https://ukraina.ru/20240112/1052633795.html

"Спрячутся по хатам и домам". Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации

"Спрячутся по хатам и домам". Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру

"Спрячутся по хатам и домам". Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации

На Украине по-прежнему кипят страсти вокруг драконовских мер, содержащихся в правительственном законопроекте об усилении мобилизации

2024-01-12T04:33

2024-01-12T04:33

2024-01-12T04:33

эксклюзив

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украина

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мобилизация

руслан бортник

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экономика

эксперты

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Эксперты спорят о политических последствиях столь откровенного запугивания общества властью, а политики подсчитывают, сколько сотен миллиардов понадобится стране в случае принятия закона.Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что кабминовский законопроект о мобилизации не просто подставляет президента Зеленского, но – "это плевок в общество, вообще в украинское общество". Он пояснил, что трудно было себе представать "более глупый, циничный, с элементами угроз, шантажа, репрессий законопроект о мобилизации: чем тот, что выдал (премьер-министр – Ред.) Шмыгаль".Эксперт добавил, что поэтому все от документа открещиваются, никто не хочет брать на себя ответственность. По его мнению, законопроект не может быть принят в том виде, в каком был представлен (отметим, 11 января законопроект вернули в Кабмин на доработку - Ред.).Спивак поддержал предложенную Зеленским формулу "или ты воюешь, или ты работаешь" и сказал, что теперь правительство и Рада должны напомнить ее конкретным содержанием. При этом он отметил, что мобилизация необходима: но репрессии и угрозы надо заменить "доверием и мотивацией". По мнению Спивака, такое доверие к власти было в феврале 2022 года, но "потом все пошло враздрай" (коррупция и пр.).Эксперт подчеркнул, что в проведении мобилизационных мероприятий государство пошло по самому неправильному пути: "финансово не мотивируем, идеологически пообщаться с обществом не хотим, создана каста неприкасаемых, ну и третье, цели и задачи на 2024 год никто не говорит"."Репрессиями 500-тысячную армию не сформируешь", – сказал Спивак в эфире ютуб-канала "Да это так".А предложенный Шмыгалем законопроект "должен уйти вместе со Шмыгалем". Репрессии приведут лишь к тому, что "разъедется полстраны, остальные полстраны спрячутся по хатам и домам", считает политолог.Следует отметить, что "разъехаться" вовсе не так-то просто при закрытых границах. И все сложнее становится прятаться "по хатам". Сотрудники ТЦК вместе с полицией ходят уже и по домам, останавливают городской транспорт, дежурят у подъездов. Пытаются привлечь к составлению списков потенциальных призывников и даже к раздаче повесток представителей ОСББ, об этом сообщают украинские паблики в разных городах.Не все на Украине надеются на ослабление предусмотренных кабминовским законопроектом карательных мер. Так, политолог Руслан Бортник предположил, что проект могут дорабатывать, но высказал сомнения в том, что после этого проект станет мягче. Вполне может быть так, что меры еще более ужесточат.По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), если в ситуацию вмешаются западные партнеры Киева, то "законопроект может быть еще жестче по сравнению с тем, что мы имеем на сегодня"."Они (западные партнеры – Ред.) вообще не понимают, как, условно говоря, имея 11 миллионов мужчин в стране, нельзя провести всего лишь восьмую волну мобилизации, нельзя привлечь в эту армию хотя бы 5 миллионов", – сказал Бортник. Он сослался на статью в "Украинской правде", где приводятся такие данные: трудоспособных мужчин в армию Германии во время Второй мировой войне было привлечено 73 процента. Отметим: очень характерна эта ссылка на опыт нацистской Германии...Политолог предположил, что том в случае, если на Украине будет продолжена линия на войну, то призовут в конечном итоге всех, под ружье поставят все категории, в том числе женщин. Будут "резать" все отсрочки для студентов: аспирантов, многодетных отцов и прочих. Это все неизбежно произойдет, если страна будет и дальше идти "по этой дороге", подчеркнул Бортник.Нардеп Николай Княжицкий заявил, что ситуация вокруг законопроектов об усилении мобилизации (кроме кабминовского, есть и альтернативные) напоминает театр абсурда."Время идет, мы пугаем людей, потому что мы сразу предложили людям такой закон, что люди стали тикать (убегать – Ред.), кто только может, с Украины", – сказал политик в эфире "Радио НВ". По его словам, вместо того, чтобы предложить что-то, что стимулировало бы людей идти в армию, предложить действенный закон, но такой, что не нарушал бы прав человека, представили вот такой законопроект. И ничего хорошего в его широком обсуждении нет, считает нардеп.Между тем закручивание гаек в стране продолжается, и представители власти не стесняются прямо об этом говорить. Депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире телеканала NTA заявил, что "свободы слова во время войны не должно быть"."Все медиа должны работать на государство и победу. Все медиа - это оружие", – заявил депутат в эфире канала Espresso.Комментируя это высказывание, популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада отметил, что украинцев уже лишили и свободы слова, и свободы передвижения, и основного элемента демократии – выборов."Единственная направленность деятельности государства при Зе (при Зеленском – Ред.) - продолжающаяся война, дающая "вечную" власть и возможность воровать. Наивные депутаты, не понимают, чем это всё для них закончится…", – пишут авторы канала.О финансовой стороне дела написала в одной из соцсетей депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, в случае принятия закона о мобилизации "день войны значительно подорожает", стране понадобится, по очень скромным подсчетам, более 300 млрд гривен. Поскольку казна пуста, очередного транша от Запада до сих пор нет, депутаты задумываются над внедрением дополнительного "мобилизационного сбора".

https://ukraina.ru/20240110/1052609235.html

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https://ukraina.ru/20240108/1052575360.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, руслан бортник, политика, экономика, эксперты