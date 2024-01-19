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Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt

Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt - 19.01.2024 Украина.ру

Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt

Глава Бундесвера ФРГ Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишут журналисты немецкого издания Die Welt

2024-01-19T10:25

2024-01-19T10:25

2024-01-19T10:25

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Писториус сослался на неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.Глава Минобороны добавил, что из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими."Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну [...], то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус.В декабре Писториус заявлял, что, если в США не смогут договориться о финансировании, то Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую помощь.В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

германия

фрг

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новости, германия, фрг, минобороны, бундесвер, борис писториус, украина, сша