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На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка

На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка - 15.11.2023 Украина.ру

На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка

На Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан. На питании вынуждены экономить более 26% граждан, следует из опроса национального банка Украины

2023-11-15T20:06

2023-11-15T20:06

2023-11-15T20:06

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украина

бедность

попрошайки

коррупция

нацбанк

опрос

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За два года бедных стало больше – процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать. Примечательно, что вместе с тем на Украине возросло втрое количество богатых граждан. Так, в соответствии с опросом доля людей, которые могут позволить себе любые покупки, увеличилась с половины процента в 2021 году до нынешних 1,7 процента. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что уровень бедности на Украине вырос многократно, а за чертой бедности оказались 7,1 миллионов человек – почти каждый четвертый житель страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там всё имеет цену – даже голос в Верховном и Конституционном судах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, бедность, попрошайки, коррупция, нацбанк, опрос