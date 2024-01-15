https://ukraina.ru/20240115/1052694784.html
"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в Давосе
"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в Давосе - 15.01.2024 Украина.ру
"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в Давосе
Главным достижением встречи по Украине в Давосе стал совместный снимок с большим числом участников, чем во время прошлых подобных мероприятий. Таким мнением поделился глава бюро Financial Times в Брюсселе (ранее возглавлял бюро в Москве) Генри Фой
2024-01-15T12:35
2024-01-15T12:35
2024-01-15T12:35
давос
украина
"формула мира"
новости
встреча
россия
зарубежье
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"Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым - более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз", - написал в статье Фой.Он указал, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем на подобном мероприятии на Мальте в октябре.В ней приняло участие большое число представителей незападных стран. ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, были особенно активны в ходе обсуждений, отметил автор. При этом Фой указал, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло".Как написала газета, на встрече не было принято ни одного совместного заявления, ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции украинской делегации после завершения переговоров. Хотя этого и не планировалось.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
https://ukraina.ru/20240114/1052664806.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
давос, украина, "формула мира", новости, встреча, россия, зарубежье
Давос, Украина, "формула мира", Новости, встреча, Россия, Зарубежье
"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в Давосе
Главным достижением встречи по Украине в Давосе стал совместный снимок с большим числом участников, чем во время прошлых подобных мероприятий. Таким мнением поделился глава бюро Financial Times в Брюсселе (ранее возглавлял бюро в Москве) Генри Фой
"Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым - более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз", - написал в статье Фой.
Он указал, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем на подобном мероприятии на Мальте в октябре.
В ней приняло участие большое число представителей незападных стран. ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, были особенно активны в ходе обсуждений, отметил автор.
При этом Фой указал, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло".
"Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", - подчеркнул он.
Как написала газета, на встрече не было принято ни одного совместного заявления, ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции украинской делегации после завершения переговоров. Хотя этого и не планировалось.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.