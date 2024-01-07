https://ukraina.ru/20240107/1052569334.html
Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского
Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского - 07.01.2024 Украина.ру
Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и его заместитель Александр Поклад получили повышения в званиях, следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных в воскресенье на официальном портале
2024-01-07T10:45
2024-01-07T10:45
2024-01-07T10:45
новости
сбу
владимир зеленский
украина
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Указом №3/2024 Малюку, у которого было звание генерал-майор, присвоили звание генерал-лейтенант.Указом №4/2024 Покладу, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майор.В 2023 году, получивший убежище в Швейцарии, одесский поэт и сторонник Майдана Стас Домбровский заявил о том, что Поклад покрывает деятельность наркокартеля "Химпром", а также ряд мошеннических колл-центров.Никто из высшего командования ВСУ повышений не получил.
https://ukraina.ru/20240107/1052568522.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, владимир зеленский, украина
Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и его заместитель Александр Поклад получили повышения в званиях, следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных в воскресенье на официальном портале