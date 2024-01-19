Западная Европа могла устать от украинского конфликта - президент Литвы

"Я не ощущаю какой-либо усталости от войны в Литве, но могу представить, что какие-то последствия от нее, такие как рост цен на энергию, могут негативно сказываться на поведении людей и избирателей в других странах... Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО", -сказал Науседа.