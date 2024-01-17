https://ukraina.ru/20240117/1052734155.html

"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона

"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона - 17.01.2024 Украина.ру

"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона

Победа России не зависит от заявлений Макрона, написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале

2024-01-17T10:53

2024-01-17T10:53

2024-01-17T10:53

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться".Захарова прокомментировала высказывание французского президента.Журналисты Reuter sзаявили, что в феврале Макрон приедет на Украину для подписания соглашения, по которому Париж будет поставлять Киеву оружие. Французский лидер сообщил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб. Дальность действия ракет SCALP составляет 250 км.

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новости, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, украина