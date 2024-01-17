"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона - 17.01.2024 Украина.ру
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"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона - 17.01.2024 Украина.ру
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
Победа России не зависит от заявлений Макрона, написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2024-01-17T10:53
2024-01-17T10:53
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться".Захарова прокомментировала высказывание французского президента.Журналисты Reuter sзаявили, что в феврале Макрон приедет на Украину для подписания соглашения, по которому Париж будет поставлять Киеву оружие. Французский лидер сообщил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб. Дальность действия ракет SCALP составляет 250 км.
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Новости, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Украина

"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона

10:53 17.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Победа России не зависит от заявлений Макрона, написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться".
Захарова прокомментировала высказывание французского президента.
"Если Макрон располагает копией упомянутых "правил", просьба поделиться. Что касается победы, то она от "позволения" Макрона или кого-либо еще не зависит - Россия сделает то, о чём заявила", - написала Захарова.
Журналисты Reuter sзаявили, что в феврале Макрон приедет на Украину для подписания соглашения, по которому Париж будет поставлять Киеву оружие. Французский лидер сообщил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб. Дальность действия ракет SCALP составляет 250 км.
10:25
Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - ReutersПрезидент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters
 
НовостиРоссияФранцияЭммануэль МакронМария ЗахароваУкраина
 
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