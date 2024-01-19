"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск - 19.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240119/1052760787.html
"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск - 19.01.2024 Украина.ру
"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Когда система управления будет отлажена должным образом, у ВСУ не останется шансов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-19T04:30
2024-01-19T04:30
новости
россия
украина
вкс
войска
"калибр"
ракеты
удары
пехота
бмп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_0:226:3185:2018_1920x0_80_0_0_1506bd0bc8f0663674690b0fb646729b.jpg
В армии РФ не наблюдается проблем с механизированными частями. Сначала на противника обрушивается огневой вал, потом в бой вступает пехота под прикрытием танков и БМП. Генштаб ВС РФ все это просчитал, рассказал эксперт.Самое главное — это взаимодействие между войсками. Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Все случаи "дружественного огня" тоже связаны с управленческими проблемами, отметил социолог.В ходе СВО ВКС наносят удары по объектам инфраструктуры Украины и по вражеским тылам. Это грандиозно, когда "Калибры" запускаются с Каспийского моря и попадают по целям во Львовской области, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_5cfbd3877d0234f12a445bcf77f35dc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вкс, войска, "калибр", ракеты, удары, пехота, бмп
Новости, Россия, Украина, ВКС, войска, "Калибр", ракеты, удары, пехота, БМП

"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск

04:30 19.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Когда система управления будет отлажена должным образом, у ВСУ не останется шансов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
В армии РФ не наблюдается проблем с механизированными частями. Сначала на противника обрушивается огневой вал, потом в бой вступает пехота под прикрытием танков и БМП. Генштаб ВС РФ все это просчитал, рассказал эксперт.
Самое главное — это взаимодействие между войсками. Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Все случаи "дружественного огня" тоже связаны с управленческими проблемами, отметил социолог.

"Плюс любое наступление сейчас должно увязываться с космической группировкой. А ВКС сейчас играют очень важную роль. (...) Когда система управления будет отлажена и сработает должным образом, шансов у ВСУ не останется", - подчеркнул Подлесный.

В ходе СВО ВКС наносят удары по объектам инфраструктуры Украины и по вражеским тылам. Это грандиозно, когда "Калибры" запускаются с Каспийского моря и попадают по целям во Львовской области, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 12:45
Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России КалининградСША и Германия заключили интересную сделку, при которой последняя становится основным щитом против России на Западе, но при этом получает сферу влияния в Восточной Европе и право на воссоздание своей армии
 
НовостиРоссияУкраинаВКСвойска"Калибр"ракетыударыпехотаБМП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
06:30Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
06:00"По трупам солдат никто не ходит": эксперт рассказал, как пехота ВС РФ огневым валом проломит оборону ВСУ
05:30"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
05:30Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
05:18Владимир Мамонтов о Переяславской раде, СВО и готовности Польше к войне
05:02"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт Зеленский
05:00Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
04:32"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре
04:30"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
04:18Дмитрий Корнев: ВСУ подкинули России много работы на Днепре, чтобы просидеть до лета в ожидании чуда
04:03Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса
04:00"Не надо ждать": эксперт объяснил, почему чтобы обезопасить авиацию, ВС нужно перемолоть вражеское ПВО
18:00Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
17:52"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым
17:49Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
17:48Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека
17:15В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
17:14Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
17:01Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
Лента новостейМолния