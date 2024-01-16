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"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи
"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи - 16.01.2024 Украина.ру
"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи
Военнослужащий "Азова"* Сергей Михайленко получил пожизненный приговор за расстрел автомобиля с семьей, сообщила 16 января пресс-служба Генпрокуратуры России
2024-01-16T12:00
2024-01-16T12:00
2024-01-16T12:00
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному заключению.В марте 2022 года Михайленко находился на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе. "Азовец"* обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.* запрещен в РФ и признан террористической организацией
https://ukraina.ru/20231122/1051248245.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, мариуполь, "азов", суд, расстрел
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, "Азов", Суд, расстрел
"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи
Военнослужащий "Азова"* Сергей Михайленко получил пожизненный приговор за расстрел автомобиля с семьей, сообщила 16 января пресс-служба Генпрокуратуры России
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко к пожизненному заключению.
В марте 2022 года Михайленко находился на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе. "Азовец"* обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.
"Михайленко совместно со старшим боевой позиции расстреляли автомобиль из автоматов. В результате двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись", - заявили в Генпрокуратуре.
Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
* запрещен в РФ и признан террористической организацией