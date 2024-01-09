https://ukraina.ru/20240109/1052586795.html

"Не ликвидировать, а интегрировать": в Литве критикуют идею закрытия русских школ

"Не ликвидировать, а интегрировать": в Литве критикуют идею закрытия русских школ - 09.01.2024 Украина.ру

"Не ликвидировать, а интегрировать": в Литве критикуют идею закрытия русских школ

Руководство Литвы не поддерживает полный отказ от преподавания на русском языке, а ищет способы интеграции, сообщили журналисты LRT.lt

2024-01-09T11:47

2024-01-09T11:47

2024-01-09T11:47

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Президент Литвы критически оценивает соображения министра образования Гинтаутаса Якста по постепенному отказу от преподавания русского языка. Главный советник президента Аста Скайсгирите считает, что было бы полезнее рассмотреть возможные пути интеграции национальных сообществ."Нужно думать не о том, как их ликвидировать, а о том, как интегрировать молодежь национальных меньшинств в жизнь Литвы. Как сделать так, чтобы после окончания школы они хорошо знали литовский язык, чтобы они могли сдать экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку, чтобы они могли интегрироваться в жизнь в полном объеме“, - заявила Скайсгирите.Президент полагает, что в Литве возникают трудности из-за сокращения интеграции национальных сообществ и исключения из общества."Если они после окончания школы национальных меньшинств очень плохо владеют литовским языком, не знают литовской культуры, недостаточно знакомы с историей - они неспособны жить полнокровной жизнью в Литве. Они остаются жить закрытыми в рамках национального меньшинства", - сказала советник президента.По её словам, это проблема, так как правительство стремится, чтобы все граждане были интегрированы в жизнь Литвы.Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якст ранее заявил, что ищет законные способы отказа от учебных заведений русского национального меньшинства. "Сейчас мы оцениваем и обсуждаем с командой, возможны ли какие-то пути, чтобы мы могли постепенно отказаться от российских школ нацменьшинств. Мы оцениваем правовую базу, можно ли это вообще сделать", - сказал он.Такие соображения министра не одобряет часть политиков, институты национальных сообществ.С 1 сентября 2023 года во всех латвийских детских садах, а также в первом, четвертом и седьмом классах перешли на обучение по всем предметам на латышском языке. С 1 сентября 2024 года на латышский перейдут второй, пятый и восьмой классы, а с 2025 года – третий, шестой и девятый.Эстония также начинает реформу русскоязычных школ в 2023 году. В первую очередь в 2024-2025 учебном году к обучению на эстонском языке перейдут детские сады, первый и четвертый классы общеобразовательных школ. Полный переход на обучение на эстонском языке запланирован на 2029 год, пишет LRT.

https://ukraina.ru/20231214/1052090480.html

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