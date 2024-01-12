https://ukraina.ru/20240112/1052642133.html

Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе

Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе - 12.01.2024 Украина.ру

Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе

В ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй Мировой войны, сегодня полномасштабно не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО

2024-01-12T05:56

2024-01-12T05:56

2024-01-12T05:56

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Начать стоит с темы снарядов. В ходе прошлогоднего наступления украинской армии интенсивность артиллерийского огня ВСУ доходила до 7000 выстрелов в сутки.Считается, что до 80% потерь пехоты с обеих сторон приходится на поражение артиллерийским средствами. К концу декабря интенсивность огня артиллерии ВСУ снизилась до 2000 выстрелов в сутки. И наоборот – к концу декабря интенсивность огня нашей артиллерии возросла до 10 000 выстрелов в сутки (пятикратное превосходство).У российских военных недостатка в снарядах не наблюдается, а украинские войска на передовой очень устали: физически и морально."У нас должно быть хоть какое-то численное преимущество: в личном составе, технике, боеприпасах. На одной мотивации долго не провоюешь", – как один твердят украинские военнослужащие, отвечая на вопросы иностранных журналистов.Темпы, с которыми ВСУ расходуют артиллерийские снаряды, намного превысили производственные возможности их партнеров из НАТО. И хотя западные разведки добились определенных успехов в закупках боеприпасов на черных рынках, этого явно недостаточно.Ситуацию усугубил конфликт на Ближнем Востоке, заставивший США отдать Израилю снаряды, предназначавшиеся для Украины.У России же, напротив, снабжение фронта со временем только улучшается. В зоне боевых действий появилось новое оружие, беспилотник-камикадзе и высокоточные ракеты типа "Хаймарса", но роль артиллерии вряд ли кто-то будет пытаться преуменьшить."Хаймарс", "Торнадо-С", обычный ствол с "Эскалибуром" или "Краснополем" – это очень хорошо, это шпаги, способные нанести смертельный укол, как случилось в той же Макеевке.Но обычная ствольная артиллерия в приличных количествах – это дубина, которая будет бить противника до его полного уничтожения. Идеальный инструмент обработки переднего края и тылов противника.Дефицит боеприпасов для Украины совпал с проблемами финансирования военной помощи. Сенат США ушел на каникулы, так и не решив этот вопрос. Но даже при наличии денег артиллерийские боеприпасы для Киева просто негде взять – у США и их союзников излишки закончились, возможности черных рынков также исчерпаны.И с учётом тех задач, которые западные стратеги нарезают украинскому режиму конкретно на 2024 год, эмпирическим путём они пришли к выводу, что 2,4 миллиона снарядов 155-мм – это минимальная потребность.Реальные же совокупные, уже введенные в строй, мощности по выпуску снарядов 155-мм в США и в ЕС могут выпустить примерно половину этого количества.Использование российской армией высокоточных снарядов повысило эффективность поражения целей в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, в частности, возросшую результативность работы установки РСЗО "Торнадо-С", которая может вести огонь управляемыми реактивными снарядами и избирательно уничтожать объекты противника.Кроме того, в МО РФ сообщили о поставках в войска модернизированных боеприпасов для ствольной артиллерии "Краснополь-М2" и создании 152-мм снаряда для новейшей САУ "Коалиция-СВ". По словам аналитиков, высокоточные снаряды необходимы для ликвидации приоритетных военных целей.А ведь еще в минувшем году в вопросах контрбатарейной борьбы противник имел преимущества по некоторым показателям. Именно в части самой необходимой артиллерии, дальнобойной и мобильной.Более дальнобойные гаубицы НАТО вкупе с разведывательными беспилотниками и спутниками на низкой орбите, передающими данные чуть ли не командирам батарей были способны сделать самое неприятное – полностью нивелировать превосходство российской артиллерии в плане численности.В то же время проблемы со снабжением заставили украинских артиллеристов кратно снизить темп стрельбы. Сейчас пушки ВСУ выпускают по 10-20 снарядов в день – против стандартных 50 и максимальных 90 в те времена, когда боеприпасов у Киева было вдовольНаш ВПК (военно-промышленный комплекс) только наращивал свои мощности, учитывая особенности современных реалий. Взять, к примеру, "Торнадо-С".Реактивная система залпового огня создана инженерами НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева и является модернизированной версией советской РСЗО "Смерч".Новая машина по боевому могуществу в 3,5–4 раза превосходит потенциал оригинального "Смерча". При этом точность "Торнадо-С", по данным "Ростеха", выросла в 15–20 раз по сравнению с предшественником.Кроме того, разработчикам удалось значительно увеличить дальнобойность "Торнадо-С". Дальность стрельбы "Торнадо-С" возросла с 90 до 120 км, что приблизило её возможности к тактическим ракетным комплексам.