Готовил лётчиков ВСУ. На Украине погиб один из самых опытных пилотов

"Никто не вернется в концлагерь". Украинские эксперты о том, какой режим пытаются установить в стране

На Украине продолжают обсуждать мобилизационные скандалы и начинают догадываться, что это не эксцессы исполнителей, а вполне продуманная и последовательно реализуемая стратегия лишения граждан последних прав и свобод