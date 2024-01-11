https://ukraina.ru/20240111/1052621952.html

Владимир Орлов: Армия России прикроется "мини-панцирем" и запустит "Дрель", чтобы взломать оборону ВСУ

Владимир Орлов: Армия России прикроется "мини-панцирем" и запустит "Дрель", чтобы взломать оборону ВСУ - 11.01.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Армия России прикроется "мини-панцирем" и запустит "Дрель", чтобы взломать оборону ВСУ

Опыт СВО показал, что необходимо переосмыслить технический облик некоторых типов вооружения в условиях, когда в небе висят вражеские дешевые беспилотники, которые одним ударом могут вывести из строя дорогостоящую военную технику, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-01-11T05:53

2024-01-11T05:53

2024-01-11T05:53

интервью

всу

оборона

армия

россия

дроны

беспилотники

сво

танки

сау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_231:57:694:317_1920x0_80_0_0_de4b813a0f69fceac5f7e36c48a8ba7d.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Новейшая планирующая авиабомба "Дрель" успешно прошла все испытания. Серийное производство боеприпаса стартует в 2024 году. "Дрель" — кассетная планирующая бомба, которая управляется системой ГЛОНАСС. Основной носитель — Су-57. Радиус действия — от 30 до 50 км. Внутри "Дрели" — 15 самонаводящихся боевых элементов.- Владимир Петрович, какую роль это оружие сыграет в условиях СВО?- Если говорить о планирующих авиабомбах как о феномене военного конфликта на Украине, то американцы сами себе сослужили плохую службу, когда начали поставлять ВСУ планирующие бомбы своих модификаций. Наш ВПК подсмотрел эту технологию, мы поняли, что потенциал этого оружия велик, так как позволяет авиации работать по целям вне зон ПВО противника. Сейчас идет работа над более совершенными планирующими авиабомбами с продвинутыми системами наведения. Такие задумки инженеров находят применение в новых модификациях такого оружия.- Судя по опубликованным видео, ВСУ наносят удары по нашим войскам на левом берегу Днепра с помощью FPV-дронов. Как решается проблема защиты от ударных БПЛА в нашей армии?- Это обширная тема, и пока наш ВПК еще не полностью решил этот вопрос. Новый тип вооружения — FPV-дроны — появились с обеих сторон, и Украина обладает большим количеством подобных дронов. Это дешевое оружие. Его называют "Джавеллин для бедняков". Это оружие позволяет выводить из строя военную технику за достаточно скромные суммы. Не нужно тратить миллионы долларов, стоит прикрутить к дрону кумулятивную часть боеприпаса от РПГ, и вы получите дешевое оружие, способное на хорошей дистанции наносить урон противнику. Единственное, что пока ВПК может противопоставить, это средства РЭБ, которые могут глушить каналы связи этих БПЛА.Полагаю, что появятся системы ПВО переднего края, "Панцирь" в миниатюре. Если ЗРК "Панцирь" действует в радиусе до 10 км, то малые системы ПВО переднего края могли бы прикрывать конкретный окоп, танк и блиндаж, чтобы не вытаскивать на эту позицию большие системы ПВО, призванные бороться с крупными летательными аппаратами. В ближайшие год-полтора нечто подобное от нашего ВПК мы увидим.- Возможна ли победа в конфликте на Украине при нынешнем военно-техническом состоянии ВС России, когда мы пока не можем закрыть небо от FPV-дронов?- Вопрос победы наших вооруженных сил — это вопрос отчасти экономический, а в большей части – политический. Потому что сейчас того оружия, которое есть у наших ребят в окопах, достаточно, чтобы эффективно вести боевые действия. Возможно, у нас есть недоработки в космосе, нет собственного "Старлинка", Минобороны это признает, но нынешняя ситуация позволяет худо-бедно решать задачи.Но чтобы победить, необходимо наступать. Вопрос наступления определяется не тем личным составом, который находится в окопах, а Верховным главнокомандующим. И пока наша армия ведет стратегическую маневренную оборону. Чтобы нам выйти из нее, нужно кратно увеличить наши вооружённые силы. И это связано не только с формированием двух новых военных округов, Московского и Ленинградского, что вызвано вступлением в НАТО новых членов и появлением новых оперативных направлений, но и с тем, что на рубежах главных ударов необходимо создать четырехкратное превосходство в живой силе и технике, не ослабив другие участки.Кроме того, по опыту Великой Отечественной войны необходимы артиллерийские дивизии, потому что прорыв глубокоэшелонированной обороны, а оборона ВСУ является именно такой, — нетривиальная задача для сухопутных подразделений.- Некоторые эксперты утверждают, что артиллерия подошла к пределу своих технических возможностей. При этом есть видео, как бойцы с обеих сторон распиливают кассетные артиллерийские боеприпасы, чтобы сделать из них сбросы дронов. Означает ли это, что артиллерия теряет свое значение на поле боя?- Нет, но опыт СВО показал, что необходимо переосмыслить технический облик некоторых типов вооружения в условиях того, что в небе могут быть вражеские дешевые беспилотники, которые одним ударом могут вывести из строя дорогостоящую военную технику. Необходимо переосмысливать конструктивные характеристики танков, САУ и сферу их применения.

https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html

https://ukraina.ru/20240110/1052621203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, оборона, армия, россия, дроны, беспилотники, сво, танки, сау