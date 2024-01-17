https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html

Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под Донецком

Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под Донецком - 17.01.2024 Украина.ру

Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под Донецком

Обстрелы армией Украины городов из дальнобойного оружия - это уникальный случай в истории войн, когда систематическая практика террора в отношении мирных граждан встроена в общую концепцию боевых действий, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев

2024-01-17T05:11

2024-01-17T05:11

2024-01-17T05:11

интервью

всу

дроны

днепр

вс рф

марьинка

донецк

беспилотники

авдеевка

купянское направление

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, насколько сложно интегрировать беспилотные системы ротного и взводного уровня в современную армию? Сложно ли разбюрократизировать эту систему, чтобы каждый вылет маленького дрона не фиксировался в специальном журнале?- Основная проблема - не в бюрократии. Основная сложность начинается там, где переходишь от работы одного специалиста, от работы с одним устройством к работе в рамках общей задачи подразделения. От того, что оператор видит противника на экране своего планшета, совершенно не следует, что это видит командир подразделение и все остальное подразделение.Это предполагает, что у него должна быть качественная цифровая связь, которая умеет гонять картинку с устройства на устройство. Этого, как правило, нет. Поэтому дронификация армии упирается в то, что эта вещь никакими штатными элементами военной техносферы не предусмотрена. Что касается вашего вопроса о военной бюрократии, то ответ простой: это должно делаться в автоматическом режиме.То есть такие журналы учета журналов должны вести сами дроны, а не их владельцы и логи своей деятельности отправлять на некий сервер, где руководство сможет посмотреть, что, когда и куда летало. Такой обезьянней работой забивать военнослужащих я не считаю уместным.- Каковы нюансы применения малых дронов? "Герани" и "Ланцеты" удалось интегрировать в общую систему неплохо, а разное творчество кулибиных по обе стороны линии фронта весьма сложно сочетается с общевойсковой армией традиционного типа.- Давайте вспомним, что танк стал грозным оружием войны не тогда, когда был изобретен танк, а тогда, когда была изобретена танковая дивизия. То есть некоторая организационная структура, предполагающая их массированное концентрированное применение. Сейчас обе армии экспериментируют именно в организации коллективного действия. То есть когда сразу несколько команд операторов, каждая из которых управляет сразу несколькими устройствами, причем какие-то из них выполняют функцию разведчиков, какие-то - ретрансляторов сигнала, какие-то - ударную функцию, и все это должно работать как единый комплекс, управляемый из одного командного центра. Вот с этим - пока трудности.- Насколько в связи с появлением большего количества БПЛА стала дешевле современная война? И как БПЛА изменили облик современной войны?- Посмотрите вирусный ролик, как товарищи хуситы сделали дрон из четырёх веточек, обмотанных проволокой и примотанной к нему пластиковой коробочкой, а на концах этих веточек - четыре моторчика. Буквально из ничего и палок.В сфере малых дронов это гораздо более разумный подход, чем тот, который исповедуют американцы и китайцы. Дрон должен быть дешевым. Тогда их можно будет применять массово. А в плане функциональных требований, он должен уметь две вещи: он должен уметь держать курс, несмотря ни на что, и уметь нести груз. Тогда он долетит и сделает свое дело. Поэтому люди в тапках оказались более правы в своей концепции дроностроительства, чем ВПК США и другие ВПК, включая наш, где доминировал подход, что дрон – это что-то высокотехнологичное устройство, как самолет, но без экипажа внутри.Мой коллега, действующий военный, сделал расчет, согласно которому, для того чтобы уничтожить взводный опорный пункт с помощью традиционных средств, 120-м миномета, в деньгах нужно несколько десятков миллионов рублей. А дронами – раз в 20 дешевле с тем же результатом при всех недостатках дронов.Главный недостаток дрона по сравнению с миной или артснарядом – медленно летит. Скорость артиллерийского снаряда – 700 метров в секунду. FPV-дроны летят 60 м/с. Будет реактивный движок – будут лететь 120 М/С. Когда будут развиваться средства перехвата, это будет иметь значение. Но вопрос в цене. Плюс еще косвенные вещи: миномёт нужно подтащить, он тяжелый, а значит, он мишень. А дроноводы – пришел с рюкзаком, вытащил несколько птичек, присобачил боевую часть, надел очки и полетел.- Какие виды вооружения могут исключить дроны?- Я так не думаю, они займут свою нишу. Полевую артиллерию они полностью не исключат. Будут типы задач, классы сценариев, которые удобнее решать традиционной артиллерией. А есть такие задачи, которые решались артиллерией, а в новой реальности их дешевле во всех смыслах, включая кровь, решать дронами.- Как помогает зенитчикам двухлетний опыт СВО, и насколько эффективно мы научились противостоять западному вооружению?- По поводу дальнобойного оружия для Киева и обстрелами им городов, это уникальный случай в истории войн, когда систематическая практика террора в отношении мирных граждан является органично встроенной в общую концепцию боевых действий. Обстреливая Донецк и Белгород, они добиваются не переговоров, а решения конкретной военной задачи. Чтобы мы убрали наши ударные части с перспективных направлений и принялись долбиться в укрепрайоны, благодаря которым они могут подтащить артиллерию на дистанцию поражения наших крупных городов.Все наши заявления о том, что удары по мирным – это терроризм, вызывают в европейских столицах каменные лица. Что касается противодействия, то повторю навязшую в зубах банальность: лучшее ПВО – это свой танк на аэродроме противника. А лучшая противодронная защита – найти и убить оператора, чем пытаться сбивать беспилотники.Наша ПВО и противодронная оборона существенно повысила показатели своей эффективности, но она не 100-процентная. Поэтому защита должна быть активной, кроме щита должен быть и меч. Мы должны систематически выбивать у них ударные средства: склады, пусковые установки и обученный персонал.- Насколько успешно мы продвигаемся на различных направлениях фронта? Почему замедлилось продвижение на Купянском направлении, которое громко звучало осенью прошлого года?- Резервы с Купянского направления пришлось перебросить под Авдеевку, потому что остро стоит задача минимизировать обстрелы Донецка. Это военно-политический приоритет, поэтому продвижение на перспективном направлении замедлилось.В Крынках на левом берегу Днепра – интересная ситуация. С одной стороны, братская могила для ВСУ. Туда везут в один конец. С другой, на правом берегу собрался весь цвет, все сливки украинской школы дроноводства, которые пытаются из всего, что у них есть в сфере беспилотия, сделать своеобразный щит для тех, кто занимает плацдарм. Там невероятное количество дронов всех разработок, дикая активность РЭБ. Каждый день тестируется что-то новое. Под Крынками мы видим больше, чем где бы то ни было, прообраз той войны дронов, о которой много говорят эксперты и инженеры.Что касается Запорожья, то оттуда утащили ударные части и наши аккуратно подгрызают опорник за опорником с приоритетом – меньше потерь. Те злятся – сделать ничего не могут. На Южнодонецком направлении после Марьинки есть перспектива. Хоть в Курахово иди, хоть в Новомихайловку, а можно и Угледару угрожать. В 2022 году был цветок Попасной, сейчас можно говорить о цветке Марьинки. Но пока в приоритете –Авдеевка, и смысл в том, чтобы отодвинуть врага как можно дальше от окраин Донецка.

https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

https://ukraina.ru/20240116/1052709544.html

https://ukraina.ru/20240116/1052710463.html

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марьинка

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авдеевка

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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