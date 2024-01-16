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Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин
12:33 16.01.2024 (обновлено: 12:36 16.01.2024)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Россия остановила Третью мировую войну, начав специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин 16 января на первом заседании весенней сессии парламента.
Это произошло из-за того, что [лидеры стран Запада] не захотели за столом переговоров обсуждать проблемы Украины, глобальной безопасности... Цели СВО будут достигнуты", - сказал Володин. - "Украина должна быть свободной, нейтральным государством, не должно быть оружия, которое завезено извне, и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы эти цели были достигнуты. За работу, товарищи!"