Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt - 19.01.2024 Украина.ру
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Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt
Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt - 19.01.2024 Украина.ру
Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt
Глава Бундесвера ФРГ Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишут журналисты немецкого издания Die Welt
2024-01-19T10:25
2024-01-19T10:25
новости
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Писториус сослался на неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.Глава Минобороны добавил, что из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими."Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну [...], то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус.В декабре Писториус заявлял, что, если в США не смогут договориться о финансировании, то Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую помощь.В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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новости, германия, фрг, минобороны, бундесвер, борис писториус, украина, сша
Новости, Германия, ФРГ, Минобороны, Бундесвер, Борис Писториус, Украина, США

Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt

10:25 19.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Глава Бундесвера ФРГ Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишут журналисты немецкого издания Die Welt
"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — заявил министр обороны Германии.
Писториус сослался на неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.
Глава Минобороны добавил, что из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими.
"Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну [...], то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус.
В декабре Писториус заявлял, что, если в США не смогут договориться о финансировании, то Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую помощь.
В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
17 января, 15:34
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