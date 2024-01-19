https://ukraina.ru/20240119/1052760787.html

"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск

"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск - 19.01.2024 Украина.ру

"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск

Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Когда система управления будет отлажена должным образом, у ВСУ не останется шансов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-19T04:30

2024-01-19T04:30

2024-01-19T04:30

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В армии РФ не наблюдается проблем с механизированными частями. Сначала на противника обрушивается огневой вал, потом в бой вступает пехота под прикрытием танков и БМП. Генштаб ВС РФ все это просчитал, рассказал эксперт.Самое главное — это взаимодействие между войсками. Чем больше в войсках технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их взаимодействию. Все случаи "дружественного огня" тоже связаны с управленческими проблемами, отметил социолог.В ходе СВО ВКС наносят удары по объектам инфраструктуры Украины и по вражеским тылам. Это грандиозно, когда "Калибры" запускаются с Каспийского моря и попадают по целям во Львовской области, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

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новости, россия, украина, вкс, войска, "калибр", ракеты, удары, пехота, бмп