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Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин

Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин - 16.01.2024 Украина.ру

Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин

Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января... Украина.ру, 16.01.2024

2024-01-16T12:33

2024-01-16T12:33

2024-01-16T12:36

новости

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Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января на первом заседании весенней сессии парламента. Это произошло из-за того, что [лидеры стран Запада] не захотели за столом переговоров обсуждать проблемы Украины, глобальной безопасности... Цели СВО будут достигнуты", - сказал Володин. - "Украина должна быть свободной, нейтральным государством, не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы эти цели были достигнуты. За работу, товарищи!"

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости