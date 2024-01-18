"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации - 18.01.2024 Украина.ру
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"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации
"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации - 18.01.2024 Украина.ру
"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации
Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа предложили ввести налог на роскошь. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона
2024-01-18T11:45
2024-01-18T11:48
новости
украина
налоги
верховная рада
роскошь
всу
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Украинская депутат ответила на вопрос журналистов, где брать деньги на мобилизацию. По её словам, лучше всего ввести налог на роскошь для украинцев.В частности, приобретение новой модели iPhone "за 60-70 тысяч грн может облагаться налогом", предложила Пидласа.Согласно данным Украинской госслужбы статистики средняя зарплата на Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн. (около 38 тыс. рублей). В то же время реально, с учетом инфляции за указанный период, средняя зарплата уменьшилась на 3,6%, добавили аналитики.В ноябре Нацбанк Украины провел опрос, согласно которому на Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан, а на питании вынуждены экономить более 26% граждан.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что уровень бедности на Украине вырос многократно, а за чертой бедности оказались 7,1 миллионов человек – почти каждый четвертый житель страны."Скоро на носки налог сделают", "Скорее всего и за воздух", "Начните с себя", "20 тысяч это роскошь, а коммуналка на 10 тыс пришла", "Скоро за то, что на улице вышел, нужно будет лаве платить", "Может сначала сделать это для тех, кто зарабатывает миллиарды", "500 долларов - это роскошь? У нас и такую зарплату мало кто получает", "Я оказывается в роскоши живу", "Наконец-то Европа!", "У неё, наверное, Нокиа 3110", "Та еще ПИДЛАСА", "Походу, у нас большая часть украинцев утопает в роскоши", - отреагировали украинцы в Сети.
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новости, украина, налоги, верховная рада, роскошь, всу
Новости, Украина, налоги, Верховная Рада, роскошь, ВСУ

"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации

11:45 18.01.2024 (обновлено: 11:48 18.01.2024)
 
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Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа предложили ввести налог на роскошь. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона
Украинская депутат ответила на вопрос журналистов, где брать деньги на мобилизацию. По её словам, лучше всего ввести налог на роскошь для украинцев.
В частности, приобретение новой модели iPhone "за 60-70 тысяч грн может облагаться налогом", предложила Пидласа.
"Если вы зарабатываете больше 20 000 грн (47 тысяч рублей. – Ред.), то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Надо подумать о налогах на роскошь", - заявила депутат.
Согласно данным Украинской госслужбы статистики средняя зарплата на Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн. (около 38 тыс. рублей). В то же время реально, с учетом инфляции за указанный период, средняя зарплата уменьшилась на 3,6%, добавили аналитики.
В ноябре Нацбанк Украины провел опрос, согласно которому на Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан, а на питании вынуждены экономить более 26% граждан.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что уровень бедности на Украине вырос многократно, а за чертой бедности оказались 7,1 миллионов человек – почти каждый четвертый житель страны.
"Скоро на носки налог сделают", "Скорее всего и за воздух", "Начните с себя", "20 тысяч это роскошь, а коммуналка на 10 тыс пришла", "Скоро за то, что на улице вышел, нужно будет лаве платить", "Может сначала сделать это для тех, кто зарабатывает миллиарды", "500 долларов - это роскошь? У нас и такую зарплату мало кто получает", "Я оказывается в роскоши живу", "Наконец-то Европа!", "У неё, наверное, Нокиа 3110", "Та еще ПИДЛАСА", "Походу, у нас большая часть украинцев утопает в роскоши", - отреагировали украинцы в Сети.
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