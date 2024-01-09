https://ukraina.ru/20240109/1052599222.html

Обстрелы российских городов, рекорд по доносам. Итоги 9 января

Обстрелы российских городов, рекорд по доносам. Итоги 9 января - 09.01.2024 Украина.ру

Обстрелы российских городов, рекорд по доносам. Итоги 9 января

ВСУ нанесли удары по Курской и Орловской областям; украинский языковой омбудсмен отчитался об "успехах" в области доносов; в Верховной Раде заметили беспредел военкомов

2024-01-09T18:00

2024-01-09T18:00

2024-01-09T18:00

эксклюзив

хроники

обстрелы

доносительство

украина

мобилизация

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ОбстрелыВо вторник, 9 января, Минобороны РФ сообщает об уничтожении и перехвате украинских беспилотников в небе над Курской и Орловской областями."Около 15.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области", - пишет пресс-служба военного ведомства.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле погибла одна местная жительница.Телеграм-канал Mash пишет, что беспилотники летели в район международного аэропорта им. Гуревича.Позже Старовойт сообщил о том, что был сбит еще один беспилотник – над Курчатовским районом где находится Курчатовская АЭС.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о троих пострадавших:"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы", - написал он.Позднее он сообщил о том, что еще один БПЛА упал упал в поселке Малая Саханка Орловского муниципального округа, никто не пострадал.Накануне при обстреле Белгородской области, в селах Журавлевка и Нехотеевка, пострадали три человека, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.Во Владивостоке, тем временем, в школах усилены меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в мэрии города, это связано с возможными диверсиями.Рекорд по доносамОфис языкового омбудсмена Украины, Тараса Креминя, опубликовал отчет о "рекордных 41-й программе овладения украинским языком" за 2023 год.Большинство программ, по словам омбудсмена, были введены в действие в Херсонской области:"Ни одна область не имеет такого количество программ по поддержке государственного языка, как несокрушимая Херсонщина", - заявил Креминь.Также в отчете он отметил рекордное количество доносов о "нарушении языковых законов", важными среди них он считает доносы из Киева, Харькова и Одессы."Надеюсь, что в течение 2024 года на Украине наконец утвердят государственную программу, будет действовать достаточное количество местных программ, функционировать курсы", - подчеркнул он.В своем телегерам-канале депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал документ:"- На тридцать процентов количество языковых доносов за год поднять удалось, вы не поверите!!- Ух ты, а ВВП на сколько подняли?- Нну, тут немного сложнее..."Утро началось с облавы, в Раде внезапно обратили вниманиеУтром во вторник в интернет попало видео из Одессы, на котором работники территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов проводят рейсы по общественному транспорту города, проверяя документы каждого мужчины условно призывного возраста.Подобные видео, как и те, на которых военкомы избивают и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, машины скорой помощи, которые используют для маскировки, легковые автомобили появляются регулярно, чаще всего местном действия становится Одесса и Закарпатье.Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в эфире телемарафона заявил, что эти действия сотрудников ТЦК являются незаконными, но всему виной бюрократия."Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. На десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - заявил Завитневич.При этом он обещал, что комитет будет проверять каждый отдельный случай.

https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html

https://ukraina.ru/20240109/1052588009.html

https://ukraina.ru/20240109/1052593662.html

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эксклюзив, хроники, обстрелы, доносительство, украина, мобилизация