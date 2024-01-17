https://ukraina.ru/20240117/1052719286.html
"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове
"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове - 17.01.2024 Украина.ру
"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове
В первой столице Украины на днях отчитались, что окончательно справились с Александром Сергеевичем Пушкиным. На выходе из станции метро "Пушкинская" был демонтирован барельеф поэту
2024-01-17T04:38
2024-01-17T04:38
2024-01-17T04:38
эксклюзив
украина
харьков
университет
пушкин
мобилизация
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Ранее на той же станции демонтировали таблички со стихами поэта. На Украине даже придумали специальный термин "депушкинизация", наравне с декоммунизацией и деруссификацией. Теперь, надо полагать, харьковчане заживут значительно лучше.По крайней мере, мэру Харькова Игорю Терехову точно будет получше. На днях глава Харькова закупил услуги по пиару себя и своей команды через систему "Прозорро" на 2,7 миллионов гривен. Суть закупки в том, что его карманная фирма должна лишь тиражировать новости с официального сайта харьковской мэрии по другим СМИ.Между тем, в самом городе начались серьезные проблемы с водоснабжением. "Харьковводоканал" просит жителей иметь дома запас воды, так как водопровод чинить уже некому: водопроводчиков либо мобилизовали, либо они отсиживаются по домам.В рамках усиления мобилизации в Харькове планируют бросить на фронт полицейских, сформировав из них 2-3 новых батальона. В результате местные полицейские массово пишут рапорты на увольнение, но, оказывается, так просто из МВД Украины уже не уволишься – начальство не подписывает рапорты, угрожая харьковским копам уголовными делами за "дезертирство".В целом же в Харьковской области военкомы и медкомиссии бьют рекорды по могилизации. Недавно на Украине подсчитали, что в Харьковской области были признаны негодными к службе по состоянию здоровья только 2% из проходивших медкомиссию. Для сравнения, в соседней Полтавской области забраковали 20%, а в Киеве – 18%.Резко усилилась мобилизация на харьковских заводах. "Электротяжмаш", "Свет шахтера", "Коммунар", "Южкабель", ФЭД и другие заводы продолжают сливать инфу в ТЦК, чтобы не трогали детей администрации. Все гламурные сидят по кабакам, а простые люди идут на бойню. На заводе Малышева есть бронь для избранных, на остальных перечисленных – нет", - пишет харьковское издание "Ассамблея".На нехватку кадров из-за мобилизации жалуются в управлении коммунальным транспортом. "Брони у водителей троллейбусов и трамваев как таковой нет. Поэтому люди не спешат идти к нам работать, нам тяжело найти работников. Если, допустим, нам сейчас бы удалось возобновить трамвайный маршрут из Салтовки на ХТЗ, то найти хотя бы десять водителей было бы непросто", - говорит директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.В харьковских чатах в последнее время появились инициативные молодые люди, которые обсуждают идею формирования оперативных групп самообороны от представителей ТЦК, похищающих людей с улиц. Мобильные группы должны оперативно реагировать по месту жительства и отбивать мужчин у ТЦК, но последние зачастую вооружены, поэтому силы будут явно не равны.Город Харьков в последние сто лет был известен своими вузами, но в 2024 году некоторые университеты решено ликвидировать методом слияния. Сотни преподавателей останутся без работы. В частности, на днях Министерство образования и науки в связи с "социально-демографическими изменениями" в стране приняло решение присоединить к Харьковскому национальному университету имени Каразина Украинскую инженерно-педагогическую академию и Харьковский педагогический университет имени Сковороды. В обоих вузах решение было принято в штыки. Преподаватели пишут жалобы в министерство, утверждая, что потеряна будет уникальная база.Коллективы дружно проголосовали против слияния. Однако замминистра образования Михаил Винницкий говорит, что по всей стране придется сокращать число вузов из-за резкого сокращения количества выпускников школ. "В этом году на Украине было около 360 тысяч выпускников школ. 15 лет назад, в 2008-м, это число достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад", - говорит Винницкий.Учитывая массовый отъезд украинок с детьми за пределы Украины, в будущем количество абитуриентов сократиться еще почти в два раза. Однако в последние два года высшее образование на Украине пользуется небывалым спросом у военнообязанных, а укрупнение и ликвидация вузов должна способствовать мобилизации в ВСУ. В конце концов, гражданин Украины должен иметь возможность погибнуть за НАТО, а не обучаться сложным наукам.
https://ukraina.ru/20231211/1051923751.html
https://ukraina.ru/20240116/1052709389.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
эксклюзив, украина, харьков, университет, пушкин, мобилизация
"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове
В первой столице Украины на днях отчитались, что окончательно справились с Александром Сергеевичем Пушкиным. На выходе из станции метро "Пушкинская" был демонтирован барельеф поэту
Ранее на той же станции демонтировали таблички со стихами поэта. На Украине даже придумали специальный термин "депушкинизация", наравне с декоммунизацией и деруссификацией.
