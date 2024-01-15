Готовил лётчиков ВСУ. На Украине погиб один из самых опытных пилотов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
На Украине погиб генерал-майор авиации ВСУ в отставке, летчик-снайпер Станислав Павлович. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на Воздушное командование "Запад"
"Воздушные силы ВСУ потеряли одного из самых опытных летчиков, освоивших три типа фронтовых бомбардировщиков Су-24 и до последнего тренировавшего украинских пилотов", - говорится в статье.
Лётчик был похоронен во Львове 13 января. Генерала хоронили в закрытом гробу, хотя всем говорили, что умер он якобы от сердечного приступа.
Некоторые украинские ресурсы сообщают, что Павлович мог погибнуть при ракетном ударе по одному из военных аэродромов Воздушных сил Украины. Также предложили, что он мог погибнуть на Су-24 во время введения в строй очередного молодого пилота ВСУ.
"Можем только констатировать, что бывший командующий Воздушным командованием "3апад" Украины, после выхода на пенсию готовивший пилотов бомбардировочной авиации для ВСУ, больше этого делать не будет", - резюмировали журналисты "Военного обозрения".
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