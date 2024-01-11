https://ukraina.ru/20240111/1052629350.html

Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО

Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО - 11.01.2024 Украина.ру

Депутат Гурулев предложил снимать фейковые видео об СВО

России необходимо делать фейковые ролики о спецоперации в ответ на те, что делает украинский центр информационно-психологических операций, заявил депутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Об этом он сообщил журналистам в Чите, пишет Chita.ru

2024-01-11T12:50

2024-01-11T12:50

2024-01-11T12:50

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Депутат убеждён, что 99% видео с российскими военными, которые с передовой сообщают о недостаточном обеспечении или проблемах, являются фейками. По мнению Гурулёва, их снимает противник.Помимо производства фейковых роликов депутат предложил в ответ противнику работать с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, обучения и достойного образа жизни."У нас для этого есть структуры, есть центр управления регионом, куча талантливого народу", - заявил он.

https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, спецоперация, фейк, видео