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90 лет Леониду Кравчуку: почему "хитрый хохол" так быстро потерял власть

90 лет Леониду Кравчуку: почему "хитрый хохол" так быстро потерял власть - 10.01.2024 Украина.ру

90 лет Леониду Кравчуку: почему "хитрый хохол" так быстро потерял власть

Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук по прозвищу "фарбованый лис" ("крашеный лис – скака И. Франко) родился 90 лет назад – 10 января 1934 году. Он был во многом уникальной фигурой для современной Украины. И во многом же фигурой типичной — тем самым "хитрым хохлом", который надурил всех, включая самого себя

2024-01-10T08:48

2024-01-10T08:48

2024-01-10T08:48

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Существует распространённый миф, запущенный в своё время Дмитрием Дорошенко, относительно того, что первым президентом Украины был Михаил Грушевский. Однако эта версия ничем не подтверждена. Впрочем, в то время "президентом" зачастую назывался председательствующий на любом собрании, так что Грушевского вполне логично называть "президентом Центральной Рады".А вот руководители правительства УНР в изгнании с 1948 года действительно имели титул президента, хотя и непонятно чего — это правительство не контролировало ни миллиметра украинской территории. Впрочем, если уж "Договоры и постановления" Орлика на Украине числятся "конституцией", то усилиями возрождателей национальной памяти первым президентом вполне могут объявить главу УНР в изгнании Андрея Левицкого.Ну а пока этого не произошло, Кравчук продолжает оставаться первым.Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин в 1934 году и стал единственным политическим лидером независимой Украины, родившимся в другом государстве. На тот момент село входило в состав Польши. Его отец даже успел послужить в польской кавалерии. И только в 1939 году Великий Житин был включен в состав Ровенской области УССР, и пятилетний Лёня Кравчук стал советским гражданином вместе с прочими односельчанами.Любопытно, что Кравчук остается единственным уроженцем Западной Украины среди всех украинских президентов. Его сменщики во главе государства родились в Черниговской, Сумской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Учитывая роль, которую играют в современной Украине западные области и конкретно Галичина, логично было бы ожидать… Но нет. От имени Галичины выступает то уроженец Черкасщины Черновол, то Сумщины — Ющенко, то Днепропетровщины — Зеленский…В годы войны на Волыни были весьма сильны позиции националистического подполья. После распада СССР Кравчук охотно вспоминал, что ребенком он колядовал на Рождество в поддержку УПА*, отдавая им часть заработанных таким образом продуктов.Как известно, колядками деятельность УПА* на Волыни не ограничивалась. У односельчан Кравчука изымали листовки с агитацией ОУН, а батальон самообороны, сформированный в Великом Житине советскими органами, был расформирован за неблагонадежность. В 2016 года в качестве представителя в польско-украинской комиссии по примирению Кравчук так в Варшаве так мотивировал нежелание официального Киева признать Волынскую резню геноцидом:"Хотелось бы, чтобы вы поняли украинцев. Мы пережили страшный голод, зафиксировано 4 миллиона его жертв. Если сейчас кто-то обвинит пережившую такие страдания Украину в геноциде, это может вызвать очень бурную реакцию".Кравчук является порождением послевоенной "коренизации" (т.н. "бериевской"). Партийную карьеру он, правда, начал делать значительно позже — в начале 60-х, но в университет-то, причём по идеологической специальности (а изучал он политэкономию), поступил в 1953-м… Т.е. Кравчук не просто так волынянин во власти, а волынянин целевой — его специально во власть готовили (хотя вошёл он в неё уже не по московскому умыслу, а в силу личных качеств).С начала 1960-х годов Кравчук работал в отделе идеологии и агитации Черновицкого обкома и постепенно, шаг за шагом, к 1980-м годам дорос до заведующего отделом агитации и идеологии ЦК КПУ.В разгар Перестройки, в 1989 году наконец удалось отправить в отставку непотопляемого Щербицкого. С его уходом другой мощной фигуры в Киеве так и не появилось. Занявший его место ныне позабытый Владимир Ивашко так и не успел закрепиться и вскоре был взят в Москву, а Станиславу Гуренко не хватало масштаба.На фоне этой чехарды опытный номенклатурщик Кравчук вошёл в состав Политбюро и провернул ельцинскую комбинацию — транзитом через Верховный Совет выдвинулся в президенты УССР.Правда, были у этих выборов и отличия. Соперниками Ельцина были практически исключительно номенклатурные деятели, в то время как Кравчуку предстояло соперничать с местными диссидентами, пользовавшимися немалыми симпатиями на волне национального романтизма поздней перестройки.Тем не менее, номенклатурный прагматизм оказался сильнее диссидентской романтики и Кравчук набрал почти втрое больше голосов чем его ближайший конкурент — Черновол.Собственно, из тройки главных кандидатов на президентское кресло — Черновола, Лукьяненко и Кравчука — последнего было труднее всего представить в роли могильщика Союза и лидера независимой Украины.Справедливости ради надо отметить, что Леонид Макарович тут инициатором не выступал. Просто он вовремя понял, к чему всё идёт, и сориентировался на тенденцию в элите УССР. Возглавил он эту тенденцию (как партия она никогда не была оформлена) просто по должности — все ниточки сходились к нему.Кстати, не он один был суверен-коммунистом. Навскидку: Борис Ельцин — первый секретарь Свердловского обкома (а это не просто так обком — резервная столица), потом — первый секретарь МГК (просто столица); Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана; Ислам Каримов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана.Еще одна ирония заключается в том, что при всей своей причастности к действительно историческим событиям, Кравчук как государственный лидер практически не оставил следа в истории, став жертвой тех процессов, которые он и начал.Кстати, Кравчук упредил Порошенко, победив уже в первом туре выборов, и Януковича, став первым президентом, отстранённым от власти досрочно, — он отсидел на своём посту чуть более двух с половиной лет (Янукович — более четырёх).Кравчук умел говорить, достаточно интеллигентен, аккуратен, осторожен, не кровожаден, неплохо себя держал на публике, в целом был неглупым человеком, но при этом не имел харизмы народного лидера, которая помогла бы ему в сложные моменты. И, самое главное, он не имел сколько-нибудь внятной программы действий.С первого дня независимости Кравчук столкнулся с четырьмя серьезными проблемами, при том, что даже одной из них в отдельности было достаточно, чтобы похоронить его политическую карьеру.Первая — Крым, который требовал особого статуса и настаивал на сближении с Россией. Вторая — статус Черноморского флота. Третья — вопрос вывода ядерного оружия. И четвертая — мощнейший экономический кризис, вызванный разрывом производственных цепочек и необходимостью перехода на рыночные рельсы.Если его российский коллега Ельцин в первые годы столкнулся с мощной левой оппозицией, то Кравчуку с самого начала приходилось лавировать между левыми, воспрянувшими после тяжело пережитых рыночных реформ, и националистами, которые любые переговоры с Россией, даже проводимые с прагматичных позиций, рассматривали через призму национального предательства.Кравчук пытался быть компромиссным политиком, проводя политику в духе "и вашим и нашим", но в итоге утратил поддержку и тех и других.Недаром в народе его называют "фарбованый (крашеный — укр.) лис" — в честь героя сказки Ивана Франко, который при неудачной попытке полакомиться курятиной попал в краску и решил воспользоваться своим необычным цветом для того, чтобы стать лидером в лесу.Характерный анекдот: Леонид Макарович приезжает куда-то с официальным визитом. Идёт дождь.— Леонид Макарович — зонтик.— Да ничего, я так — между капельками…Благодаря этому Кравчук служил эффективным "политическим барометром" — он всегда был на стороне сильного (или перспективного) игрока и всегда делал заявления, которые уместны в данной конкретной политической ситуации.Но в итоге для националистов он был недостаточно радикален, для коммунистов — слишком рыночником, для людей с пророссийскими симпатиями — недостаточно заинтересованным в сотрудничестве с Россией, а для сторонников западного пути — слишком советским и номенклатурным.Периодически Кравчук выдвигал даже достаточно экзотические идеи.В разгар конфликта с Крымом по вопросам разграничения полномочий, он даже грозился заселить Крым немецкими колонистами, вернув туда депортированных в 1941 году. Под это дело он даже пытался выбить денег у Германии, учредив для этого специальный фонд.Системный кризис, который бушевал в стране всё время правления Кравчука, в 1994 году дошёл до крайней точки — президент полностью утратил контроль над властью. Дошло до того, что Рада ввела прямые выборы глав облсоветов — президентская вертикаль рухнула, а Украина де-факто оказалась на грани федерализации.Под давлением оппозиции, подпитываемой массовыми протестами и серьёзными экономическими трудностями, он вынужден был согласиться на досрочные выборы в 1994 году. Его главным конкурентом выступал имевший тесные связи с влиятельнейшим с брежневских времен "днепропетровским кланом" Леонид Кучма.Кравчук выиграл первый тур выборов, но проиграл второй. Исход предопределили региональные симпатии — за Кравчука проголосовала западная часть страны, за Кучму — юго-восток. Этого хватило, чтобы обеспечить перевес в 7%.Даже в этих условиях шанс у Кравчука был — Кучма для многих был слишком радикальным рыночным и пророссийским. Но Кравчук сделал ставку на антироссийский радикализм и с треском проиграл, подобно Порошенко в 2019 году.Кстати, финт со сменой базового региона успешно провернул на выборах 1999 года Кучма. Но там была уникальная ситуация (олигархический консенсус) и удачная стратегия (Кучма не отказался полностью от старой базы, опередив Симоненко в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях).Единственное, что Кравчук успел сделать за время своего президентства, это оформить отказ от ядерного оружия. Такая удивительная сговорчивость объясняется тем, что его к этому вынудили США. Они наотрез отказывались выделять 300-миллионный кредит, пока отказ от оружия не будет оформлен. А поскольку Киеву эти деньги были нужны "ещё вчера".Леонид Кравчук не создал своей партии и не обеспечил себе безбедного будущего (что удалось сделать Кучме благодаря удачному браку дочери). После поражения на досрочных президентских он остался без кола и двора. И он выбрал для себя путь "служебного князя", работая в интересах различных политических проектов.В 1998 году он стал первым номером в списке СДПУ(о), которая претендовала на роль партии власти. Позже он был в команде Тимошенко. Кравчук легко переходил от покровителя к покровителю, подкрепляя его позицию своим авторитетом.10 мая 2022 года в клинике немецкого города Мюнхен Леонид Кравчук скончался – последним из тройки республиканских лидеров, подписавших Беловежские соглашения, означавшие роспуск СССР.

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история, 1990-е, леонид кравчук, история украины, украина, выборы, президент украины