https://ukraina.ru/20240110/1052617532.html

Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург

Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург - 10.01.2024 Украина.ру

Александр Носович: В ответ на разгром ВСУ США углубятся в Гданьске, чтобы закупорить Петербург

Вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович

2024-01-10T16:15

2024-01-10T16:15

2024-01-10T16:16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский 10 января прибыл с визитом в Вильнюс, начав свое прибалтийское турне. Президент Литвы Науседа по итогам переговоров заявил, что одобрил пакет долгосрочных военных поставок Украине на €200 млн.- Александр, означает ли это, что самыми надежными союзниками Киева остались прибалтийские государства?- Я бы не употреблял тут слово "надежные". Они являются самыми последовательными союзниками. В том смысле, что они наиболее последовательно отстаивают необходимость выделения Украине новых траншей финансовой и военной помощи. Им это относительно просто делать, потому что сами они предоставить многого не могут. Их задача состоит в том, чтобы агитировать за это более обеспеченных ресурсами западных союзников по НАТО и Евросоюзу – США и Германию.И целью визита Зеленского в Прибалтику я вижу активизацию информационной работы. То есть более активной агитации европейцев и американцев за выделение Киеву новых траншей, поскольку все финансирование, которое было выделено для Украины заканчивается, а вопросы новых бюджетов подвисли. Поэтому режиму Зеленского нужен любой пиар, любой лоббизм и информационная кампания, в том числе и в Прибалтике.- У нас принято скептически оценивать потенциал вооруженных сил прибалтийских государств, но все-таки какую военную угрозу они могут представлять для России?- Сами по себе эти страны никакой угрозы России создать не могут именно в силу того, что военного потенциала у них нет. Они могут угрожать России теоретически как площадка, как территория, на которой может размещаться и уже размещается оружие НАТО.Если дело дойдет до размещения в Прибалтике ракет высокой дальности, и если эти ракеты будут снабжены ядерными боеголовками, то эта угроза для России станет критической. Тогда мы окажемся в ситуации аналогичной Карибскому кризису 60-летней давности.Но пока милитаризация Прибалтики критического характера для России не несет. Прибалтика остается самым слабым звеном в системе НАТО. И ее милитаризация призвана оказать психологический эффект на Россию и в большей степени на Белоруссию. Потому что вооружение Польши, Литвы и Латвии непосредственную угрозу несет в первую очередь Белоруссии как более легкой и более доступной цели, чем Россия.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что все больше натовских военных потенциальный театр военных действий на Балтике. А недавно Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. Насколько велика угроза военного конфликта в Балтийском регионе и какие формы он может приобрести?- В краткосрочной перспективе вероятность военного кризиса Балтийском регионе прямо пропорциональна успехам России на Украине. То есть крупное продвижение российских войск, большая победа чреваты отвлекающим кризисом, который могут устроить страны Запада в других болевых точках ближнего зарубежья России. Самое очевидное – Приднестровье, Казахстан, и если Запад решит взвинтить ставки максимально, то это, конечно, Калининградская область, регион Балтийского моря.Почему это критическое взвинчивание ставок, потому что это уже не прокси-война, это лобовое столкновение между Россией и НАТО. Конфликт на Балтике – это самый радикальный сценарий. Сейчас он не очень правдоподобен. Другой вопрос, что будет происходить в этом регионе лет через 5-10, когда завершится формирование новой инфраструктуры НАТО в регионе. Оно сейчас идет усиленными темпами. Во-первых, Польша поставила задачи к 2030 году стать самой мощной армией в Европе. Во-вторых, в НАТО приняли Финляндию и сейчас принимают Швецию.В-третьих, усиливается военное присутствие НАТО в балтийских странах. Под все это ведется информационно-пропагандистское обеспечение, выражающееся в регулярных заявлениях о том, что Балтийское море теперь будет внутренним морем НАТО. Периодически раздаются призывы к закрытию Балтийского моря для России, что на практике означает закупоривание Петербурга и блокаду Калининградской области. К этому России нужно быть готовой, потому что через 5-10 лет эти слова из простой пропаганды могут стать реальностью, и такая угроза возникнет всерьез.России нужно увеличивать свое военное присутствие на Балтике, усиливать группировку Балтфлота в Калининградской области и следить за военными приготовлениями на Балтике в Польше и Литве. Потому что превращение Балтики во внутренне море НАТО невозможно без резкого усиления военно-морского присутствия в Балтийском море. На самом деле, членство в НАТО Швеции и Финляндии – вторичный вопрос. А главное – то, что на нынешнем этапе военный потенциал России в Балтийском море несопоставим со всеми другими странами Балтийского региона вместе взятыми. И чтобы переломить эту ситуацию, чтобы слова про внутренне море перестали быть пустым звуком США нужно завозить на Балтику свой ВМФ. Поскольку вероятный противник в этом регионе очевиден, то очевидно, что этот флот будет базироваться либо в Гданьске, либо в Клайпеде. То есть в непосредственной близости от Калининграда и Балтийска, где расположен Балтийский флот России.Нужно следит за подготовкой инфраструктуры. Если мы увидим новости о готовящемся углублении Гданьского порта, об углублении Крыницы-Морской (город в Польше), Калининградского залива, то это явный сигнал того, что США собираются заводить на Балтику свой флот. Калининградская область – это "фактор Х" в вопросе доминирования НАТО на северо-востоке Европы.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20240110/1052609476.html

https://ukraina.ru/20240110/1052612103.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, александр носович, всу, сша, петербург, россия, украина, нато, владимир зеленский, литва, прибалтика, финляндия, швеция