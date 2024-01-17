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Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо

Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо - 17.01.2024 Украина.ру

Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо

Киевские власти снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне. Об этом сообщил 17 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-01-17T09:23

2024-01-17T09:23

2024-01-17T09:33

памятник

херсон

владимир сальдо

снос

новости

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"Да, это истинная правда", - сказал Сальдо.По его словам, киевские власти, приближаясь к краху на фронте, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить - на истории и культуре.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20231216/1052174376.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

памятник, херсон, владимир сальдо, снос, новости