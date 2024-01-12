https://ukraina.ru/20240112/1052640698.html

Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая

Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая - 12.01.2024 Украина.ру

Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая

В украинской политике – новый скандал. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая демонстративно критиковала генерала Залужного, вышла из фракции Зеленского

2024-01-12T05:37

2024-01-12T05:37

2024-01-12T05:37

эксклюзив

украина

марьяна безуглая

тимошенко

слуга народа

владимир зеленский

кость бондаренко

андрей ермак

леонид кучма

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В своем посте в соцсетях она написала: "Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".При этом заседание Верховной Рады 10 января отметилось еще одним скандалом: ругань среди депутатов стала настолько выразительной, что спикер Стефанчук досрочно закрыл заседание.Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, что происходит в украинском парламенте и можно ли считать появление ярких политиков в правящей команде Зеленского стартом нового политического проекта.Политолог Константин Бондаренко:То, что Марьяна Безуглая ушла из фракции и из партии "Слуга народа", многие восприняли как случай почти комичный.В принципе, госпожу Безуглую многие воспринимают как некую клоунессу и трикстера. А зря. Она – это определенный индикатор настроений центра принятия политических решений.Есть такая категория – "любимые болонки королевы": вроде как люди, от которых ничего не зависит, но по ним определяются настроения Ее Величества.Марьяна Безуглая в последнее время была не только фронтменом, но и тараном группы Андрея Ермака – и в Верховной Раде, и в комитете по нацбезопасности, и вообще в медиапространстве. Так вот: уход Безуглой означает, что партия "Слуга народа" больше не является "партией власти".Был такой момент в истории Народно-демократической партии (кто еще такую помнит). Все привыкли к тому, что это – партия власти, при помощи которой Кучма утилизировал всесильного Павла Лазаренко и добился консолидации административного аппарата.Но на некотором этапе НДП стала обременять Кучму. Результат партии на парламентских выборах 1998 года (чуть больше 6%) показал, что партия не может быть надежным инструментом на президентских выборах.Когда на довыборах в Козелецком районе Черниговской области победил Александр Волков, его спросили, вступит ли он во фракцию НДП (а ее искусственно раздули до более чем 120 человек – за счет мажоритарщиков). Волков пренебрежительно ответил: "С импотентами не работаю!".После этого от фракции НДП за короткий период остались лишь ошметки, а сам Волков заслужил прозвище "директор-распорядитель Рады".Нынешний директор-распорядитель парламента сидит на втором этаже здания по ул. Банковая, 11. Слова Безуглой – это констатация очевидного факта: в услугах "слуг" Хозяин больше не нуждается. Проще договариваться с депутатами "поштучно", чем оптом.Уровень негатива на "слугах" – запредельный. Демарш Безуглой – это сигнал: проект скорее мертв, чем жив. И продолжать гальванизацию трупа бесполезно. А под электоральные задачи всегда можно создать новый проект, обязав министров и губернаторов за ночь написать заявления и оформив это все в виде партийного съезда.Так не пренебрегайте Болонской системой в украинской политике – болонки иногда бывают очень злыми и очень убедительными.Журналист Виталий Чепинога:1. Алексей Арестович*2. Марьяна Безуглая3. Александр Дубинский4. Николай Тищенко5. Ирма Крат…Вполне вероятно, что именно так будет выглядеть первая пятерка победителей на следующих парламентских выборах… Смейтесь, смейтесь… смеялись уже однажды…Политик Дмитрий Василец:Одиозная нардеп партии Зеленского госпожа Марьяна Безуглая, та самая, которая протащила создание заградительных отрядов из иностранцев и националистов для расстрела отступающих украинцев, начала истерику в Верховной Раде и заявила много чего правдивого:Без таких изменений "существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", добавила она.Да-да, Безуглая прекрасно понимает что из себя сейчас представляет НАТОвская ЧВК "ВСУ", – это самый настоящий конвейер по утилизации украинцев, но это абсолютно всех в банде Зеленского устраивает.Политический эксперт Дмитрий Корнейчук:Безуглая выходит из фракции "Слуга народа". Вот это новый и честный молодой политик, за которого надо голосовать))) Ну, а если серьезно, то она будет "мочить" уже открыто Залужного, имитируя его конфликт с Зеленским. Каких политтехнологий Банковой вам еще не хватает?Политический эксперт Алексей Панич:Думаю, что "она не в своем уме или ею управляют с Банковой" – это ложная альтернатива. На самом деле both. Поэтому здесь даже не нужно буквально руководить (приказами), достаточно убедить эту кухарку, что и она действительно может руководить государством, а ее делирийная картина мира имеет смысл и за нее следует бороться.А еще я поздравляю всех с тектоническим событием в украинском политикуме, которое почему-то никто не заметил: у нас появилась новая "Она"! Раньше этот титул безраздельно принадлежал ЮВТ (Юлия Тимошенко – Ред.), но вот уже минимум полгода как его перенесли на МБ, и все удивительно легко привыкли к тому, что так и надо.Скажешь "Она" – и всем понятно, о ком это; но это уже больше не ЮВТ. Sic transit gloria mundi...* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизмаОрфография и пунктуация авторов сохранены

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