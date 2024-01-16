https://ukraina.ru/20240116/1052699520.html

"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в стране

"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в стране - 16.01.2024 Украина.ру

"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в стране

Киевский режим под предлогом "войны" последовательно предпринимает все меры к внедрению системы тотального контроля над гражданами, но на этом пути у него могут возникнуть сложности, считают эксперты

2024-01-16T04:05

2024-01-16T04:05

2024-01-16T04:05

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

демография

андрей золотарев

политика

эксперты

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В конце декабря 2023 года в Минобороны Украины сообщили об увеличении единого реестра военнообязанных "Оберег" до 750 тысяч записей. Сообщалось также, что персональные данные граждан в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов, Минобороны для этого берет и переносит данные из электронных реестров других ведомств страны. Скоро власть будет знать о гражданах все или почти все.Захватившая власть "зеленая клика" формирует таким образом "стадо государственных рабов", считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге перечислил лишь небольшую часть данных, которые попадают в реестр, подчеркнув, что в перечень входят и сведения о членах семьи военнообязанных. И обратился к народу: "что же, вы терпите, это просто рабство, государственное рабство!".Ранее политолог неоднократно заявлял, что на Украине вообще не может быть никаких военнообязанных — "у нас капитализм, кто вообще кому чем обязан?".Но происходит то, что происходит. Призовут людей среднего возраста, призовут молодежь, если их перебьют на фронте, не будут созданы семьи, не родятся новые украинцы, отметил Соскин. Он добавил, что население страны сократилось на миллионы человек при Зеленском, и эта линия будет продолжена. Политолог предположил, что украинцы на внедрение системы тотального контроля с последующей отправкой на смерть ответят массовым выходом из гражданства Украины."Ну, все, не гражданин Украины — и пошли на фиг, на этом все закончилось", — сказал Соскин, добавив, что вышедшие из украинского гражданства разбредутся по свету — "в Парагвай поедут, в Уругвай поедут, в Аргентину".Никто не скажет точно, какова сегодня численность населения Украины. Последняя перепись населения прошла в 2001 году, с тех пор очень многое изменилось. Демограф, академик НАНУ Элла Либанова отмечает: как ни странно, наиболее надежным источником информации о численности населения Украины сейчас являются данные мобильных операторов."Мы танцуем танго с ними, больше не с кем", — сказала она в эфире одного из каналов. По ее словам, еще одним таким источником могли бы быть данные о банковских карточках украинцев, если бы можно было уговорить банки предоставить такую информацию. Но банки на уговоры демографов пока не поддаются.По результатам работы с данными мобильных операторов — при соответствующей корректировке — получается, что по состоянию на середину 2023 года в границах Украины 1991 года проживало 35,5 миллионов человек, на подконтрольных Киеву территориях — 31,7 млн. По мнению Либановой, конечно, тут могут быть ошибки, но — "цифры более-менее правильные".Впрочем, есть другие оценки. Еще в мае 2023 года экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о поучении им доказательств, что "на Украине осталось менее 20 миллионов человек". По его словам, отток населения из страны продолжается.Не все верят, что даже и система координации электронных реестров позволит выявить всех военнообязанных. Без новой переписи населения, без полного представления о мобилизационном ресурсе невозможно провести нормально мобилизацию, считает украинский политолог Андрей Золотарев. Впрочем, в стране теперь — новая "нормальность", военкомы хватают кого могут — то есть простых людей. И никакой новый закон о мобилизации не в силах изменить пороки сословной системы, сложившейся в стране.Комментируя в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) участившиеся случаи выражения недовольства действиями сотрудников ТЦК, политолог отметил, что далеко не все оказались готовы к жизни в такой Украине – в "Украине строгого режима", какую выстраивают нынешние власти. Многим это просто ломает жизненный уклад.Аналитик и эксперт по международным отношениям Фикрет Шабанов считает, что план "мировой закулисы" по сокращению населения последовательно проводится в жизнь. Он в эфире того же канала Шелеста* отметил, что национальная элита Украины не сделала вовремя выбор, не определила доктрину своей государственности, не дала ответа на вопрос, в чем состоят украинские национальные интересы – и до тех пор, пока это не определено, никто не знает, как строить с Украиной отношения. И сегодня, по словам эксперта, украинские элиты "остались у разбитого корыта, сейчас кто покажет шоколадку, туда и бегут – но это не обязательно, что ее вам дадут"."Поэтому мне очень жаль… У меня прогрессивных или хороших прогнозов для Украины нет", — сказал Шабанов.Что касается планов "закулисы". На определенные мысли наводят сообщения о том, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят, помимо "формулы мира" Зеленского и других вопросов, некую гипотетическую пока "болезнь Х", которая будет в 20 раз смертоноснее COVID-19.Эти сообщения прокомментировали в Роспотребнадзоре, указав, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций".В ведомстве отметили, что не предусмотрено участие в этой дискуссии мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним.* Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240115/1052684021.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, демография, андрей золотарев, политика, эксперты