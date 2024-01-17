https://ukraina.ru/20240117/1052719286.html

"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове

"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове - 17.01.2024 Украина.ру

"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове

В первой столице Украины на днях отчитались, что окончательно справились с Александром Сергеевичем Пушкиным. На выходе из станции метро "Пушкинская" был демонтирован барельеф поэту

2024-01-17T04:38

2024-01-17T04:38

2024-01-17T04:38

эксклюзив

украина

харьков

университет

пушкин

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052719806_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d26a5565a7bc4d865796d4ec84fa6f8a.jpg

Ранее на той же станции демонтировали таблички со стихами поэта. На Украине даже придумали специальный термин "депушкинизация", наравне с декоммунизацией и деруссификацией. Теперь, надо полагать, харьковчане заживут значительно лучше.По крайней мере, мэру Харькова Игорю Терехову точно будет получше. На днях глава Харькова закупил услуги по пиару себя и своей команды через систему "Прозорро" на 2,7 миллионов гривен. Суть закупки в том, что его карманная фирма должна лишь тиражировать новости с официального сайта харьковской мэрии по другим СМИ.Между тем, в самом городе начались серьезные проблемы с водоснабжением. "Харьковводоканал" просит жителей иметь дома запас воды, так как водопровод чинить уже некому: водопроводчиков либо мобилизовали, либо они отсиживаются по домам.В рамках усиления мобилизации в Харькове планируют бросить на фронт полицейских, сформировав из них 2-3 новых батальона. В результате местные полицейские массово пишут рапорты на увольнение, но, оказывается, так просто из МВД Украины уже не уволишься – начальство не подписывает рапорты, угрожая харьковским копам уголовными делами за "дезертирство".В целом же в Харьковской области военкомы и медкомиссии бьют рекорды по могилизации. Недавно на Украине подсчитали, что в Харьковской области были признаны негодными к службе по состоянию здоровья только 2% из проходивших медкомиссию. Для сравнения, в соседней Полтавской области забраковали 20%, а в Киеве – 18%.Резко усилилась мобилизация на харьковских заводах. "Электротяжмаш", "Свет шахтера", "Коммунар", "Южкабель", ФЭД и другие заводы продолжают сливать инфу в ТЦК, чтобы не трогали детей администрации. Все гламурные сидят по кабакам, а простые люди идут на бойню. На заводе Малышева есть бронь для избранных, на остальных перечисленных – нет", - пишет харьковское издание "Ассамблея".На нехватку кадров из-за мобилизации жалуются в управлении коммунальным транспортом. "Брони у водителей троллейбусов и трамваев как таковой нет. Поэтому люди не спешат идти к нам работать, нам тяжело найти работников. Если, допустим, нам сейчас бы удалось возобновить трамвайный маршрут из Салтовки на ХТЗ, то найти хотя бы десять водителей было бы непросто", - говорит директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.В харьковских чатах в последнее время появились инициативные молодые люди, которые обсуждают идею формирования оперативных групп самообороны от представителей ТЦК, похищающих людей с улиц. Мобильные группы должны оперативно реагировать по месту жительства и отбивать мужчин у ТЦК, но последние зачастую вооружены, поэтому силы будут явно не равны.Город Харьков в последние сто лет был известен своими вузами, но в 2024 году некоторые университеты решено ликвидировать методом слияния. Сотни преподавателей останутся без работы. В частности, на днях Министерство образования и науки в связи с "социально-демографическими изменениями" в стране приняло решение присоединить к Харьковскому национальному университету имени Каразина Украинскую инженерно-педагогическую академию и Харьковский педагогический университет имени Сковороды. В обоих вузах решение было принято в штыки. Преподаватели пишут жалобы в министерство, утверждая, что потеряна будет уникальная база.Коллективы дружно проголосовали против слияния. Однако замминистра образования Михаил Винницкий говорит, что по всей стране придется сокращать число вузов из-за резкого сокращения количества выпускников школ. "В этом году на Украине было около 360 тысяч выпускников школ. 15 лет назад, в 2008-м, это число достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад", - говорит Винницкий.Учитывая массовый отъезд украинок с детьми за пределы Украины, в будущем количество абитуриентов сократиться еще почти в два раза. Однако в последние два года высшее образование на Украине пользуется небывалым спросом у военнообязанных, а укрупнение и ликвидация вузов должна способствовать мобилизации в ВСУ. В конце концов, гражданин Украины должен иметь возможность погибнуть за НАТО, а не обучаться сложным наукам.

https://ukraina.ru/20231211/1051923751.html

https://ukraina.ru/20240116/1052709389.html

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, харьков, университет, пушкин, мобилизация