https://ukraina.ru/20240116/1052715643.html

"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи

"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи - 16.01.2024 Украина.ру

"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи

Военнослужащий "Азова"* Сергей Михайленко получил пожизненный приговор за расстрел автомобиля с семьей, сообщила 16 января пресс-служба Генпрокуратуры России

2024-01-16T12:00

2024-01-16T12:00

2024-01-16T12:00

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному заключению.В марте 2022 года Михайленко находился на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе. "Азовец"* обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.* запрещен в РФ и признан террористической организацией

https://ukraina.ru/20231122/1051248245.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, "азов", суд, расстрел