Военные специалисты и эксперты считают, что подобные характеристики позволяют в ряде случаев использовать "Торнадо-С" вместо оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным.Точность попадания "Торнадо-С" – очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьёзно защищённый объект.Как отмечают аналитики, увеличение точности и дальности стрельбы было главной задачей при разработке "Торнадо-С".Её начали разрабатывать ещё до начала СВО. Целью конструкторов было как раз повышение эффективности данных комплексов за счёт увеличения точности и дальности стрельбы. Улучшение этих показателей и позволило перейти данной РСЗО, как указали в Минобороны, в новое качество.Переход на высокоточные боеприпасы происходит и в рамках совершенствования ствольной артиллерии, сообщили в МО РФ. Речь идёт, в частности, об использовании 152-мм снаряда "Краснополь" и его новой версии "Краснополь-М2".В министерстве сообщили, что модернизированный "Краснополь" уже применяется в ходе СВО."Уже завершена разработка и осуществляется эффективное применение в ходе специальной военной операции управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь-М2", – заявили в оборонном ведомстве.Комплекс управляемого артиллерийского вооружения "Краснополь" был разработан специалистами Тульского КБП имени академика А.Г. Шипунова. Он предназначен для поражения защищённых малоразмерных наблюдаемых целей, таких как бронетанковая техника, наблюдательные пункты или огневые точки.Данные боеприпасы на нисходящей части траектории полёта производят захват целей, подсвеченных лазерным лучом, и переходят в управляемый режим, который осуществляется при помощи аэродинамических рулевых органов.В августе 2023 года управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв в интервью телеканалу "Звезда" сообщил, что производство "Краснополя-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз.По мнению разработчиков, в модернизированном варианте "Краснополя" дальность и точность ведения огня увеличились и за счёт использования БПЛА при наведении на цель.Кроме того, первые "Краснополи" наводились при помощи лазерного указателя. Это накладывало определённые ограничения, так как дальность указателя была невысока и наводчику приходилось действовать на небольшом расстоянии от цели.Современные "Краснополи" могут наводиться при помощи беспилотников, которые способны работать на большом удалении.В Минобороны РФ также рассказали о создании высокоточных боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". По данным военного ведомства, апробация этих снарядов уже производится на линии боевого соприкосновения.В министерстве не уточнили название и характеристики новых снарядов, однако подчеркнули, что они могут использоваться не только на "Коалиции-СВ", но и на других российских артиллерийских установках калибра 152 мм.Стоит отметить, что "Коалиция-СВ" имеет ряд важных нововведений по сравнению с самоходными артиллерийскими установками (САУ) предыдущих поколений.Новую машину отличают повышенная автоматизация процессов управления, высокая кучность стрельбы и расширенный до 70 снарядов возимый боекомплект. Кроме того, у "Коалиции-СВ" есть возможность дистанционного управления стрельбой.Возросла и дальность ведения огня: этот показатель составляет около 40 км. А при использовании экспериментального снаряда в ходе испытаний САУ смогла поразить цель на расстоянии 70 км."Госкорпорация "Ростех" в 2023 году завершила государственные испытания САУ "Коалиция-СВ". Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска", – сообщили агентству ТАСС в "Ростехе".В корпорации заявили, что по дальности стрельбы новая российская САУ превосходит западные образцы. "Ростех" также назвал "Коалицию-СВ" "долгожданной машиной", которая выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии.Появления "Коалиции-СВ" давно ждали. Это качественно новая артиллерийская система, у которой в разы увеличилась дальность стрельбы. Поступление данных САУ в зону СВО значительно повысит эффективность российских вооружённых сил в контрбатарейной борьбе, а также позволит осуществлять одновременное поражение на всю тактическую глубину.Автор этих строк полностью согласен с мнением авторитетного военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, что среди достоинств "Коалиции-СВ" – размещение экипажа в специальной изолированной бронекапсуле."Это современная самоходная артиллерийская установка с высокоточным снарядом. Башня у неё необитаемая. Управление комплексом осуществляется автоматическими цифровыми системами. САУ может получать информацию как с беспилотников, так и со спутников.Всё это увеличивает её эффективность. Важно также и то, что по сравнению с "Мстой-С" у "Коалиции-СВ" возросла скорострельность", – отметил Литовкин.При этом стоит добавить, что, несмотря на появление новых высокоточных боеприпасов для РСЗО, "Коалиции-СВ" и других САУ, неуправляемые боеприпасы не уйдут в прошлое и по-прежнему будут применяться в войсках.Не стоит забывать девиз артиллеристов: на каждую цель нужен свой снаряд.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, артиллерия, сво, вс рф, всу, "искандер"