Теперь, надо полагать, харьковчане заживут значительно лучше.
По крайней мере, мэру Харькова Игорю Терехову точно будет получше. На днях глава Харькова закупил услуги по пиару себя и своей команды через систему "Прозорро" на 2,7 миллионов гривен. Суть закупки в том, что его карманная фирма должна лишь тиражировать новости с официального сайта харьковской мэрии по другим СМИ.
Между тем, в самом городе начались серьезные проблемы с водоснабжением. "Харьковводоканал" просит жителей иметь дома запас воды, так как водопровод чинить уже некому: водопроводчиков либо мобилизовали, либо они отсиживаются по домам.
В рамках усиления мобилизации в Харькове планируют бросить на фронт полицейских, сформировав из них 2-3 новых батальона. В результате местные полицейские массово пишут рапорты на увольнение, но, оказывается, так просто из МВД Украины уже не уволишься – начальство не подписывает рапорты, угрожая харьковским копам уголовными делами за "дезертирство".
В целом же в Харьковской области военкомы и медкомиссии бьют рекорды по могилизации. Недавно на Украине подсчитали, что в Харьковской области были признаны негодными к службе по состоянию здоровья только 2% из проходивших медкомиссию.
Для сравнения, в соседней Полтавской области забраковали 20%, а в Киеве – 18%.
Резко усилилась мобилизация на харьковских заводах.
"Электротяжмаш", "Свет шахтера", "Коммунар", "Южкабель", ФЭД и другие заводы продолжают сливать инфу в ТЦК, чтобы не трогали детей администрации. Все гламурные сидят по кабакам, а простые люди идут на бойню. На заводе Малышева есть бронь для избранных, на остальных перечисленных – нет", - пишет харьковское издание "Ассамблея".
На нехватку кадров из-за мобилизации жалуются в управлении коммунальным транспортом.
"Брони у водителей троллейбусов и трамваев как таковой нет. Поэтому люди не спешат идти к нам работать, нам тяжело найти работников. Если, допустим, нам сейчас бы удалось возобновить трамвайный маршрут из Салтовки на ХТЗ, то найти хотя бы десять водителей было бы непросто", - говорит директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.
В харьковских чатах в последнее время появились инициативные молодые люди, которые обсуждают идею формирования оперативных групп самообороны от представителей ТЦК, похищающих людей с улиц.
Мобильные группы должны оперативно реагировать по месту жительства и отбивать мужчин у ТЦК, но последние зачастую вооружены, поэтому силы будут явно не равны.
Город Харьков в последние сто лет был известен своими вузами, но в 2024 году некоторые университеты решено ликвидировать методом слияния. Сотни преподавателей останутся без работы.
В частности, на днях Министерство образования и науки в связи с "социально-демографическими изменениями" в стране приняло решение присоединить к Харьковскому национальному университету имени Каразина Украинскую инженерно-педагогическую академию и Харьковский педагогический университет имени Сковороды.
В обоих вузах решение было принято в штыки. Преподаватели пишут жалобы в министерство, утверждая, что потеряна будет уникальная база.
Коллективы дружно проголосовали против слияния. Однако замминистра образования Михаил Винницкий говорит, что по всей стране придется сокращать число вузов из-за резкого сокращения количества выпускников школ.
"В этом году на Украине было около 360 тысяч выпускников школ. 15 лет назад, в 2008-м, это число достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны.
Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад", - говорит Винницкий.
Учитывая массовый отъезд украинок с детьми за пределы Украины, в будущем количество абитуриентов сократиться еще почти в два раза.
Однако в последние два года высшее образование на Украине пользуется небывалым спросом у военнообязанных, а укрупнение и ликвидация вузов должна способствовать мобилизации в ВСУ. В конце концов, гражданин Украины должен иметь возможность погибнуть за НАТО, а не обучаться сложным наукам.