https://ukraina.ru/20231115/1051060863.html
На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка - 15.11.2023 Украина.ру
На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
На Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан. На питании вынуждены экономить более 26% граждан, следует из опроса национального банка Украины
2023-11-15T20:06
2023-11-15T20:06
2023-11-15T20:06
новости
украина
бедность
попрошайки
коррупция
нацбанк
опрос
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За два года бедных стало больше – процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать. Примечательно, что вместе с тем на Украине возросло втрое количество богатых граждан. Так, в соответствии с опросом доля людей, которые могут позволить себе любые покупки, увеличилась с половины процента в 2021 году до нынешних 1,7 процента. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что уровень бедности на Украине вырос многократно, а за чертой бедности оказались 7,1 миллионов человек – почти каждый четвертый житель страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там всё имеет цену – даже голос в Верховном и Конституционном судах.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бедность, попрошайки, коррупция, нацбанк, опрос
Новости, Украина, бедность, попрошайки, коррупция, Нацбанк, опрос
На Украине возросло количество бедных и богатых – опрос Нацбанка
На Украине увеличилось вдвое количество бедных граждан. На питании вынуждены экономить более 26% граждан, следует из опроса национального банка Украины
За два года бедных стало больше – процент тех, кто экономит на продуктах в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился почти на 7%. По данным опроса ещё 25% украинцев заявили, что им хватает на еду, но на покупку одежды и обуви приходится копить или занимать.
Примечательно, что вместе с тем на Украине возросло втрое количество богатых граждан. Так, в соответствии с опросом доля людей, которые могут позволить себе любые покупки, увеличилась с половины процента в 2021 году до нынешних 1,7 процента.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что уровень бедности на Украине вырос многократно, а за чертой бедности оказались 7,1 миллионов человек – почти каждый четвертый житель страны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там всё имеет цену – даже голос в Верховном и Конституционном судах.