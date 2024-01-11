https://ukraina.ru/20240111/1052629350.html
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО - 11.01.2024 Украина.ру
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
России необходимо делать фейковые ролики о спецоперации в ответ на те, что делает украинский центр информационно-психологических операций, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом он сообщил журналистам в Чите, пишет Chita.ru
2024-01-11T12:50
2024-01-11T12:50
2024-01-11T12:50
новости
россия
сво
спецоперация
фейк
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Депутат убеждён, что 99% видео с российскими военными, которые с передовой сообщают о недостаточном обеспечении или проблемах, являются фейками. По мнению Гурулёва, их снимает противник.Помимо производства фейковых роликов депутат предложил в ответ противнику работать с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, обучения и достойного образа жизни."У нас для этого есть структуры, есть центр управления регионом, куча талантливого народу", - заявил он.
https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, спецоперация, фейк, видео
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, фейк, Видео
Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО
России необходимо делать фейковые ролики о спецоперации в ответ на те, что делает украинский центр информационно-психологических операций, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом он сообщил журналистам в Чите, пишет Chita.ru