Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин - 16.01.2024 Украина.ру
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Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин
Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин - 16.01.2024 Украина.ру
Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин
Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января... Украина.ру, 16.01.2024
2024-01-16T12:33
2024-01-16T12:36
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Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января на первом заседании весенней сессии парламента. Это произошло из-за того, что [лидеры стран Запада] не захотели за столом переговоров обсуждать проблемы Украины, глобальной безопасности... Цели СВО будут достигнуты", - сказал Володин. - "Украина должна быть свободной, нейтральным государством, не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы эти цели были достигнуты. За работу, товарищи!"
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новости
Новости
Материал дополняется

Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин

12:33 16.01.2024 (обновлено: 12:36 16.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января на первом заседании весенней сессии парламента.
Это произошло из-за того, что [лидеры стран Запада] не захотели за столом переговоров обсуждать проблемы Украины, глобальной безопасности... Цели СВО будут достигнуты", - сказал Володин. - "Украина должна быть свободной, нейтральным государством, не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы эти цели были достигнуты. За работу, товарищи!"
 
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