https://ukraina.ru/20240117/1052734155.html
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона - 17.01.2024 Украина.ру
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
Победа России не зависит от заявлений Макрона, написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2024-01-17T10:53
2024-01-17T10:53
2024-01-17T10:53
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться".Захарова прокомментировала высказывание французского президента.Журналисты Reuter sзаявили, что в феврале Макрон приедет на Украину для подписания соглашения, по которому Париж будет поставлять Киеву оружие. Французский лидер сообщил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб. Дальность действия ракет SCALP составляет 250 км.
https://ukraina.ru/20240117/1052733758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, украина
Новости, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Украина
"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
Победа России не зависит от заявлений Макрона, написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале