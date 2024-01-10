Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург - 10.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240110/1052617532.html
Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург
Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург - 10.01.2024 Украина.ру
Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург
Вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
2024-01-10T16:15
2024-01-10T16:16
интервью
александр носович
всу
сша
петербург
россия
украина
нато
владимир зеленский
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036776275_41:29:835:476_1920x0_80_0_0_384497e9f35d33ccf120cb8d1c00d615.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский 10 января прибыл с визитом в Вильнюс, начав свое прибалтийское турне. Президент Литвы Науседа по итогам переговоров заявил, что одобрил пакет долгосрочных военных поставок Украине на €200 млн.- Александр, означает ли это, что самыми надежными союзниками Киева остались прибалтийские государства?- Я бы не употреблял тут слово "надежные". Они являются самыми последовательными союзниками. В том смысле, что они наиболее последовательно отстаивают необходимость выделения Украине новых траншей финансовой и военной помощи. Им это относительно просто делать, потому что сами они предоставить многого не могут. Их задача состоит в том, чтобы агитировать за это более обеспеченных ресурсами западных союзников по НАТО и Евросоюзу – США и Германию.И целью визита Зеленского в Прибалтику я вижу активизацию информационной работы. То есть более активной агитации европейцев и американцев за выделение Киеву новых траншей, поскольку все финансирование, которое было выделено для Украины заканчивается, а вопросы новых бюджетов подвисли. Поэтому режиму Зеленского нужен любой пиар, любой лоббизм и информационная кампания, в том числе и в Прибалтике.- У нас принято скептически оценивать потенциал вооруженных сил прибалтийских государств, но все-таки какую военную угрозу они могут представлять для России?- Сами по себе эти страны никакой угрозы России создать не могут именно в силу того, что военного потенциала у них нет. Они могут угрожать России теоретически как площадка, как территория, на которой может размещаться и уже размещается оружие НАТО.Если дело дойдет до размещения в Прибалтике ракет высокой дальности, и если эти ракеты будут снабжены ядерными боеголовками, то эта угроза для России станет критической. Тогда мы окажемся в ситуации аналогичной Карибскому кризису 60-летней давности.Но пока милитаризация Прибалтики критического характера для России не несет. Прибалтика остается самым слабым звеном в системе НАТО. И ее милитаризация призвана оказать психологический эффект на Россию и в большей степени на Белоруссию. Потому что вооружение Польши, Литвы и Латвии непосредственную угрозу несет в первую очередь Белоруссии как более легкой и более доступной цели, чем Россия.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что все больше натовских военных потенциальный театр военных действий на Балтике. А недавно Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. Насколько велика угроза военного конфликта в Балтийском регионе и какие формы он может приобрести?- В краткосрочной перспективе вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине. То есть крупное продвижение российских войск, большая победа чреваты отвлекающим кризисом, который могут устроить страны Запада в других болевых точках ближнего зарубежья России. Самое очевидное – Приднестровье, Казахстан, и если Запад решит взвинтить ставки максимально, то это, конечно, Калининградская область, регион Балтийского моря.Почему это критическое взвинчивание ставок, потому что это уже не прокси-война, это лобовое столкновение между Россией и НАТО. Конфликт на Балтике – это самый радикальный сценарий. Сейчас он не очень правдоподобен. Другой вопрос, что будет происходить в этом регионе лет через 5-10, когда завершится формирование новой инфраструктуры НАТО в регионе. Оно сейчас идет усиленными темпами. Во-первых, Польша поставила задачи к 2030 году стать самой мощной армией в Европе. Во-вторых, в НАТО приняли Финляндию и сейчас принимают Швецию.В-третьих, усиливается военное присутствие НАТО в балтийских странах. Под все это ведется информационно-пропагандистское обеспечение, выражающееся в регулярных заявлениях о том, что Балтийское море теперь будет внутренним морем НАТО. Периодически раздаются призывы к закрытию Балтийского моря для России, что на практике означает закупоривание Петербурга и блокаду Калининградской области. К этому России нужно быть готовой, потому что через 5-10 лет эти слова из простой пропаганды могут стать реальностью, и такая угроза возникнет всерьез.России нужно увеличивать свое военное присутствие на Балтике, усиливать группировку Балтфлота в Калининградской области и следить за военными приготовлениями на Балтике в Польше и Литве. Потому что превращение Балтики во внутренне море НАТО невозможно без резкого усиления военно-морского присутствия в Балтийском море. На самом деле, членство в НАТО Швеции и Финляндии – вторичный вопрос. А главное – то, что на нынешнем этапе военный потенциал России в Балтийском море несопоставим со всеми другими странами Балтийского региона вместе взятыми. И чтобы переломить эту ситуацию, чтобы слова про внутренне море перестали быть пустым звуком США нужно завозить на Балтику свой ВМФ. Поскольку вероятный противник в этом регионе очевиден, то очевидно, что этот флот будет базироваться либо в Гданьске, либо в Клайпеде. То есть в непосредственной близости от Калининграда и Балтийска, где расположен Балтийский флот России.Нужно следит за подготовкой инфраструктуры. Если мы увидим новости о готовящемся углублении Гданьского порта, об углублении Крыницы-Морской (город в Польше), Калининградского залива, то это явный сигнал того, что США собираются заводить на Балтику свой флот. Калининградская область – это "фактор Х" в вопросе доминирования НАТО на северо-востоке Европы.
