"Как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти ещё хуже". 2024 год для Украины глазами западных СМИ

Начало года – пора прогнозов. Ключевое место для западных СМИ в них, естественно, занимает Украина. Однако ничего хорошего в 2024-м ей не сулят

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052597856_0:101:2897:1731_1920x0_80_0_0_bce213bac8d764dbceb16a72115f6e55.jpg.webp

2024 год как переломный моментАмериканский политолог Ян Бреммер в статье для журнала Time называет 2024 год переломным моментом в войне на Украине."Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, её территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться", - предупреждает он.Однако о выработке какой реалистичной военной стратегии сейчас может идти речь, если предыдущие планы рухнули? На битву за Артёмовск (Бахмут) весной-летом 2023 года бросили наиболее подготовленных бойцов ВСУ, украинское военное командование выбрало стратегию наступления сразу по 3 направлениям, надеясь истощить резервные части ВС РФ, однако в результате силы и артиллерия оказались ещё больше рассредоточены, а в наступательных операциях на юге - самом важном фронте - были задействованы менее опытные войска, только что прошедшие обучение, отмечает эксперт по российским и украинским вооружённым силам из Фонда Карнеги* Майкл Кофман. Битву за Артёмовск (Бахмут) Офис президента Украины превратил в политический символ, это тоже ограничило возможности ВСУ на фронте, добавляет он.А масштабное контрнаступление ВСУ, разработанное западными специалистами, и вовсе только ухудшило положение украинской армии в конечном итоге."Украинская армия всё больше децентрализуется, что в целом делает невозможным построить сбалансированную стратегию, особенно, когда речь идёт о наступлении. Я думаю, что в ходе неудачного контрнаступления ВСУ как раз и проявились слабые места в их организационной структуре", - сказал профессор юридического факультета Университета Кэйо Ацуси Огуси в беседе с японским порталом Yahoo News Japan.У России же, как он обращает внимание, напротив, имеются ещё существенные резервы с точки зрения мощностей по производству оружия."С самого начала СВО на Западе постоянно утверждалось, что у ВС РФ быстро исчерпаются запасы вооружений, но никаких признаков того, что это происходит, нет", - добавил Огуси.Оружейная сила на стороне ВС РФНикаким потенциалом для наращивания производства вооружений Украина не располагает (предприятия, работающие на нужды ВСУ, - цель №1 ВС РФ), как и страны НАТО, а Россия тем временем смогла перевести экономику на военные рельсы и активизировать работу предприятий ВПК до таких темпов, чтобы полностью удовлетворять потребности войск в зоне боевых действий. Как пишет американское издание The New Yorker, траты на оборону составили почти 1/3 государственного бюджета РФ на 2023 год, в течение которого заводы произвели до 3 млн снарядов, а это, между прочим, больше, чем Украина получила от США и Европы, вместе взятых. По словам аналитика киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, в прошлом году Украина в основном использовала боеприпасы, произведённые ещё до начала конфликта, поэтому в 2024-м начнёт ощущать последствия не принятых ранее решений.Красноречивее всего ситуацию иллюстрирует статистика соотношения потенциалов двух армий, которую приводят всё те же западные СМИ. Например, польское издание Onet.pl пишет про итоги 2023 года:"Прошли те времена, когда в пиковые периоды артиллерийской перестрелки украинцы выпускали 6 000 снарядов в сутки против 60 000 русских. Сегодня говорят о 2 000 снарядов с украинской стороны. Интенсивность обстрелов с российской стороны также снизилась, однако по-прежнему составляет в 5 раз больше", - говорится в статье.В свою очередь американская газета The Wall Street Journal пишет, что из-за нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены всё чаще применять беспилотники со взрывчаткой. Так, на каждые 5-6 российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя. К тому же БПЛА не могут летать так далеко или быстро, как артиллерийские снаряды, и порой к тому времени, как они достигают места назначения, цель исчезает, и вообще не способны нести столько же взрывчатки или поражать такие же крупные цели.Кроме того, отмечает издание, мобилизационный ресурс РФ почти в 4 раза превышает ресурс Украины, а российская экономика в 9 раз больше украинской.Статья Onet.pl называется "3 условия для того, чтобы Украина осталась на плаву в 2024 году". Так какие же это условия: вооружения, деньги и общественная поддержка. Причём только после выполнения третьего может быть выполнено второе, и уже после этого первое.