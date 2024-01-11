Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО - 11.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240111/1052629350.html
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО - 11.01.2024 Украина.ру
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
России необходимо делать фейковые ролики о спецоперации в ответ на те, что делает украинский центр информационно-психологических операций, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом он сообщил журналистам в Чите, пишет Chita.ru
2024-01-11T12:50
2024-01-11T12:50
новости
россия
сво
спецоперация
фейк
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Депутат убеждён, что 99% видео с российскими военными, которые с передовой сообщают о недостаточном обеспечении или проблемах, являются фейками. По мнению Гурулёва, их снимает противник.Помимо производства фейковых роликов депутат предложил в ответ противнику работать с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, обучения и достойного образа жизни."У нас для этого есть структуры, есть центр управления регионом, куча талантливого народу", - заявил он.
https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, спецоперация, фейк, видео
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, фейк, Видео

Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО

12:50 11.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
России необходимо делать фейковые ролики о спецоперации в ответ на те, что делает украинский центр информационно-психологических операций, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом он сообщил журналистам в Чите, пишет Chita.ru
Депутат убеждён, что 99% видео с российскими военными, которые с передовой сообщают о недостаточном обеспечении или проблемах, являются фейками. По мнению Гурулёва, их снимает противник.
Помимо производства фейковых роликов депутат предложил в ответ противнику работать с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, обучения и достойного образа жизни.
"У нас для этого есть структуры, есть центр управления регионом, куча талантливого народу", - заявил он.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
12:32
ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение После провала украинского контрнаступления ситуация на фронте практически застыла, не считая, конечно, освобождения Марьинки. Сейчас многонедельные бои идут не за города, а за посадки, а продвижение составляет от 200 до 500 метров в сутки
 
НовостиРоссияСВОСпецоперацияфейкВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Кремль отреагировал на поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
14:50"Неонацистов в НАТО любят, холят и лелеют": Захарова высказалась о фашистской демонстрации в Риме
14:38Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанно
14:14"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico
14:10Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр
13:56Зеленский и Орбан встретятся, если Кулеба договорится с Сийярто в Ужгороде
13:53Президент Эстонии выступил против ограничения на удары западным оружием по России
13:30"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию
13:24Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую власть
13:13Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера
13:10"Россия просто переедет нас" - Зеленский о том, что будет, если Украина возьмет паузу
13:08"Кто еще должен каяться?" - юрист о скандале с флагом Норвегии на шапке чиновника из Перми
13:03"В государстве бардак". Новые власти Польши арестовывают депутатов-оппозиционеров и угрожают президенту
13:00Важность дронов, эстонское гостеприимство, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 января
12:50Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
12:44Плененный наемник из Польши перехотел служить в ВСУ — Сальдо
12:32ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение
12:20В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с США
12:08Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg
11:48В Курской области силы РЭБ приземлили два украинских беспилотника
Лента новостейМолния