https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html
https://ukraina.ru/20240110/1052609476.html
https://ukraina.ru/20240110/1052612103.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036776275_115:0:750:476_1920x0_80_0_0_aaf62a292c0b2a9c86b1147d3f643ffb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, александр носович, всу, сша, петербург, россия, украина, нато, владимир зеленский, литва, прибалтика, финляндия, швеция
Интервью, Александр Носович, ВСУ, США, Петербург, Россия, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Литва, Прибалтика, Финляндия, Швеция

Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург

16:15 10.01.2024 (обновлено: 16:16 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАлександр Носович интервью
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января прибыл с визитом в Вильнюс, начав свое прибалтийское турне. Президент Литвы Науседа по итогам переговоров заявил, что одобрил пакет долгосрочных военных поставок Украине на €200 млн.
- Александр, означает ли это, что самыми надежными союзниками Киева остались прибалтийские государства?
- Я бы не употреблял тут слово "надежные". Они являются самыми последовательными союзниками. В том смысле, что они наиболее последовательно отстаивают необходимость выделения Украине новых траншей финансовой и военной помощи.
Им это относительно просто делать, потому что сами они предоставить многого не могут. Их задача состоит в том, чтобы агитировать за это более обеспеченных ресурсами западных союзников по НАТО и Евросоюзу – США и Германию.
И целью визита Зеленского в Прибалтику я вижу активизацию информационной работы. То есть более активной агитации европейцев и американцев за выделение Киеву новых траншей, поскольку все финансирование, которое было выделено для Украины заканчивается, а вопросы новых бюджетов подвисли. Поэтому режиму Зеленского нужен любой пиар, любой лоббизм и информационная кампания, в том числе и в Прибалтике.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля 2023, 13:29
Александр Носович: кто онГлавный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
- У нас принято скептически оценивать потенциал вооруженных сил прибалтийских государств, но все-таки какую военную угрозу они могут представлять для России?
- Сами по себе эти страны никакой угрозы России создать не могут именно в силу того, что военного потенциала у них нет. Они могут угрожать России теоретически как площадка, как территория, на которой может размещаться и уже размещается оружие НАТО.
Если дело дойдет до размещения в Прибалтике ракет высокой дальности, и если эти ракеты будут снабжены ядерными боеголовками, то эта угроза для России станет критической. Тогда мы окажемся в ситуации аналогичной Карибскому кризису 60-летней давности.
Но пока милитаризация Прибалтики критического характера для России не несет. Прибалтика остается самым слабым звеном в системе НАТО. И ее милитаризация призвана оказать психологический эффект на Россию и в большей степени на Белоруссию.
Потому что вооружение Польши, Литвы и Латвии непосредственную угрозу несет в первую очередь Белоруссии как более легкой и более доступной цели, чем Россия.
- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что все больше натовских военных потенциальный театр военных действий на Балтике. А недавно Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. Насколько велика угроза военного конфликта в Балтийском регионе и какие формы он может приобрести?
- В краткосрочной перспективе вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине. То есть крупное продвижение российских войск, большая победа чреваты отвлекающим кризисом, который могут устроить страны Запада в других болевых точках ближнего зарубежья России.
Самое очевидное – Приднестровье, Казахстан, и если Запад решит взвинтить ставки максимально, то это, конечно, Калининградская область, регион Балтийского моря.
Ростислав Ищенко интервью
15:06
Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши Уничтожая Украину, мы ослабляем Запад. Даже если мы будем вынуждены переформатировать часть Украины под российский протекторат, это все равно ослабит Запад
Почему это критическое взвинчивание ставок, потому что это уже не прокси-война, это лобовое столкновение между Россией и НАТО.
Конфликт на Балтике – это самый радикальный сценарий. Сейчас он не очень правдоподобен. Другой вопрос, что будет происходить в этом регионе лет через 5-10, когда завершится формирование новой инфраструктуры НАТО в регионе.
Оно сейчас идет усиленными темпами. Во-первых, Польша поставила задачи к 2030 году стать самой мощной армией в Европе. Во-вторых, в НАТО приняли Финляндию и сейчас принимают Швецию.
В-третьих, усиливается военное присутствие НАТО в балтийских странах. Под все это ведется информационно-пропагандистское обеспечение, выражающееся в регулярных заявлениях о том, что Балтийское море теперь будет внутренним морем НАТО.
Периодически раздаются призывы к закрытию Балтийского моря для России, что на практике означает закупоривание Петербурга и блокаду Калининградской области. К этому России нужно быть готовой, потому что через 5-10 лет эти слова из простой пропаганды могут стать реальностью, и такая угроза возникнет всерьез.
России нужно увеличивать свое военное присутствие на Балтике, усиливать группировку Балтфлота в Калининградской области и следить за военными приготовлениями на Балтике в Польше и Литве. Потому что превращение Балтики во внутренне море НАТО невозможно без резкого усиления военно-морского присутствия в Балтийском море.
На самом деле, членство в НАТО Швеции и Финляндии – вторичный вопрос.
А главное – то, что на нынешнем этапе военный потенциал России в Балтийском море несопоставим со всеми другими странами Балтийского региона вместе взятыми. И чтобы переломить эту ситуацию, чтобы слова про внутренне море перестали быть пустым звуком США нужно завозить на Балтику свой ВМФ.
Поскольку вероятный противник в этом регионе очевиден, то очевидно, что этот флот будет базироваться либо в Гданьске, либо в Клайпеде. То есть в непосредственной близости от Калининграда и Балтийска, где расположен Балтийский флот России.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
15:28
"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на УкраинеПока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась
Нужно следит за подготовкой инфраструктуры. Если мы увидим новости о готовящемся углублении Гданьского порта, об углублении Крыницы-Морской (город в Польше), Калининградского залива, то это явный сигнал того, что США собираются заводить на Балтику свой флот.
Калининградская область – это "фактор Х" в вопросе доминирования НАТО на северо-востоке Европы.
 
ИнтервьюАлександр НосовичВСУСШАПетербургРоссияУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийЛитваПрибалтикаФинляндияШвеция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
18:00Река, убивающая украинских мужчин, уголовное дело в защиту УПЦ. Итоги 10 января
17:48Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялись
17:28На Западной Украине утонули уже 19 мужчин в попытках бежать из страны
17:04Гиперзвуковой "Кинжал": гордость российской армии
17:04Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут стать неудачей для Украины - Науседа
16:50"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году
16:36Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины
16:32"Мама, тут как в тюрьме": власти Британии отняли ребёнка у украинской беженки
16:18В Дагестане открыли памятник участникам спецоперации
16:15Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург
15:59"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива Вильсона
15:36"Где-то в лесу, в Киевской области. Только для женщин": DW* выпустила сюжет о спецлагере ВСУ
15:28"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине
15:10Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
15:06Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши
15:00Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов
14:49Похищения, облавы и массовое бегство. Как проходит насильственная мобилизация в Одессе
14:48Нужна ли гальванизация останков. Президенту Зеленскому пророчат конец
14:41Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады
Лента новостейМолния