Иными словами, на Западе должен быть консенсус насчёт помощи Киеву, тогда будут выделяться финансы, а на них и оружие, в котором ВСУ остро нуждаются. Только люди всё больше перестают понимать, зачем тратить их налоговые отчисления на нужды украинцев, когда их собственные проблемы не решаются, в Германии, к примеру, из-за планов правительства отменить субсидии на дизельное топливо на фоне бюджетного кризиса фермеры вышли на "неделю протестов", что уже привело к блокировке целого ряда автомагистралей по всей стране.Именно поэтому Украину ждет чрезвычайно сложный 2024 год - без поддержки западных обществ для украинского дела не будет денег на конфликт, а без денег не будет вооружения, предупреждает Onet.pl.Линии фронта на Украине за прошедший год почти не изменились, зато полностью поменялись ожидания, отмечает британское издание UnHerd:"Год назад все сходились в том, что спецоперация сама по себе уже стала для Путина стратегическим поражением: его армии оказались неэффективны на поле боя и рассыпались под натиском ВСУ на северо-востоке осенью 2022 года. Это ощущение триумфа давно минуло. Результат оказался прямо противоположным ожиданиям: Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум. Запад придал России тот самый военный стимул, на который рассчитывал сам. В итоге Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться ещё страшнее"."Самая большая опасность для Украины — этот тот факт, что пессимизм Запада становится своего рода "самоисполняющимся пророчеством", - заявляет New Yorker.С финансированием тоже серьёзные проблемы. Конгресс США так и не одобрил запрос Белого дома о выделении средств Украине, не сумев преодолеть сопротивление республиканцев, требующих взамен усилить меры по обеспечению безопасности на границе с Мексикой и ужесточить миграционную политику государства. ЕС вернётся к вопросу о транше для Киева в размере €50 млрд, заблокированном Венгрией, лишь 1 февраля.Чем может закончиться 2024 год для УкраиныЗападные СМИ в унисон предрекают Украине гораздо более сложный год, чем предыдущие, и главной задачей станет уже не прорыв на фронте, а удержание имеющихся позиций, что будет очень непросто. И ни о каком возвращении контроля над вошедшими в состав РФ регионами речь не идёт, конечно же."Президент Зеленский заявляет об обязательствах "вернуть всё", включая Донбасс и Крымский полуостров. И отказывается пойти на уступки. Однако, учитывая реальную военную ситуацию и уменьшающуюся западную поддержку Киева, думаю, нам следует проявлять большой пессимизм относительно того, что "Украина вернёт себе всё", - говорит японский профессор Ацуси Огуси.По его мнению, Киев должен будет отказаться от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и уже на этой основе будет создан какой-то механизм безопасности для Украины и заключено перемирие."Соглашение о прекращении огня станет "горькой пилюлей" как для украинцев, которые страстно желают вернуть все потерянные территории, так и для Путина, который опасается появления новой державы, тесно связанной с Западом, у самых границ России. Однако это единственный реалистичный способ добиться устойчивого мира в Европе", - считает The Wall Street Journal.Однажды украинские чиновники уже садились за стол переговоров с российскими и были близки к заключению мирного соглашения, но по указке США и Великобритании в последний момент сорвали сделку. С того момента Киев стремился добиться военных побед, чтобы впоследствии вести переговоры с позиции силы, диктуя свои условия, но сегодняшняя реальность такова, что инициатива сместилась в сторону России, о чём прямо говорят на Западе. Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен приходит к выводу, что переломить эту тенденцию уже почти невозможно, а сложившаяся в зоне СВО ситуация даёт основания для начала мирных переговоров, "пока это возможно".По оценке генерального директора Чикагского совета по глобальным вопросам, бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, на фоне ослабления военной поддержки США и Европы Украина может проиграть войну России уже в первой половине 2024 года."Однако, даже если Запад продолжит оказывать поддержку Украине, важно рассмотреть реалистичный вариант окончания конфликта. Настойчивое стремление Украины вернуть все территории, которые она потеряла с 2014 года, понятно и вполне законно, но события последнего года ясно демонстрируют, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время", - пишет The Wall Street Journal.А британское издание UnHerd напоминает, что "как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти ещё хуже".* организация, выполняющая функции иностранного агента в РФ.

