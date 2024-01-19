Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы - 19.01.2024 Украина.ру
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Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы
Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы - 19.01.2024 Украина.ру
Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы
Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете Mundo
2024-01-19T11:56
2024-01-19T11:56
европа
новости
украина
конфликт
зарубежье
гитанас науседа
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Науседе задали вопрос, почувствовал ли он усталость на встречах в Давосе из-за конфликта на Украине и оказания помощи Владимиру Зеленскому.В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в других странах нарастают скептические настроения в вопросе перспектив Украины. По его словам, многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск.
https://ukraina.ru/20231206/1051802542.html
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европа, новости, украина, конфликт, зарубежье, гитанас науседа
Европа, Новости, Украина, конфликт, Зарубежье, Гитанас Науседа

Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы

11:56 19.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете Mundo
Науседе задали вопрос, почувствовал ли он усталость на встречах в Давосе из-за конфликта на Украине и оказания помощи Владимиру Зеленскому.

"Я не ощущаю какой-либо усталости от войны в Литве, но могу представить, что какие-то последствия от нее, такие как рост цен на энергию, могут негативно сказываться на поведении людей и избирателей в других странах... Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО", -сказал Науседа.

В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в других странах нарастают скептические настроения в вопросе перспектив Украины. По его словам, многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск.
6 декабря 2023, 19:16
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ЕвропаНовостиУкраинаконфликтЗарубежьеГитанас Науседа
 
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