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Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо - 17.01.2024 Украина.ру
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо
Киевские власти снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне. Об этом сообщил 17 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-01-17T09:23
2024-01-17T09:23
2024-01-17T09:33
памятник
херсон
владимир сальдо
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"Да, это истинная правда", - сказал Сальдо.По его словам, киевские власти, приближаясь к краху на фронте, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить - на истории и культуре.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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памятник, херсон, владимир сальдо, снос, новости
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо
09:23 17.01.2024 (обновлено: 09:33 17.01.2024)
Киевские власти снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне. Об этом сообщил 17 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Да, это истинная правда", - сказал Сальдо.
По его словам, киевские власти, приближаясь к краху на фронте, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить - на истории и культуре.
"Это у него (киевского режима - ред.) получается лучше всего", - подчеркнул губернатор.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.