https://ukraina.ru/20240107/1052569334.html

Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского

Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского - 07.01.2024 Украина.ру

Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и его заместитель Александр Поклад получили повышения в званиях, следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных в воскресенье на официальном портале

2024-01-07T10:45

2024-01-07T10:45

2024-01-07T10:45

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Указом №3/2024 Малюку, у которого было звание генерал-майор, присвоили звание генерал-лейтенант.Указом №4/2024 Покладу, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майор.В 2023 году, получивший убежище в Швейцарии, одесский поэт и сторонник Майдана Стас Домбровский заявил о том, что Поклад покрывает деятельность наркокартеля "Химпром", а также ряд мошеннических колл-центров.Никто из высшего командования ВСУ повышений не получил.

https://ukraina.ru/20240107/1052568522.html

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новости, сбу, владимир зеленский, украина