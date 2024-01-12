Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая - 12.01.2024 Украина.ру
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Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая
Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая - 12.01.2024 Украина.ру
Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая
В украинской политике – новый скандал. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая демонстративно критиковала генерала Залужного, вышла из фракции Зеленского
2024-01-12T05:37
2024-01-12T05:37
эксклюзив
украина
марьяна безуглая
тимошенко
слуга народа
владимир зеленский
кость бондаренко
андрей ермак
леонид кучма
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В своем посте в соцсетях она написала: "Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".При этом заседание Верховной Рады 10 января отметилось еще одним скандалом: ругань среди депутатов стала настолько выразительной, что спикер Стефанчук досрочно закрыл заседание.Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, что происходит в украинском парламенте и можно ли считать появление ярких политиков в правящей команде Зеленского стартом нового политического проекта.Политолог Константин Бондаренко:То, что Марьяна Безуглая ушла из фракции и из партии "Слуга народа", многие восприняли как случай почти комичный.В принципе, госпожу Безуглую многие воспринимают как некую клоунессу и трикстера. А зря. Она – это определенный индикатор настроений центра принятия политических решений.Есть такая категория – "любимые болонки королевы": вроде как люди, от которых ничего не зависит, но по ним определяются настроения Ее Величества.Марьяна Безуглая в последнее время была не только фронтменом, но и тараном группы Андрея Ермака – и в Верховной Раде, и в комитете по нацбезопасности, и вообще в медиапространстве. Так вот: уход Безуглой означает, что партия "Слуга народа" больше не является "партией власти".Был такой момент в истории Народно-демократической партии (кто еще такую помнит). Все привыкли к тому, что это – партия власти, при помощи которой Кучма утилизировал всесильного Павла Лазаренко и добился консолидации административного аппарата.Но на некотором этапе НДП стала обременять Кучму. Результат партии на парламентских выборах 1998 года (чуть больше 6%) показал, что партия не может быть надежным инструментом на президентских выборах.Когда на довыборах в Козелецком районе Черниговской области победил Александр Волков, его спросили, вступит ли он во фракцию НДП (а ее искусственно раздули до более чем 120 человек – за счет мажоритарщиков). Волков пренебрежительно ответил: "С импотентами не работаю!".После этого от фракции НДП за короткий период остались лишь ошметки, а сам Волков заслужил прозвище "директор-распорядитель Рады".Нынешний директор-распорядитель парламента сидит на втором этаже здания по ул. Банковая, 11. Слова Безуглой – это констатация очевидного факта: в услугах "слуг" Хозяин больше не нуждается. Проще договариваться с депутатами "поштучно", чем оптом.Уровень негатива на "слугах" – запредельный. Демарш Безуглой – это сигнал: проект скорее мертв, чем жив. И продолжать гальванизацию трупа бесполезно. А под электоральные задачи всегда можно создать новый проект, обязав министров и губернаторов за ночь написать заявления и оформив это все в виде партийного съезда.Так не пренебрегайте Болонской системой в украинской политике – болонки иногда бывают очень злыми и очень убедительными.Журналист Виталий Чепинога:1. Алексей Арестович*2. Марьяна Безуглая3. Александр Дубинский4. Николай Тищенко5. Ирма Крат…Вполне вероятно, что именно так будет выглядеть первая пятерка победителей на следующих парламентских выборах… Смейтесь, смейтесь… смеялись уже однажды…Политик Дмитрий Василец:Одиозная нардеп партии Зеленского госпожа Марьяна Безуглая, та самая, которая протащила создание заградительных отрядов из иностранцев и националистов для расстрела отступающих украинцев, начала истерику в Верховной Раде и заявила много чего правдивого:Без таких изменений "существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", добавила она.Да-да, Безуглая прекрасно понимает что из себя сейчас представляет НАТОвская ЧВК "ВСУ", – это самый настоящий конвейер по утилизации украинцев, но это абсолютно всех в банде Зеленского устраивает.Политический эксперт Дмитрий Корнейчук:Безуглая выходит из фракции "Слуга народа". Вот это новый и честный молодой политик, за которого надо голосовать))) Ну, а если серьезно, то она будет "мочить" уже открыто Залужного, имитируя его конфликт с Зеленским. Каких политтехнологий Банковой вам еще не хватает?Политический эксперт Алексей Панич:Думаю, что "она не в своем уме или ею управляют с Банковой" – это ложная альтернатива. На самом деле both. Поэтому здесь даже не нужно буквально руководить (приказами), достаточно убедить эту кухарку, что и она действительно может руководить государством, а ее делирийная картина мира имеет смысл и за нее следует бороться.А еще я поздравляю всех с тектоническим событием в украинском политикуме, которое почему-то никто не заметил: у нас появилась новая "Она"! Раньше этот титул безраздельно принадлежал ЮВТ (Юлия Тимошенко – Ред.), но вот уже минимум полгода как его перенесли на МБ, и все удивительно легко привыкли к тому, что так и надо.Скажешь "Она" – и всем понятно, о ком это; но это уже больше не ЮВТ. Sic transit gloria mundi...* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизмаОрфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240111/1052638466.html
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эксклюзив, украина, марьяна безуглая, тимошенко, слуга народа, владимир зеленский, кость бондаренко, андрей ермак, леонид кучма
Эксклюзив, Украина, Марьяна Безуглая, Тимошенко, Слуга народа, Владимир Зеленский, Кость Бондаренко, Андрей Ермак, Леонид Кучма

Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая

05:37 12.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинской политике – новый скандал. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая демонстративно критиковала генерала Залужного, вышла из фракции Зеленского
В своем посте в соцсетях она написала: "Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину".
При этом заседание Верховной Рады 10 января отметилось еще одним скандалом: ругань среди депутатов стала настолько выразительной, что спикер Стефанчук досрочно закрыл заседание.
Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, что происходит в украинском парламенте и можно ли считать появление ярких политиков в правящей команде Зеленского стартом нового политического проекта.
Политолог Константин Бондаренко:
То, что Марьяна Безуглая ушла из фракции и из партии "Слуга народа", многие восприняли как случай почти комичный.
В принципе, госпожу Безуглую многие воспринимают как некую клоунессу и трикстера. А зря. Она – это определенный индикатор настроений центра принятия политических решений.
Есть такая категория – "любимые болонки королевы": вроде как люди, от которых ничего не зависит, но по ним определяются настроения Ее Величества.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 15:38
"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна БезуглаяВ украинском парламенте в среду, 10 января, снова вспыхнула потасовка. Дрались на этот раз из-за женщины
Марьяна Безуглая в последнее время была не только фронтменом, но и тараном группы Андрея Ермака – и в Верховной Раде, и в комитете по нацбезопасности, и вообще в медиапространстве. Так вот: уход Безуглой означает, что партия "Слуга народа" больше не является "партией власти".
Был такой момент в истории Народно-демократической партии (кто еще такую помнит). Все привыкли к тому, что это – партия власти, при помощи которой Кучма утилизировал всесильного Павла Лазаренко и добился консолидации административного аппарата.
Но на некотором этапе НДП стала обременять Кучму. Результат партии на парламентских выборах 1998 года (чуть больше 6%) показал, что партия не может быть надежным инструментом на президентских выборах.
Когда на довыборах в Козелецком районе Черниговской области победил Александр Волков, его спросили, вступит ли он во фракцию НДП (а ее искусственно раздули до более чем 120 человек – за счет мажоритарщиков). Волков пренебрежительно ответил: "С импотентами не работаю!".
После этого от фракции НДП за короткий период остались лишь ошметки, а сам Волков заслужил прозвище "директор-распорядитель Рады".
Нынешний директор-распорядитель парламента сидит на втором этаже здания по ул. Банковая, 11. Слова Безуглой – это констатация очевидного факта: в услугах "слуг" Хозяин больше не нуждается. Проще договариваться с депутатами "поштучно", чем оптом.
Уровень негатива на "слугах" – запредельный. Демарш Безуглой – это сигнал: проект скорее мертв, чем жив. И продолжать гальванизацию трупа бесполезно. А под электоральные задачи всегда можно создать новый проект, обязав министров и губернаторов за ночь написать заявления и оформив это все в виде партийного съезда.
Так не пренебрегайте Болонской системой в украинской политике – болонки иногда бывают очень злыми и очень убедительными.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 07:57
ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - БезуглаяЗамглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января заявила в соцсетях, что Вооруженные силы (ВСУ) без проведения радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан
Журналист Виталий Чепинога:
1. Алексей Арестович*
2. Марьяна Безуглая
3. Александр Дубинский
4. Николай Тищенко
5. Ирма Крат…
Вполне вероятно, что именно так будет выглядеть первая пятерка победителей на следующих парламентских выборах… Смейтесь, смейтесь… смеялись уже однажды…
Политик Дмитрий Василец:
Одиозная нардеп партии Зеленского госпожа Марьяна Безуглая, та самая, которая протащила создание заградительных отрядов из иностранцев и националистов для расстрела отступающих украинцев, начала истерику в Верховной Раде и заявила много чего правдивого:
Без таких изменений "существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", добавила она.
Да-да, Безуглая прекрасно понимает что из себя сейчас представляет НАТОвская ЧВК "ВСУ", – это самый настоящий конвейер по утилизации украинцев, но это абсолютно всех в банде Зеленского устраивает.
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук:
Безуглая выходит из фракции "Слуга народа". Вот это новый и честный молодой политик, за которого надо голосовать))) Ну, а если серьезно, то она будет "мочить" уже открыто Залужного, имитируя его конфликт с Зеленским. Каких политтехнологий Банковой вам еще не хватает?
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
10 января, 15:28
"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на УкраинеПока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась
Политический эксперт Алексей Панич:
Думаю, что "она не в своем уме или ею управляют с Банковой" – это ложная альтернатива. На самом деле both. Поэтому здесь даже не нужно буквально руководить (приказами), достаточно убедить эту кухарку, что и она действительно может руководить государством, а ее делирийная картина мира имеет смысл и за нее следует бороться.
А еще я поздравляю всех с тектоническим событием в украинском политикуме, которое почему-то никто не заметил: у нас появилась новая "Она"! Раньше этот титул безраздельно принадлежал ЮВТ (Юлия Тимошенко – Ред.), но вот уже минимум полгода как его перенесли на МБ, и все удивительно легко привыкли к тому, что так и надо.
Скажешь "Она" – и всем понятно, о ком это; но это уже больше не ЮВТ. Sic transit gloria mundi...
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивУкраинаМарьяна БезуглаяТимошенкоСлуга народаВладимир ЗеленскийКость БондаренкоАндрей ЕрмакЛеонид Кучма
 
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05:56Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе
05:37Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая
05:23Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм
05:02Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"
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04:15Сергей Полетаев: Россия готова накрыть ВСУ еще до прибытия в окопы, а потом адекватно пойти на Харьков
04:03Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в Днепре
18:42Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT
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15:38"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна Безуглая
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