Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы
Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете Mundo
Науседе задали вопрос, почувствовал ли он усталость на встречах в Давосе из-за конфликта на Украине и оказания помощи Владимиру Зеленскому.
"Я не ощущаю какой-либо усталости от войны в Литве, но могу представить, что какие-то последствия от нее, такие как рост цен на энергию, могут негативно сказываться на поведении людей и избирателей в других странах... Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО", -сказал Науседа.
В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в других странах нарастают скептические настроения в вопросе перспектив Украины. По его словам, многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск.