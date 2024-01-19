"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Когда система управления будет отлажена должным образом, у ВСУ не останется шансов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
В армии РФ не наблюдается проблем с механизированными частями. Сначала на противника обрушивается огневой вал, потом в бой вступает пехота под прикрытием танков и БМП. Генштаб ВС РФ все это просчитал, рассказал эксперт.
Самое главное — это взаимодействие между войсками. Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Все случаи "дружественного огня" тоже связаны с управленческими проблемами, отметил социолог.
"Плюс любое наступление сейчас должно увязываться с космической группировкой. А ВКС сейчас играют очень важную роль. (...) Когда система управления будет отлажена и сработает должным образом, шансов у ВСУ не останется", - подчеркнул Подлесный.
В ходе СВО ВКС наносят удары по объектам инфраструктуры Украины и по вражеским тылам. Это грандиозно, когда "Калибры" запускаются с Каспийского моря и попадают по целям во Львовской области, заключил собеседник Украина.ру.
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