним забрали его друга, Андрея Дулецкого - мужчину со справкой о непригодности к военной службе.
Военкомы и полицейский посадили мужчин в автомобиль без номерных знаков и отвезли в центр комплектования, где их заставили пройти медкомиссию. Не дождавшись заключения, Билыка и Дулецкого, как пишут артисты Intermezzo, вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но военкомы не пустили полицейских к машине.
"Парни смогли выскочить из машины, но их избили, Андрея много раз ударили по голове и коленям, чему полиция не препятствовала", - сказано в публикации.
Оба они находятся в больнице. По информации коллег-музыкантов, их удерживают под стражей.
В комментарии изданию "СтранаUA", представитель черновицкого ТЦК заявил, что военкомы действовали "в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат".
В комментариях к публикации украинцы высказывают разнообразные мнения о происшествии:
"ТЦК, вам не страшно? Думаете, тот, кого вы незаконно отправили на передовую, не вернется с оружием к вам домой, или его друзья не встретят вас в темном переулке? Да вы уже народом прокляты! Свои, вроде, а такие крысы…"
"Мне интересно, как тцкашникам по ночам спится после того, как они парней на смерть отправляют?"
"С каждым днем желание выехать за границу и никогда больше не возвращаться все сильнее и сильнее."
"Вопрос к тем, кто очень возмущается в комментах, как не [потерять] Украину, если не проводить массовую мобилизацию (а при массовой мобилизации в любом случае будут ситуации, когда кого-нибудь призывают не совсем законно)? К военкоматам очередей из добровольцев что-то не видно, а на фронте люди потихоньку заканчиваются, в том числе и из-за того, что их не хватает. Может, вы ждете, пока мы совсем закончимся, чтобы дать возможность зайти в ваши города российским солдатам, со всеми вытекающими последствиями?"