https://ukraina.ru/20240114/1052679342.html

"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в стране

"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в стране - 14.01.2024 Украина.ру

"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в стране

На Украине обсуждают, чем обернутся гарантии, якобы данные Киеву британским премьером Риши Сунаком. "Якобы", поскольку на самом деле никаких гарантий нет, по крайней мере, со стороны британцев, указывают эксперты

2024-01-14T05:13

2024-01-14T05:13

2024-01-14T05:13

эксклюзив

украина

демография

кость бондаренко

алексей кущ

андрей золотарев

британия

владимир зеленский

риши сунак

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Британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали 12 января рассчитанный на 10 лет договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом. Британия обязывается поддерживать Украину (точнее, киевский режим — Ред.) в этот период.Однако, если проанализировать этот документ, то становится понятно, что стороны Британии настоящих гарантий нет, в то же время Киев берет на себя определенные обязательства, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко.«Визит Риши Сунака, это просто — давайте воевать 2.0. Это фактически можно сравнить с визитом того же Джонсона в апреле 2022 года. Что касается Сунака — ну, во первых, он не дал каких-то серьезных гарантий», - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Бондаренко отметил, что «фактически Украина этим самым договором, она делает себя либо протекторатом, либо доминионом Британии». И возникает вопрос: существуют ли в нынешних условиях интересы Украины? Похоже на то, что нет, говорить можно только о британских интересах.Но что происходит на Украине? Ситуация трагичная, «мы фактически пребываем в эпицентре национальной катастрофы», заявил украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире ютуб-канала «Вышка».Он пояснил, что речь о демографических показателях – нация формируется из людей, это живой организм. А если он едва живой, поврежденный, то иммунитет снижается, становится меньше внутренней энергии.Сейчас население Украины сократилось примерно до 27-28 миллионов человек, тогда как в 2013 году было порядка 45 миллионов, напомнил эксперт. По его словам, страна за это время прошла две фазы сокращения демографического потенциала. Начало первой фазы было в 2014 году, потеря Крыма и части Донбасса вместе с людьми, из-за этих событий и в связи с экономическим кризисом усилилась эмиграция, несколько миллионов украинцев выехали за границу.Кущ отметил, что к 2022 году Украина подошла с населением в 37 миллионов человек, если судить по «квазипереписи», когда учитывали численность абонентов мобильной связи, строились математические модели и т.д.Теперь же Украина входит во второй фазу разрушения демографического ядра нации. Только в Европу уехали 6 миллионов человек, часть населения остались на новых неподконтрольных территориях, это от одного до полутора миллионов человек, считает аналитик.По его словам, надо добавить потери от разных болезней, люди находятся в состоянии постоянного стресса, это сказывается на продолжительности жизни.Итак, вторую фазу страна может завершить с населением 26-27 миллионов человек, из которых порядка 10 миллионов будут пенсионеры. А если война продлится еще три-четыре года, то численность населения может сократиться до 25 миллионов, из которых те же 10 миллионов – пенсионеры, предположил Кущ.Если в 2013 году на Украине было около 12-13 миллионов экономически активного населения, накануне полномасштабного конфликта – уже 11 миллионов, сейчас – меньше 10 миллионов. В случае продолжения войны на три года эта цифра может сократиться до 7-8 миллионов человек, это мало для такой страны как Украина, подчеркнул эксперт.Он добавил, что надо помнить о еще нескольких миллионах инвалидов, нуждающихся в помощи, о нескольких миллионах бюджетников, им надо платить зарплату. Реальное экономическое ядро может сократиться до 5-6 миллионов человек.Отметим, Зеленский уже жалуется, что «мы даем пенсии, и в это время не покупаем оружия». По его данным, которые он привел на встрече с журналистами, сейчас на Украине более 11 миллионов пенсионеров.При этом, по мнению Куща, «Россия может вести войну еще очень и очень долго, она крайне далека от каких-либо критических показателей военной нагрузки на экономику и на бюджет в целом».А как долго выдержит Украина и чем для нее все закончится? Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что помощь Киеву от Запада будет продолжена, вопрос в объемах этой поддержки.По его словам, «дело не в любви к Украине, они (в «глубинном государстве» США – Ред.) прекрасно понимают, что если с Украиной повторится то, что случилось с Афганистаном, это приведет к тому, что рухнут все геополитические конструкции и в Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке, это сейчас происходит».При этом Запад может подталкивать Киев отказу от тезиса о границах 91 года, подталкивать к переговорам. На Западе понимают, что военная победа невозможна, надо фиксировать убытки, сказал Золотарев в эфире одного из ютуб-каналов.Даже с помощью НАТО Киев не выиграет войну, считает французский писатель и журналист, доктор политических наук Ксавье Моро. Напротив, вмешательство Запада только усугубило ситуацию. В самом начале конфликта Украина могла отделаться легкими потерями, потеряв лишь то, что и так потеряла – Крым и Донбасс. Теперь ситуация иная.«Они потеряют несколько (регионов – Ред.). На мой взгляд, Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу – по крайней мере, четыре, а может быть и больше. И Украина, по сути, станет эквивалентом прибалтийской страны с демографией Прибалтики», - сделал прогноз Моро в эфире видеоблога «Géopolitique Profonde» (его цитирует издание «Политнавигатор»).Ранее французский писатель отмечал, что русские могли бы сделать с Киевом то, что израильтяне сделали в Газе, что они имеют все возможности для того, чтобы превратить Киев в руины. Но не сделали этого потому, что «Киев – это русский город».

https://ukraina.ru/20240112/1052633795.html

https://ukraina.ru/20240111/1052611878.html

https://ukraina.ru/20240110/1052597582.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, демография, кость бондаренко, алексей кущ, андрей золотарев, британия, владимир зеленский, риши сунак